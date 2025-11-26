Ik heb tientallen airfryers getest en deze zou ik zelf kopen tijdens Black Friday

Gelieve je adblocker uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren en de pagina te vernieuwen.

Als je een beetje bekend bent in de heetgebakerde wereld van airfryers, dan weet je dat de markt de afgelopen jaren is geëxplodeerd. Elk merk heeft wel zijn eigen airfryer, van budgetmerken die je bij de Action koopt tot airfryers van de keukengiganten. Toch zijn echt goede airfryers zeldzamer dan je denkt.



Ik test al jaren airfryers en het verschil is schrijnend: van apparaten die nauwelijks vijf frietjes tegelijk knapperig krijgen tot de absolute top waar je meerdere gerechten kan klaarmaken zonder de lade open te hoeven doen. En zoals je vaak ziet, zijn er een aantal merken die consequent bovenaan eindigen.

Een van de merken die het laatste jaren altijd goed doet, is Ninja: al jarenlang een fenomeen in de Verenigde Staten maar sinds een aantal jaartjes ook stevig bezig in Nederland en België. Spoiler: mijn favoriete airfryer aller tijden is van Ninja.



Philips is ook een van die gevestigde namen die steevast goede airfryers maakt in allerlei vormen en maten hoewel de goedkopere versies een aantal jaren geleden niet altijd de beste waren, zijn ze vandaag de dag bijna altijd erg goed.



Een grote verrassing was de nieuwe airfryer-serie van Bosch die met hun eerste generatie airfryers meteen erg verraste. Nog deze maand heb ik de Bosch Airfryer Serie 4 getest en voor een eerste poging om een airfryer te maken, was dit meteen een groot succes, de Serie 6 (het grotere broertje) is ook erg sterk.



Dit jaar zijn er genoeg deals verschenen op een aantal van de beste airfryers die ik heb getest en deze kortingen zijn echt de moeite waard.

Hier moet je op letten

Laten we beginnen bij het belangrijkste. Een airfryer moet vooral een airfryer zijn en dat klinkt natuurlijk logisch, maar hiermee probeer ik te zeggen dat het 'airfryen' zelf geen extraatje moet zijn die je erbij krijgt als je een combimagnetron of oven koopt.

Een goed voorbeeld hiervan is de Combi Smart Microwave met airfry-functie: handig op papier, teleurstellend in de praktijk. Frietjes worden warm, maar niet krokant genoeg. En als een airfryer niet goed friet krokant kan krijgen, dan krijg je letterlijk en figuurlijk alleen gebakken lucht.

Het is prima als een airfryer meerdere functies heeft zolang het airfryen zelf gewoon goed gaat. Zowel de Ninja Double Stack als de Ninja Crispi zijn het toonbeeld voor deze filosofie: de Double Stack vanwege... nou ja, het stacken en de Crispi omdat die draagbaar is en je een soort van Airfryer-pod op een glazen bak zet.

Het verschil met een magnetron is simpel: een magnetron kan eten warm maken op een zuinige manier, maar kan het niet gezond krokant maken. En een combimagnetron met airfry-modus krijgt het meestal net niet goed genoeg gedaan. Met een airfryer kan je veel meer dan enkel frietjes bakken, maar je moet geen magnetron kopen om dat te proberen vervangen. Omgekeerd werkt het gewoon niet: een airfryer kan prima opwarmen, een magnetron maakt niet krokant. Punt. Geen gezond knapperig eten zonder echte luchtcirculatie.



Als je écht serieus naar airfryers kijkt, draait het meestal om drie dingen: luchtstroom, capaciteit en het formaat dat je keukenblad inneemt. Je hebt gigantische airfryers met twee lades naast elkaar, ook van een sterk merk zoals Ninja, en hoewel die airfryers fantastisch zijn en genoeg capaciteit hebben, ben je bijna genoodzaakt om die in de bijkeuken te plaatsen vanwege het formaat. En dat is prima als je een ruime bijkeuken hebt, maar als je een kleinere keuken hebt, dan is formaat opeens erg belangrijk.

