De Sonos Move 2 levert een krachtig maar verfijnd geluid, met een evenwichtige balans tussen een krachtige bas en verfijnde klassieke instrumenten. De grotere omvang in vergelijking met kleinere Bluetooth-speakers is duidelijk, maar als gevolg daarvan heeft hij een zeer hoge prijs. Het feit dat hij zowel een geweldige speaker voor thuis is als een speaker die mee kan nemen, maakt hem onmiskenbaar de moeite waard.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Sonos Move 2 review: review in een notendop

De Sonos Move 2 is de nieuwe grote, draagbare speaker van Sonos en is ontworpen om een huisspeaker te zijn die je gewoon kunt pakken en meenemen wanneer je daar zin in hebt.



De Sonos Move 2 is veel groter en zwaarder dan de meeste van de beste Bluetooth-speakers, maar hij bevat veel meer audiotechnologie en batterij. Hij gaat tot wel 24 uur mee. Het nadeel is dat al deze technologie een serieus hoge prijs van 499 euro met zich meebrengt.



De Sonos Move 2 doet alles wat hij moet doen extreem goed. Hij klinkt geweldig, met diepte, evenwicht en detail om kieskeurige luisteraars tevreden te stellen, en is ook leuk en luid genoeg voor feestjes. Dat is ook het grote voordeel: waar andere draagbare speakers hun top bereiken en de controle verliezen, blijft de Move 2 ideaal.

Aangezien een mix van Bluetooth en WiFi-connectiviteit nu ook wordt aangeboden door andere Sonos-speakers, met name de Sonos Era 100, die hetzelfde klinkt maar bijna de helft goedkoper is, heeft de nieuwe Move 2 het moeilijker om zijn prijs te rechtvaardigen. Als je de bijzondere mix van kracht en functionaliteit wilt die deze luidspreker biedt, en je hebt het geld, dan kan ik hem van harte aanbevelen. Hij is stijlvol, betrouwbaar en flexibel.



Maar als je budgetbewuster bent of niet alle functies nodig hebt, kun je misschien geld besparen en kijken naar de Sonos Era 100.

De bovenkant van de Sonos Move 2 heeft aanraakgevoelige knoppen om van track te veranderen en het volume te regelen. (Image credit: Future)

Sonos Move 2 review: prijs en releasedatum

Beschikbaar vanaf 20 september 2023

499 euro

De Sonos Move 2 zal op 20 september 2023 te koop zijn voor 499 euro. Dat is een prijsstijging ten opzichte van de originele Sonos Move met een adviesprijs van 449 euro. Dit is niet echt een verrassing, want de Sonos Era 100 van eerder dit jaar was aanzienlijk duurder dan de Sonos One die hij verving.

Sonos is altijd al een merk van topklasse geweest en de Sonos Move 2 is bijna het neusje van de zalm op het gebied van draagbare luidsprekers. Er zijn maar een paar concurrenten, zoals de Bang & Olufsen Beosound A5, die een stapje verder durven te gaan.



Sonos heeft natuurlijk een betaalbaarder alternatief in de vorm van de Sonos Roam, die qua prijs (en formaat) dichter in de buurt komt van wat mensen van Bluetooth-speakers verwachten. De Move 2 is dus voor mensen die niet willen inboeten op vlak van audio.

Sonos Move 2 review: specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Row 0 - Cell 1 Gewicht: 3 kg Afmetingen: 160 x 241 x 127mm Batterijduur: 24 uur Connectiviteit: Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB-C Drivers: 2x tweeters, 1x midwoofer Aux-in: Ja (via USB-C adapter) Opladen: Sonos oplaadbasis of USB-C Microfoon: Ja Waterproof: IP56

De Sonos Move 2 met zijn oplaadstation. Je kunt hem ook rechtstreeks opladen via USB-C. (Image credit: Future)

Sonos Move 2 review: Functies

WiFi of Bluetooth

Batterijduur van 24 uur

Aanraakbediening bovenop werkt geweldig

De Sonos Move 2 heeft net als zijn voorganger zowel Bluetooth als WiFi. In tegenstelling tot zijn voorganger is dit nu echter een veel gangbaardere optie in het assortiment van Sonos. Niet alleen de Move 2 en Roam bieden dit, maar ook de Sonos Era 100 en Sonos Era 300.



