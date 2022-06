Sonos Ray review

(opens in new tab)

De Sonos Ray is een grote upgrade ten opzichte van vrijwel alle ingebouwde tv-speakers. We zijn niet zo te spreken over het gebrek van een HDMI-poort, en filmliefhebbers doen er goed aan om iets meer te besteden voor een soundbar. De Sonos Ray is echter een aanrader voor iedereen die simpelweg een helderder geluid wilt en meeslependere soundtracks voor weinig geld.

Review in een notendop

De Sonos Ray is de goedkoopste soundbar uit de Sonos-serie, en is tevens een stuk betaalbaarder dan de tot voorheen meest betaalbare Sonos-soundbar, de Sonos Beam. De Ray verliest enkele features ten opzichte van de Beam en zit in een nog kleinere vormfactor.

Sonos richt zich met deze soundbar op mensen die nog altijd de ingebouwde speakers van hun tv gebruiken. Dat moeten volgens de audiogigant negen uit 10 mensen wereldwijd zijn. Zo hebben we de Ray dan ook getest, namelijk niet ter vervanging van een gigantische soundbar onder een 65 inch tv, maar als uitbreiding voor je secundaire tv van enkele jaren oud.

Veel van de beste soundbars vandaag de dag zijn erop gericht om Dolby Atmos door je thuisbioscoop te blazen, maar de Sonos Ray richt zich meer op het produceren van heldere spraak en soundtracks voorzien van genoeg details en bas, om ze zo te laten klinken als de maker het bedoeld heeft. Dat is iets wat tv-speakers vaak niet weten na te bootsen.

Het moge duidelijk zijn dat de soundbar op dit vlak met vlag en wimpel is geslaagd. Voor zo een klein product (wat je het beste bij een tv van maximaal 50 inch kunt plaatsen) komt er een behoorlijke lading geluid uit, waarbij een duidelijke bas wordt onderscheiden van heldere spraak.

Er is geen HDMI ARC-poort aanwezig om het geluid van je tv te halen (er wordt een optische kabel gebruikt), en dit heeft zo zijn gevolgen. De optische ingang werkt met vrijwel elke tv, maar het zorgt er ook voor dat de Sonos Ray moet leren hoe je afstandsbediening werkt. De Sonos-app helpt je echter op weg hiermee, en maakt het zo makkelijk mogelijk. Je moet wel weten hoe je de ingebouwde speakers van je tv uitschakelt.

De Sonos Ray is de meest betaalbare soundbar van de fabrikant, maar er zijn nog altijd goedkopere exemplaren te vinden. De prijs ligt niet ver af van enkele soundbars met subwoofers en Dolby Atmos, wat op papier een iets dynamischer en filmisch geluid moet bieden. Ben je daarnaar op zoek? Bekijk dan eens de Sony HT-G700 (opens in new tab), Sony HT-S400 (opens in new tab) en Sonos' eigen Sonos Beam (Gen 2).

Alle hierboven genoemde alternatieven zijn echter groter. Als de compactheid van de Sonos Ray je aantrekt, dan komt er eigenlijk niets in de buurt van wat de Ray heeft te bieden voor de prijs. Een mooie bonus is dat de Ray goed werkt met muziek, en de ingebouwde multi-room streamingtechnologie van Sonos is ingebouwd uiteraard.

Sonos Ray prijs en releasedatum

Adviesprijs van 299 euro

Goedkoopste Sonos-soundbar tot dusver

Release op 7 juni 2022

De nieuwe Sonos Ray is een compacte soundbar, ontworpen om het geluid van je tv te verbeteren. Het is beschikbaar vanaf 7 juni en kost 299 euro.

Dat is goedkoper dan elke andere soundbar van Sonos. De vorige ‘budgetoptie’ was de Sonos Beam, waar je een behoorlijke 499 euro voor moet betalen. De Sonos Beam is uitgerust met meer features, maar mogelijk features waar veel consumenten weinig waarde aan hechten. Denk aan Dolby Atmos-ondersteuning, ingebouwde spraakassistentie, en HDMI ARC.

Features

Optische poort naar de tv

Volledige draadloze Sonos-ondersteuning

Vier luidspreker drivers, plus baspoorten

Laten we beginnen met de connectiviteit van de Sonos Ray. Er wordt een optische digitale verbinding gebruikt naar je tv. HDMI ARC is afwezig, alsook een koptelefooningang. Sonos levert zelf een optische kabel mee.