Net zo belangrijk is de airflow en de kracht die een airfryer creëert. Als een apparaat heel heet kan worden maar er ontstaat geen goede airflow en de lucht kan niet onder het eten komen, dan krijg je hele knapperige frietjes aan de bovenkant en een lauwe aardappelsalade aan de onderkant. Airfryers hebben genoeg kracht om eten snel te drogen en knapperig te maken, maar doen dat vooral heel gelijkmatig.

Een goed voorbeeld hiervan is de Ninja Double Stack die over twee lades boven elkaar beschikt en waarbij het eten dankzij de crisper-plate goed gaart en de plek inpakt van een brede waterkoker.

Korting op de beste airfryers

Ninja Double Stack XL 9.5 L Airfryer van €269,99 voor € 169 [NL] De Double Stack XL combineert grote capaciteit met een slim, ruimtebesparend ontwerp, precies wat je wil als je regel­matig voor meerdere personen kookt. Dankzij de verticale lades neemt hij minder aanrechtruimte in, maar blijft de kookcapaciteit op 9,5 liter, genoeg voor grotere porties of meerdere gerechten tegelijk. Ook in BE

De Ninja Double Stack blijft mijn favoriet omdat hij veel capaciteit bevat in een compact formaat. Door verticaal te stapelen heb je twee lades met genoeg inhoud, zonder dat het toestel log en breed wordt. Het is precies het soort design waarvan je denkt: waarom deed niemand dit eerder?

En ja: hij bakt ook echt goed. De airflow bereikt beide lades gelijk en sterk, waardoor lastige klassiekers zoals frietjes of kip gewoon consequent knapperig en egaal gegaard uit de machine komen. Mijn persoonlijke favoriet: door het rekje te plaatsen kan je lekkere worstjes bovenaan bakken en aardappeltjes onderaan waardoor je heerlijk krokante aardappeltjes krijgt zonder zelf olie toe te voegen, want dat druipt van de worstjes naar beneden.

Bosch Serie 4 Airfryer 6,1L van €149 naar €77,99 [NL & BE] Deze airfryer van Bosch combineert een prima capaciteit met compacte afmetingen en levert consistente resultaten bij alles waar je het nodig voor hebt. Dit is ideaal voor kleine huishoudens of wie bewuste porties wil klaarmaken.

Bosch sprong er in mijn review uit omdat het toestel direct met de basis bezig is: sterke prestaties en een heel stabiele temperatuur. En het is eerlijk gezegd indrukwekkend dat dit pas de eerste échte airfryer van Bosch is, terwijl het merk normaal niet eens in deze categorie meespeelt.

Dat de Serie 4 zo goed presteert, zonder groot of luid te worden, maakt het extra knap. Je hoeft geen extra stappen te doen om een degelijk krokant resultaat te krijgen, de lucht verdeelt zich opvallend gelijk, en het compacte formaat voelt logisch in bijna elke keuken. Voor een merk dat hier net komt kijken, levert Bosch Serie 4 Airfryer meteen een toestel dat voelt alsof het al jaren ervaring heeft.

Ninja CRISPi 4-in-1 glazen Airfryer (Groen) van €181,10 voor €144 [NL & BE] Deze compacte airfryer is uniek met een glazen bak die je live laat meekijken terwijl je eten krokant kleurt. Ideaal als je geen groot toestel wil, maar wél kwaliteit verwacht.

De CRISPi is zo uniek door zijn airfry-pod en de glazen bakvorm. En net omdat hij compact is en uit twee onderdelen bestaat, neem je hem ook gewoon makkelijker mee. Het toestel voelt niet gebonden aan één plek in je keuken, maar eerder als iets dat erg flexibel is. Door de stapelbare, stevige bouw én het glas dat tegen warmte en krassen kan, is het een apparaat dat je zonder veel nadenken inpakt als je een weekend weg bent, op vakantie gaat of gewoon op een andere plek wilt koken.