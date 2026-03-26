”Jag byter till ett annat märke”: vi frågade över 1 000 Garmin-användare vad de tycker om Connect+ ett år efter lanseringen

För ett år sedan var Garmin-användare rejält upprörda. De flockades till plattformar som Reddit och fyllde kommentarsfält med frustration.

Anledningen? Garmin hade lanserat sitt nya premiumabonnemang Connect+, som kostar 95 kronor per månad. I utbyte fick användare tillgång till nya AI-funktioner som Active Intelligence-kommentarer, förbättrad LiveTrack, en Performance Dashboard och fler funktioner.

Många användare var skeptiska. Även om inga av de omfattande funktionerna i gratisversionen togs bort, fanns en oro för att detta bara var början – att fler funktioner successivt skulle låsas bakom Connect+-betalväggen. I ett sådant scenario skulle abonnemanget i praktiken bli obligatoriskt, trots att man redan betalat mycket för själva klockan.

Makala inaendelea hapa chini

Vi har sett det hända tidigare: gratistjänster blir så värdefulla att företag, under tryck från aktieägare, börjar ta betalt för det som tidigare var gratis – eller försämrar gratisversionen för att driva abonnemang. Fenomenet har till och med fått ett namn av bloggaren och internetaktivisten Cory Doctorow: “enshittification”.

Garmin-användare hotade med att byta märke, det talades om bojkotter och vi följde utvecklingen i en liveblogg, men Garmin stod fast vid sitt beslut och fortsatte rulla ut Connect+.

Ett år senare, när stormen lagt sig något, bestämde vi oss för att fråga 1 325 Garmin-användare vad de tycker idag. Har de testat tjänsten? Levde den upp till förväntningarna? Har de bytt till alternativ från Samsung eller Apple?

Resultaten

Som väntat är de flesta fortfarande inte nöjda. Av 1 325 tillfrågade hade 80 % (1 061 personer) aldrig ens brytt sig om att testa Connect+. Endast 12 % hade provat tjänsten men valt att gå tillbaka till gratisversionen. Ynka 5 % – totalt 67 personer – svarade att de använder tjänsten och tycker att den är bra.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Den minsta gruppen bestod av de som var så missnöjda att de faktiskt bytte märke – 36 personer av 1 325 lämnade Garmin helt för en konkurrent.

Vi fick också in kommentarer och mejl från användare som förklarade sina svar.

En användare skrev: “Garmins försämrade app kommer aldrig få mina pengar ovanpå det höga priset för hårdvaran. Hårdvaran är fantastisk, mjukvaran är svag. Jag kommer att byta till ett annat märke nästa gång.”

En annan skrev: “Jag håller mig till gratisversionen. Om de pressar mer kommer jag att byta till ett annat märke.” Det verkar vara en inställning som delas av majoriteten av användarna i vår undersökning.

Via mejl berättade Linda, som använt Garmin i över tio år, att hon skulle “ta smällen och byta till Withings” om hennes favoritfunktioner hamnar bakom en betalvägg.