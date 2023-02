Veel smartphone voor weinig geld: dit zijn de Poco X5 en Poco X5 Pro

Het smartphonemerk Poco bestaat vandaag vijf jaar en viert dat met de introductie van de Poco X5 Pro 5G en de Poco X5 5G. Ze komen beide met enkele verbeteringen tegenover vorig jaar, waaronder meer camerafuncties, een hogere processorsnelheid en prachtige displays. De Poco X5 5G pronkt met een batterij waarmee "een nieuwe maatstaf wordt gezet voor telefoons uit het middensegment".

Wij hadden alvast de kans om de Poco X5 uit te proberen. Lees hier de volledige Poco X5 review.

(Image credit: Poco)

Poco X5 Pro met 108MP-camera

De Poco X5 Pro 5G beschikt over een 6,67-inch Flow AMOLED-scherm, een primeur voor de Poco X-serie. Met een dikte van slechts 7,9 mm is het de dunste smartphone uit de X-serie ooit. Of het nu gaat om het maken van video's, het kijken van films, het scrollen door sociale media of gamen, het refresh rate van 120 Hz zorgt voor heldere, levendige en vloeiende beelden. Er is daarnaast ondersteuning voor Dolby Vision.



De Poco X5 Pro 5G is verder uitgerust met de Snapdragon 778G 5G-chipset, die zorgt voor balans tussen energie-efficiëntie en prestaties. De 108MP-camera maakt fotografie op professioneel niveau mogelijk en zorgt voor verbeterde prestaties bij weinig licht. De POCO X5 Pro 5G ondersteunt daarnaast 4K-video en bevat verschillende modi die het maken van vlogs makkelijker maken.



Met de 5000mAh-batterij van de POCO X5 Pro 5G kan je tot slot tot 5,5 uur aan 4K-video opnemen. Dankzij 67W-snelladen is die batterij ook weer snel opgeladen. Poco zegt dat je in zeven minuten 30% batterij kan bijladen.

(Image credit: Poco)

Poco X5 met ijzersterke batterij

Met de introductie van de Poco X5 5G is er volgens Poco "een nieuwe standaard voor telefoons in de middenklasse". Hij heeft hetzelfde 6,67-inch AMOLED DotDisplay met een refresh rate van 120Hz als zijn grote broer. De Poco 5X 5G is verder uitgerust met een Snapdragon® 695-chipset die zorgt voor een soepele ervaring. Met de Dynamic RAM Expansion Technology 3.0 kan het RAM-geheugen uitgebreid worden zodat er meer apps op de achtergrond kunnen draaien.



De 5.000mAh-batterij van de Poco X5 5G geeft je tot slot tot twee dagen batterij en met 33W-snelladen is die batterij snel weer vol. Zelfs als je YouTube-video's kijkt, gaat de batterij volgens Poco 21 uur mee. De snellader van 33W kan een lege batterij in ongeveer 68 minuten weer voor 100% opladen.

(Image credit: Poco)

Poco X5 en Poco X5 Pro: Prijzen en beschikbaarheid

De Poco X5 Pro 5G is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, blauw en geel. Er zijn twee configuraties beschikbaar: 6GB+128GB met een adviesprijs van 349 euro en 8GB+256GB met een adviesprijs van 399 euro. De Poco X5 Pro 5G is vanaf 7 februari te koop en tot 13 februari beschikbaar via po.co en Belsimpel voor een early bird-prijs van €319 of €369.



De Poco X5 5G is eveneens verkrijgbaar in drie kleuren: groen, blauw en zwart. Er zijn twee varianten beschikbaar: 6GB+128GB voor een adviesprijs van 299 euro en 8GB+256GB voor een adviesprijs van 349 euro. De POCO X5 5G is vanaf 7 februari te koop en tot 13 februari beschikbaar via po.co (opens in new tab) en Belsimpel (opens in new tab) voor een early bird-prijs van €249 en €299.