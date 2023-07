Sony A6700 combineert AI-autofocus met APS-C

Pakweg vier jaar na de Sony A6600, zien we eindelijk zijn nieuwe APS-C spiegelloze camera met een geheel verwachte naamgeving, de Sony A6700.

Het concept blijft hetzelfde. Je krijgt de kleinst mogelijke vormfactor, wat zorgt voor een van de beste reiscamera's die er zijn, en daarin zit toonaangevende, geavanceerde technologie zoals je gewend bent van Sony.

De toon is gezet

Met dezelfde Bionz XR processor en AI-gestuurde chip als de Sony A7R V en Sony ZV-E1, biedt de A6700 autofocus met tracking van topklasse. Dit is een breed dekkende 759-punts autofocus met fasedetectie met geavanceerdere object tracking, die niet alleen onderwerpen herkent, maar ook hun houding. Dit stelt de camera in staat om de scherpstelling vast te zetten waar het telt.

(Image credit: Chris Rowlands)

Er zijn ook andere AI-gestuurde slimmigheden die we kennen van de ZV-E1, zoals automatische tracking. We hebben al geschreven over hoe AI onze camera's verandert en kort gezegd, is het slim spul dat het effect van een menselijke camerapersoon kan nabootsen.

Fotografen kunnen foto's in 26MP maken in RAW-formaat met lossless compressie, terwijl 4K 60p video wordt gemaakt op basis van bronmateriaal in 6K. Sony claimt dat de A6700 het nadelige effect van de sluiter veel beter onder controle heeft dan de Sony A6600. Ook moet de 5-assige ingebouwde stabilisatie je video's stabiel houden. De batterijduur is vervolgens ongeëvenaard dankzij de FZ-100 batterij.

Vertrouwde ervaring

De A6600 en A6700 zijn grotendeels niet van elkaar te onderscheiden, maar de A6700 brengt een groot aantal verbeteringen op vlak van bediening. We zien bijvoorbeeld een grotere handgreep en extra fysieke knoppen, waaronder een bedieningswiel aan de voorzijde. Het touchscreen is ook beter en heeft veelzijdigere functies, terwijl de A6600 beperkt was tot alleen AF-puntselectie.

In tegenstelling tot de Canon EOS R7 en Fujifilm X-S20, heeft de A6700 een platte bovenplaat, waarbij de 2.36m-punts elektronische zoeker gelijk ligt in de body. Hij is de meest compacte camera in zijn klasse, maar bepaalde bedieningselementen voelen soms beperkt en krap.

Concurrenten hebben een centrale en verhoogde zoeker die uiteindelijk meer ruimte biedt. Bij dit prestatieniveau is een grotere vormfactor en de allround betere bediening logischer, maar Sony blijft toch vasthouden aan zijn kleine ontwerp.

(Image credit: Chris Rowlands)

Goede keuze voor hobbyfotografen

De A6700 is Sony's beste APS-C camera en levert toonaangevende prestaties op verschillende gebieden, waaronder autofocus, AI-opname en batterij. Maar de koppige ontwerpkeuze weerhoudt de camera er uiteindelijk van om de beste in deze categorie te zijn. Als je op zoek bent naar een reiscamera, is de A6700 hoe dan ook een goede keuze.

De nieuwe Sony A6700 zal tot slot vanaf eind juli 2023 beschikbaar zijn voor ongeveer €1.700.