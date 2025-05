Deal alarm: hoge kortingen op Sonos-speakers

In de audiowereld is Sonos al jaren een bekende naam. Het merk heeft enkele van de beste soundbars en (smart) speakers in hun aanbod. Sonos staat echter niet bekend om zachte prijzen en daarom zijn we altijd enthousiast als we kortingen kunnen vinden. Dat laatste is zonet gebeurd, want Amazon geeft tot 27 procent korting op verschillende Sonos-producten en doet daar nog een kortingscoupon van 10 euro bovenop.

Bijna het hele aanbod van Sonos geniet van kortingen. Alleen de nieuwe Sonos Arc Ultra maakt geen deel uit van de promo's. Oudere soundbars zoals de Sonos Beam (Gen 2) en Sonos Ray zijn wel goedkoper. Ook populaire speakers, zoals de Sonos Roam 2, Sonos Move 2, Sonos Era 100 en Sonos Era 300, zijn tijdelijk goedkoper.

Twijfel niet te lang want de deals bij Amazon gelden van 21 mei tot en met 27 mei. Daarnaast zijn de kortingscoupons van 10 euro alleen beschikbaar voor de eerste 100.000 klanten. Om die 10 euro korting te krijgen, moet je trouwens gewoon "AD10" invoeren bij het afrekenen van je bestelling.

Hoge korting op Sonos bij Amazon

Sonos Beam (Gen 2) van €499 voor 399 Als je niet veel ruimte hebt dan is de Sonos Beam (Gen 2) de beste soundbar voor jou. Het compacte formaat zorgt ervoor dat je deze gemakkelijk bij je tv kan plaatsen, zowel op een tv-standaard als onder de tv aan de muur. De Sonos Beam (Gen 2) zorgt voor een breed geluidsbeeld en goede audio waardoor je volledig opgaat in elke film, serie of game.

Sonos Ray van €299 voor €218 De Sonos Ray is de kleinste soundbar uit het aanbod van Sonos. Dat maakt hem ideaal voor in kleine ruimtes of specifiek voor bij kleine tv's. Hij biedt nog steeds een redelijk krachtig geluid, maar mist wel ondersteuning voor (virtuele) Dolby Atmos en heeft ook geen HDMI-aansluiting. Je sluit hem aan via een optische kabel. Wel is hier ook ondersteuning voor AirPlay 2 en Trueplay.

Sonos Move 2 van €499 voor €349



De Sonos Move 2 is een draagbare en veelzijdige speaker die zowel via wifi als Bluetooth kan worden verbonden, waardoor hij ideaal is voor zowel binnen- als buitengebruik. Het geluid is gedetailleerd en kan zonder problemen op hoog volume worden afgespeeld.

Sonos Roam 2 van €199 voor €144



De Sonos Roam 2 is een compacte, draagbare speaker die dynamisch geluid levert in een klein formaat. Hij kan worden verbonden via zowel wifi als Bluetooth, waardoor hij geschikt is voor alle omgevingen.

Sonos Era 100 van €279 voor €227 Deze Wi-Fi-speaker van Sonos biedt niet alleen Wi-Fi-streaming voor muziek, maar heeft nu ook ondersteuning voor Bluetooth. Je kan hem dus met nog meer apparaten verbinden dan voorgaande Sonos-speakers, maar hij past ook nog steeds net zo goed binnen een Sonos-multiroom-systeem. Het is op zichzelf al een uitstekende speaker om mee naar muziek te luisteren, maar je kan ook een paar van deze speakers koppelen aan de Arc (Ultra) voor een surround sound-opstelling.