Het voordeel van een optische verbinding is dat in principe alle tv's deze ingang hebben, inclusief de oudste HD-modellen op de markt. Ook wordt het geluid in hoge kwaliteit doorgestuurd. Het nadeel is dat het nogal een 'domme' verbinding is; je moet de tv duidelijk maken dat je het geluid via de soundbar wilt hebben, en de tv kan niet het volume van de soundbar aanpassen. Wil je het volume bedienen van de soundbar, dan moet je hier een aparte afstandsbediening voor gebruiken, of de afstandsbediening van de tv zo programmeren dat hij met de Ray overweg kan.

Dit is een pijnpunt wat we niet hebben met HDMI ARC, en daarom heeft deze technologie onze voorkeur. Aan de andere kant begrijpen we dat Sonos ergens compromissen moet sluiten.

De Sonos Ray werkt gewoon met de Sonos-app, en in deze applicatie krijg je onder meer een walkthrough van hoe je de Ray kunt bedienen met de tv-afstandsbediening.

Aangezien het hier om een Sonos-product gaat, functioneert de Ray als een volledig draadloze Sonos-speaker, alsook als een soundbar. Je kunt muziek streamen via de opties in de Sonos-app, Apple AirPlay 2 of Spotify Connect gebruiken om muziek direct te streamen. Er is zoals gebruikelijk geen Google Cast-ondersteuning. Verbinding met je netwerk kan via wifi alsook via een ethernet-kabel.

Er is geen microfoon inbegrepen, waardoor je (in tegenstelling tot bij de Sonos Beam en Sonos Arc) niet gebruik kunt maken van een persoonlijke assistent.

Dolby Atmos-ondersteuning ontbreekt eveneens. Je krijgt ondersteuning voor Linear PCM, Dolby Digital 5.1 en DTS Digital Surround. Dit is de kern van de standaard audioformaten vandaag de dag. De reden voor ondersteuning van surroundformats is dat je andere Sonos-speakers met de Ray kunt verbinden voor een draadloos surround geluid. Hierover later meer.

De Sonos refereert naar de Ray als een 3.0-systeem. Er zijn vier drivers: twee centrale full-range drivers, met twee tweeters aan de zijkanten. Er zijn verder twee baspoorten voor wat extra diepe tonen. De tweeters komen met een innovatieve 'akoestische lens', welke het geluid verdeelt en een deel naar de zijkant richt, om wat breedte in het geluid te brengen, en een deel naar voren richt.

Het speakerdesign is erop gebouwd om geluid voorwaarts te richten, zodat de Ray in een tv-kastje gestopt kan worden. Veel moderne soundbars hebben speakers aan meerdere kanten dan alleen de voorkant zitten, waardoor deze 'opsluiten' in een kastje een slecht plan is. De Sonos Ray kan er echter prima mee overweg.

Binnen de Sonos-app kun je met de equalizer aan de slag om bas of treble aan te passen, of de spraakverbetering of nachtmodus in te schakelen. Eerstgenoemde is gemaakt om spraak helderder door te geven en deze uit te laten steken boven andere geluiden. De nachtmodus brengt de zachtste en hardste geluiden dichter bij elkaar; fluistergeluiden klinken hoorbaarder, en bijvoorbeeld explosies klinken minder hard. Handig voor als je een film wilt kijken terwijl iedereen al in bed ligt.

TruePlay is ook aanwezig in de app. Deze modus meet hoe het geluid weerkaatst in de ruimte waar de soundbar staat, om zo het geluidsprofiel optimaal te tweaken. Houd er rekening mee dat deze technologie alleen werkt op iPhone.

Audiokwaliteit

Grootse upgrade ten opzichte van tv-speakers

Goede bas en heldere dialogen

Niet veel ruimtelijk geluid

De Sonos Ray is niet geïnteresseerd in kleinschalig geluid, maar wilt juist hoog van de toren blazen. Wij houden daar van. Het is belangrijk om te weten dat met TruePlay de soundbar het beste tot zijn recht komt, en dat is niet iets wat iedereen kan instellen.