Net als de Era 100 en Era 300 heeft hij een USB-C-poort die als line-in fungeert (ook voor een 3,5mm met de juiste adapter), en aanraakbediening bovenop, inclusief een uitsparing voor het volume waardoor het gemakkelijk te vinden is. De play/pauzeknoppen staan hier ook, samen met een indicator voor het stembedieningssysteem. Dit is opnieuw een functie die het deelt met de andere speakers, met zowel Alexa als Sonos Voice Control.

Net als de Era 100 heeft de Move 2 een luidsprekersysteem met drie drivers, met twee schuine tweeters die naar links en rechts wijzen (om stereo te creëren, beweert Sonos) en een centrale midwoofer. Dit betekent dat het verschil tussen de Move 2 en zijn meest directe broertje of zusje op het gebied van geluid, de Era 100 in dit geval, meer dan ooit wordt gevormd door de batterij en het robuuste ontwerp.



Sonos claimt hier een batterijduur van 24 uur, het dubbele van wat de originele Sonos Move had, en uit onze ervaring klopt deze bewering. Hij lijkt ongeveer 4% per uur te verliezen als het volume op ongeveer 25% staat en hij via Wi-Fi (AirPlay 2) afspeelt. Als je hem buiten hebt staan, is de kans groot dat je hem harder zet, maar het batterijverbruik leek niet drastisch te stijgen.

Als het apparaat 24 uur lang niet actief gebruikt werd, verloor het ongeveer 20% batterij. Het apparaat heeft een slaapstand, die automatisch wordt geactiveerd als het alleen wordt achtergelaten, waardoor de batterij minder snel leeg raakt. Aangezien je hem niet op afstand uit de slaapstand kunt halen, moet je op de aan/uitknop aan de achterkant drukken om hem weer tot leven te wekken. Een bonus van de nieuwe batterij is dat je je telefoon ermee kunt opladen door hem aan te sluiten op de USB-C-poort.



Zoals bij alle Sonos-systemen is de installatie eenvoudig. De Sonos-app detecteert het systeem meteen en doorloopt snel het proces om hem toe te voegen aan je WiFi-netwerk, je Sonos-thuisnetwerk en om te updaten met nieuwe software.

Je kunt hier ook Auto TruePlay inschakelen, waardoor het geluid automatisch wordt aangepast aan je omgeving en om de paar minuten wordt bijgewerkt omdat de speaker zichzelf voortdurend controleert. Volgens Sonos is dit minder effectief dan de volledige Trueplay of de Quick Tune op de nieuwere speakers. We weten niet of het veel verandert, maar het is beter dan niets. Er is ook een optie om twee Move 2-luidsprekers te gebruiken voor een overtuigender stereosysteem, hoewel we niet verwachten dat dit een erg populaire optie zal zijn gezien de prijs.

Je kunt de stembedieningsopties instellen vanuit de app, waarbij je Amazon Alexa of Sonos Voice Control inschakelt. Dit biedt vrijwel alleen de mogelijkheid om muziek te selecteren en af te spelen. Een schakelaar op de achterkant schakelt de microfoon volledig uit, als je dat liever hebt. Onderaan op de achterkant vind je ook de USB-C-poort.



Bluetooth pairing gaat ook aan en uit met een knop op de achterkant die je kort ingedrukt houdt. Daarna verscheen het meteen als optie op onze apparaten. Je kunt de Bluetooth-verbinding of de optionele line-in gebruiken om verbinding te maken met de Move 2 en dat geluid vervolgens uitzenden naar andere Sonos-speakers.

Functies score: 4,5/5

Sonos Move 2 (Image credit: Future)

Sonos Move 2 review: audio

Uitstekende balans en veel detail

Geen verschil tussen Bluetooth en WiFi

Niet echt stereogeluid

Een belangrijk punt om te beginnen: wij merkten geen duidelijk verschil in geluidskwaliteit tussen Bluetooth en WiFi (via Apple AirPlay 2 of rechtstreeks vanuit de Sonos-app) op de Sonos Move 2.



Het is misschien niet schokkend voor Sonos-klanten om te weten dat de Move 2 geweldig klinkt. Hij is in staat om veel diepte te creëren dankzij het formaat waarbij de bas lekker vol klinkt zonder dat het overdreven is, terwijl de drums strak en scherp klinken.

