iPhone 16 zou hetzelfde gekleurde glas gebruiken als iPhone 15

Een van de meest opvallende designkenmerken van de iPhone 15 en iPhone 15 Plus is het uniek glas dat gekleurd is met "metaalionen". Dit zorgt ervoor dat de kleur door en door in het glas zit, wat leidt tot een matte afwerking met lichte pastelkleuren. Het is een effect dat niet te vergelijken is met andere telefoons. Apple zelf lijkt alvast overtuigd van dit soort glas, want het zou zomaar kunnen terugkeren op de iPhone 16.

Volgens een leaker op het Chinese sociale netwerk Weibo (via Apple Insider) zal een van de aankomende iPhones in een groene tint verschijnen. Ze zeggen niet welk model, maar eerder beweerde deze leaker, Fixed Focus Digital, dat de iPhone 16 Plus beschikbaar zal zijn in zeven kleuren, waaronder groen.

De standaard iPhone 16 zal vrijwel zeker beschikbaar zijn in dezelfde tinten, aangezien Apple de twee basismodellen altijd dezelfde kleurenopties geeft. Omdat we nog niets hebben gehoord over een groene iPhone 16 Pro of iPhone 16 Pro Max, hebben ze het hier waarschijnlijk over de iPhone 16 en iPhone 16 Plus.

Door en door gekleurd

Dit is dus een veelbelovend gerucht, want als de groene tint echt zo kleurrijk is als de leaker beweert, zal hetzelfde kleurproces toegepast worden op alle andere kleurenopties. Naast groen zijn dit de andere verwachte kleuren: roze, geel, blauw, zwart, wit en paars.

Het is minder duidelijk of de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max dit gekleurd glas zullen gebruiken. Een andere Weibo-leaker beweert van wel, maar de leakers die dit tegenspreken, zijn talrijk, dus hier rekenen we eigenlijk niet op. Het gerucht gaat dat deze telefoons in het Spacezwart, Wit, Grijs en Rose zullen verschijnen. Het zou ook zeker niet de eerste keer zijn dat de Pro-modellen minder kleurenvarianten hebben dan de basismodellen.

Natuurlijk moeten we dit allemaal kritisch bekijken en dan vooral de informatie van Fixed Focus Digital, omdat die nog niet veel ervaring heeft. Alles zou hoe dan ook in september duidelijk moeten worden, want dan wordt de iPhone 16-serie wellicht onthuld.