Het geluid uit de doos wilt vol en bas-achtig klinken. Voor zo een kleine speaker is het dat ook. In 99 procent van de gevallen is dat een goede eigenschap, maar als een soundtrack heel 'dik' wordt met low-end geluid en deze gecombineerd wordt met zware bastonen van geluidseffecten, kan je het gevoel hebben dat er een meer papperig dan bas-zwaar geluid wordt gecreëerd.

De bas neemt doorgaans niet de overhand. Dialogen zijn veel makkelijker te volgen in films vergeleken met tv-speakers, en de zuiverheid van spraak bij de Ray helpt hier echt bij.

De spraakversterkingsfunctie doet precies at hij moet doen, en kan echt van meerwaarde zijn in series die een handje hebben van dramatische muziek op de achtergrond af te spelen. Bij het bekijken van Reacher hadden wij in ieder geval baat van de functie.

In Mad Max: Fury Road komt de op bas gerichte audio-actie echter niet goed tot zijn recht met deze functie. Iets om in de gaten te houden. Iedereen die over het algemeen wat moeite heeft met het verstaan van dialogen, raden we aan om de treble +3 of +4 te zetten, en de bas op -3 of -4. Je krijgt dan een vergelijkbaar effect, maar dan niet zo beperkend in bastonen, en nog altijd met een filmisch effect.

Vergeleken met tv-speakers is er veel meer detail hoorbaar, maar de bas, middentonen en treble voelen nog altijd verbonden met elkaar. Een echt breder bereik is iets wat je krijgt bij prijzigere soundbars.

Dat gezegd hebbende: met TruePlay merkten we een kleine maar duidelijke verbetering. Met name het onderscheid tussen de toonsoorten is sterker met deze modus ingeschakeld. De bas kan heel af en toe nog wat papperig klinken, maar in ieder geval minder. De treble weet iets meer de middentonen te ontstijgen.

TruePlay of niet, de Sonos Ray biedt geen erg ruimtelijk geluid. Wanneer een geluid van links naar rechts beweegt, hoor je dit zeker, maar verwacht niet alsof het van de rand van je tv afkomstig is.

De Sonos Ray kan ook niet zo goed geluiden in lagen onderverdelen, iets wat sommige virtuele Dolby Atmos-soundbars wel goed kunnen. Denk hierbij aan de Sony HT-G700. De Sony-soundbar kan bijvoorbeeld echt laten klinken alsof achtergrondgeluiden van de zijkant en achter de tv vandaan komen, en deze wegtrekken van de dialoog van een personage. Bij de Ray is dit achtergrondgeluid afkomstig van het midden.

Dat gezegd hebbende: in vergelijking met tv-speakers word je wel echt meegesleept in krachtige soundtracks in films. Ondanks de voorwaarts gerichte speakers krijg je meer dan genoeg zuiverheid uit alle hoeken. Als je niet recht voor de soundbar zit, is dit niet meteen van negatieve invloed voor de kijkervaring.

De video en audio liep bij ons meteen synchroon, maar weet dat er een tool hiervoor is in de app voor als dit niet meteen het geval is.

Uiteraard mag muziek niet ontbreken. Alle voordelen van hoe de soundbar omgaat met soundtracks komt van pas hier. De soundbar biedt een mooie balans die zowel mooie low-end geluiden alsook solide trebles realiseert. Vocals klinken ook goed en zitten vol met detail.

Het voelt af en toe nog wat compact vergeleken met een goede draadloze stereo-optie, maar er zit genoeg drive in. De Sony HT-G700 doet het goed bij films (zoals hierboven vermeld), maar moet zeker zijn meerdere erkennen qua muziek ten opzichte van de Sonos Ray. Het product van Sonos is waarschijnlijk de beste in dit segment als je veel muziek wilt luisteren met je soundbar.

Design

Beschikbaar in zwart of wit

Solide plastic constructie

Compact genoeg voor de kleinste tv's

Het design van de Sonos Ray is simpel doch effectief. Je haalt de soundbar in huis in het wit of in het zwart. De voorzijde is plat met een harde gril, welke makkelijk schoon te maken is. Het geheel kent een ruitjesvorm. Er zit touch-bediening bovenop, waarmee je het volume kunt regelen en geluid kunt pauzeren en afspelen.

Er zit een infraroodsensor onderaan de voorkant. Aan de achterzijde vind je de optische poort, ethernetpoort en stroomaansluiting.