Een flinke bas is nog steeds vrij gebruikelijk in draagbare luidsprekers, maar het geluid van Sonos is zoals gewoonlijk erg goed in balans. De bas is buiten goed aanwezig, maar binnenshuis staat hij nog steeds in één lijn met de middentonen en hoge tonen.

In het middenbereik hebben instrumenten genoeg ruimte om door te komen en het voelt zeker niet aan als een klein geluidsbeeld. Erg 'dichte of volle' nummers komen soms wat minder precies over. Je kunt ook betere precisie krijgen van iets als de HomePod 2 of de Sonos Era 300 die allebei even duur of zelfs goedkoper zijn, maar die je niet mee kan nemen. Het is niet slecht, maar hou hier wel rekening mee.



In de hoge tonen is hij opnieuw helder en het geluid voelt compleet. Kleine high-end details komen zonder verwarring door in de mix, wederom voelt het geluid breed aan en wordt het goed door de kamer verdeeld.

Net als bij de Era 100 en zijn vergelijkbare luidsprekeropstelling, denken we niet dat we kunnen zeggen dat hij Sonos' beweringen over het produceren van stereogeluid waarmaakt. Als je er recht tegenover zit op een optimale afstand, dan kun je het horen. Maar dat is niet echt de manier waarop de Sonos Move wordt gebruikt; als hij buiten of aan de andere kant van de kamer staat, maakt het niet zoveel uit. De schuine drivers wel helpen met het brede geluidsbeeld en dat is zeer welkom in een speaker als deze.



De vraag over de Move 2 is niet echt of hij goed klinkt. Het is de vraag of hij goed genoeg klinkt voor de prijs, die ongetwijfeld hoog is. Het geluid komt ongelooflijk dicht in de buurt van de Sonos Era 100, zoals je zou verwachten gezien hun vergelijkbare audio-opstellingen, maar je kunt twee Era 100's kopen voor dezelfde prijs als één Sonos Move.

Geluidskwaliteit: 4,5/5

De achterkant van de Sonos Move 2 heeft zijn handvat, samen met enkele van de 'saaie' knoppen en schakelaars. (Image credit: Future)

Sonos Move 2 review: design

Voelt stevig aan

Strak ontwerp dat er goed uitziet als een speaker voor thuis

Een echte handgreep zou waarschijnlijk beter zijn

De Sonos Move 2 lijkt ongelooflijk veel op de originele Move, maar met een nieuwe afwerking op het plastic, een iets andere ronding aan de randen en een nieuw bovenpaneel. Dit komt allemaal overeen met de nieuwe vormgeving van Sonos, die werd geïntroduceerd met de Era 100 en Era 300 speakers. De zwarte afwerking is iets anders en naast zwart of wit is er een nieuwe olijfgroene optie.



Hij lijkt niet alleen op het origineel; hij heeft in essentie dezelfde afmetingen en hetzelfde gewicht. Vergeleken met een echt draagbare luidspreker, zoals een JBL Flip 6 of de Sonos Roam, is hij behoorlijk groot. Het gewicht van 3 kg gaat ook een beetje in tegen de definitie van draagbaar, afhankelijk van wat je ermee wilt doen. Het is te veel om mee te nemen in een rugzak voor een wandeltocht, maar naar de tuin meenemen of voor een picknick kan best.

Een factor in het gewicht is hoe je hem draagt. Het verzonken gedeelte aan de achterkant is perfect om vast te houden en voelt goed aan om te dragen. Dit betekent echter wel dat het gewicht niet in balans is, dus als iemand problemen heeft met zijn grip of kracht, kan hij er moeite mee hebben. Dit "onzichtbare" handvat zorgt ervoor dat de Move 2 er goed uitziet als hij niet wordt gebruikt, maar puur praktisch zou een standaard handvat waarschijnlijk nuttiger zijn.



Het oplaaddock is het enige onderdeel dat niet zo zorgvuldig ontworpen aanvoelt als de rest. Niet dat er iets mis mee is, het is gewoon dun en licht. De luidspreker heeft een IP56-classificatie, wat betekent dat hij tegen een stootje kan, een lichte onderdompeling kan overleven en bestand is tegen een behoorlijke hoeveelheid stof of zand.

Design: 4/5

Het achterste handvat van de Sonos Move 2 is niet moeilijk om vast te pakken, maar het is niet echt in balans. (Image credit: Future)

Sonos Move 2 review: prijs-kwaliteit

Hij is duur vergeleken met andere Sonos-speakers

Biedt een unieke combinatie van flexibiliteit en audiokwaliteit

Het probleem met de waarde van de Sonos Move 2 is eigenlijk wat je ervoor in de plaats kunt krijgen. Je krijgt een Sonos Era 300, die aanzienlijk beter klinkt. Of twee Sonos Era 100-speaker. Of één Era 100 en één Sonos Roam, waardoor je zowel flexibiliteit als audiokwaliteit hebt.



De Move 2 is wel uniek vanwege de specifieke mix van features die hij biedt. De batterijduur is erg lang vergeleken met andere speakers, de geluidskwaliteit is erg prettig en hij is flexibel met zijn combinatie van WiFi en Bluetooth.



Dus als je de Move 2 wilt, moet je vooral willen wat hij te bieden heeft. Deze specifieke mix van geluid van hoge kwaliteit, lange batterijduur en connectiviteitsopties.

Prijs-kwaliteit: 3/5

De Sonos Move 2 is een prachtige luidspreker, maar de prijs zal sommige mensen zeker afschrikken. (Image credit: Future)

Moet ik de Sonos Move 2 kopen?

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Notities Score Functies Veel connectiviteit en geweldige app-bediening, zoals je zou verwachten. 4,5/5 Geluidskwaliteit Krachtig genoeg voor feestjes, delicaat genoeg voor eigen luistersessies. 4,5/5 Design Stevige bouw en ziet er leuk uit, maar wel groot en zwaar. 4/5 Prijs-kwaliteit Hij doet veel voor de prijs, hoewel de prijs erg hoog is. 3/5

Koop hem als…

Je groots geluid wilt voor buiten

De Sonos Move 2 kan veel volume produceren, maar ook daadwerkelijk goed gedetailleerd en fijn gebalanceerd. Hij is daarnaast ook bestand tegen een briesje.

Je een speaker wilt voor zowel buiten als binnen

Het is eigenlijk een Sonos Era 100 met een batterij en waterdichtheid. Het is een geweldige speaker voor thuis die je ook kunt meenemen.

Je een lange batterijduur wilt van een draagbare luidspreker

Een batterijduur van 24 uur is uitstekend voor een Bluetooth-luidspreker.

Koop hem niet als…

Je niet per se een draagbare speaker nodig hebt

Als je de draagbaarheid niet nodig hebt, kun je luidsprekers kopen die hetzelfde klinken voor ongeveer de helft van de prijs, of die zelfs beter klinken voor dezelfde prijs.

Je een Bluetooth-speaker wilt die iets lichter is

Hij is groot en weegt 3 kg. Het handvat aan de achterkant ligt ook niet goed in de hand.

Sonos Move 2 review: alternatieven

Sonos Roam

Dit is een draagbare Sonos-speaker, met WiFi en Bluetooth, voor minder dan de helft van de prijs van de Move 2. Het geluid is natuurlijk een niveautje lager en de batterijduur is korter, maar dit is dan ook een traditionele Bluetooth-speaker. Lees onze volledige Sonos Roam review.

Bang & Olufsen Beosound A1 Gen 2

Net als bij de Sonos Move 2 ligt de nadruk op een goede balans: stevige bas, gedetailleerd middenbereik, sprankelende hoge tonen. Voor slechts een kwart van het volume van de Move 2 is dat echt indrukwekkend. Lees onze Bang & Olufsen Beosound A1 Gen 2 review.

Hoe we de Sonos Move 2 hebben getest

De Sonos Move 2 is veel groter dan de Era 100, ondanks vergelijkbare tech. (Image credit: Future)

Meer dan een week getest

Thuis en in de tuin getest

Voornamelijk gebruikt met Apple Music, maar ook podcasts en Spotify

Ik heb de Sonos Move 2 meer dan een week thuis getest en heb hem in die tijd als mijn belangrijkste muziekbron gebruikt terwijl ik thuis aan mijn bureau werkte. Binnen speelde de speaker op een lager volume en in de tuin speelde de speaker op een hoger volume om omgevingsgeluiden buiten te sluiten.



Lees hier hoe we testen.