De Sonos Ray kent afmetingen van 559 x 71 x 95 millimeter (breedte x hoogte x diepte), wat betekent dat je tv's vanaf 24 inch er wel boven kunt zetten. We raden aan om niet verder te gaan dan een 50 inch tv hierop aan te sluiten, anders schiet het geluid van de soundbar wat tekort vergeleken met zo een grote tv.

Al met al zijn we erg te spreken over het design. Gewoon strak en zonder al te veel poespas.

Toegankelijkheid en installatie

App maakt installeren over het algemeen makkelijk

Afstandsbediening leren herkennen werkt goed

Alle modi worden gekozen in de app

Het installatieproces van de Sonos Ray behoort tot een van de sterkere eigenschappen, maar toont ook meteen een potentiële zwakte. Eenmaal ingeplugd open je de Sonos-app, en deze herkent al snel dat er een nieuw product verbonden wil worden. Het installatieproces wordt dan ook op gang gezet.

Je vertelt wat de details van je internetverbinding zijn, waarna de app je zelf meldt wanneer het tijd is om de verbinding aan te gaan met je tv. Ook toont de app hoe de ingang eruit moet zien.

Aan het einde vraagt de app om je tv-afstandsbediening erbij te pakken, deze op de Ray te richten, en de volumeknoppen te gebruiken. Van nu af aan moet jouw tv-afstandsbediening ook werken met de Ray. Wil je meer afstandsbedieningen toevoegen (eentje van je Apple TV bijvoorbeeld), dan is er een optie om aan de hand van hetzelfde proces een nieuwe afstandsbediening in te stellen.

Een ander deel van het installatieproces vraagt om je tv-speakers uit te schakelen, anders hoor je alles dubbel. De app kan hierbij niet helpen, omdat elke tv anders is. Er zit ergens een menu verstopt op je tv waar je dit kunt aanpassen. Bij onze Sony-tv hadden we de optie vlotjes gevonden via een snelmenu, maar toch kunnen we ons niet onttrekken aan het feit dat HDMI ARC hier veel ellende bij diverse consumenten had kunnen besparen. Bij HDMI ARC is deze stap namelijk overbodig.

De app vraagt verder of je afstandsbediening compatibel is met de Sonos Ray, omdat sommige afstandsbedieningen van tv's RF of Bluetooth gebruiken. Het overgrote merendeel van de Ray-kopers beschikt echter over een compatibele afstandsbediening, dus maak je geen zorgen.

De usability van de Sonos-app is niet feilloos bij de Ray. Het aanpassen van de equalizer doe je door de naam van de soundbar te selecteren in je productlijst. Het activeren van bijvoorbeeld de nachtmodus moet je doen door aan de onderkant van het scherm de Now Playing-sectie aan te tikken. Dit komt niet erg intuïtief over bij ons. We geven de voorkeur aan een modus waar je op je product kunt tikken en al deze modi vervolgens kunt aanpassen.

Er is geen scherm aanwezig op de Sonos Ray. De enige manier om te weten of je een modus geactiveerd hebt, is door naar de app te gaan.

Moet ik de Sonos Ray kopen?

Koop hem als...

Je beter geluid dan je tv-speaker wilt voor relatief weinig geld

De Sonos Ray is een serieuze upgrade ten opzichte van de ingebouwde tv-speakers vandaag de dag. Het mooiste van alles is dat je niet eens de hoofdprijs hoeft te betalen.

Je een kleine soundbar met groots geluid zoekt

Tv's van tussen de 24 en 50 inch passen perfect bij de Ray, maar verwacht geen klein geluid. Deze soundbar kan verrassend luid uit de hoek komen.

Het streamen van muziek belangrijk is

De Sonos Ray biedt een beter gebalanceerde audio voor muziek dan de meeste concurrenten, inclusief ondersteuning voor Sonos multi-room, Spotify Connect en AirPlay 2.

Koop hem niet als...

Je een ruimtelijk, filmisch geluid wilt

De Sonos Ray biedt geen Dolby Atmos-ondersteuning, en qua ruimtelijk geluid zijn er betere opties op de markt. Daarvoor kun je beter terecht bij de wat grotere soundbars.

Je Bluetooth of een slimme speaker zoekt

Streamen over wifi is mogelijk, maar er is geen ondersteuning voor een spraakassistent of Bluetooth voor muziek.

