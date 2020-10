Beste reiscamera van 2020: compacte camera's voor je vakantie

Je hebt misschien een punt als je zegt dat de beste reiscamera geen grote prioriteit is gezien de beperkingen door het coronavirus. Eens dat we weer op pad mogen, wil je natuurlijk je avonturen gedetailleerd kunnen vastleggen. In deze koopgids laten we je kennismaken met de beste camera's voor op reis die je nu kan kopen.

Er is niet zoiets als dé perfecte reiscamera. Je keuze zal afhangen van het type reis dat je wil maken en van het soort foto's dat je wil nemen. Als je een citytrip maakt en vooral 's nachts gaat fotograferen, dan zijn een grote sensor en een snelle lens van cruciaal belang. Ga je op safari? Dan heb je een groot zoombereik nodig.

Waar je ook naartoe gaat, de beste reiscamera's zullen geen zware last zijn. We hebben een aantal opties uitgekozen die de beste specificaties bieden zonder dat je camera een eigen koffer nodig heeft. Specs zoals 4K-video, een groot zoombereik en grote sensoren zijn van groot belang geweest bij onze keuze.

De smartphones van vandaag de dag zijn ook geschikt, maar een goede reiscamera kan je een superieure beeldkwaliteit geven (vooral als je je souvenirs wilt afdrukken), een betere handmatige én comfortabelere bediening.

In deze koopgids selecteren we een aantal verschillende soorten camera's die perfect zijn voor je volgende vakantie. Of je nu zo licht mogelijk wilt reizen of bereid bent iets meer gewicht mee te nemen, je vindt het hier.

Waar voor je geld: Sony Cyber-shot RX100 III Een aantal jaar oud, maar nog steeds erg capabel Sensor: 1-inch type, 20.1MP | Lens: 24-70mm, f/1.8-2.8 | Monitor: 3.0-inch kantelbaar scherm, 1,229K dots | Zoeker: EVF | Continu fotograferen: 10fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/Gemiddeld € 451,46 Bekijken bij Amazon Netherlands Grote en krachtige sensor Ingebouwde elektrische zoeker Beperkt zoombereik Geen touchscreen

Voordat we gaan kijken naar onze lijst met beste reiscamera's, willen we een alternatief tonen dat nog steeds de moeite waard is. De RX100 III van Sony is een aantal jaar oud en werd oorspronkelijk verkocht voor een kleine duizend euro maar met de komst van de nieuwe modellen (inclusief de RX100 VII onderaan) is de prijs flink verlaagd. Minpunten? De zoom is vrij kort, vergeleken met de andere concurrenten, maar buiten dat is er een hoop waar je blij van wordt. Er is een degelijke 20.1MP 1-inch sensor aanwezig, een pop-up elektronische zoeker en een 4K-video. Dat alles zit verpakt in een stevige metalen behuizing. Als een groot zoombereik geen vereiste voor je is, dan is deze camera het bekijken zeker waard.

Lees onze volledige Sony Cyber-shot RX100 III review

Beste camera's voor op reis

1. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200 De meest geavanceerde reiscamera die je nu kunt kopen Sensor: 1-inch type, 20.1MP | Lens: 24-360mm, f/3.3-6.4 | Monitor: 3.0-inch touchscreen, 1,240K dots | Zoeker: EVF | Continu fotograferen: 10fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/Gemiddeld € 549 Bekijken bij Kamera-express.nl Grote 1.0-inch sensor Redelijke 15x zoom EVF oogt wat smal Prijzig

Met de komst van hoogwaardige compactcamera's zoals de uitstekende Sony Cyber-shot RX100 V die de bekende compacte reiscamera's van de troon stoten, is de reactie van Panasonic om de behuizing van de camera ongeveer hetzelfde formaat te maken als bij hun eerdere ZS/TZ-serie camera's, met een grotere sensor erin gepropt. Dit zagen we al bij de Lumix ZS100 (ook wel bekend als de Lumix TZ100) en Panasonic herhaalde dit bij de nieuwere Lumix ZS200/TZ200. Deze sensor, die fysiek groter is dan de 1inch-sensor biedt veel betere beeldkwaliteit, maar een minpunt is toch wel het zoombereik dat niet erg hoog is. De ZS200/TZ200 beschikt nog steeds over 15x zoom én er is ook een handige ingebouwde elektronische zoeker, die het makkelijker maakt om foto's in fel licht te schieten. Hij is aan de dure kant, maar nog steeds de beste compactcamera voor op reis.

Lees onze volledige Panasonic Lumix ZS200 / TZ200 review

(Image credit: Future)

2. Olympus OM-D E-M5 Mark III Compact, maar krachtig Sensor: 20.4MP | Lens: N/A | Monitor: 3-inch kantelbaar touchscreen, 1,040,000 dots | Zoeker: 2.36M-dot OLED EVF | Continu fotograferen: 30fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Gemiddeld € 1.099 Bekijken bij Kamera-express.nl Ongelooflijke beeldstabilisatie Compacte behuizing met uitstekende bediening Kleinere sensor heeft moeite bij weinig licht Polycarbonaat behuizing voelt als downgrade

Compact, veelzijdig, krachtig: kies er twee uit en je hebt een goede reiscamera. De Olympus OM-D E-M5 Mark III kiest alle drie en voegt daar nog wat aan toe. De weerbestendige behuizing van polycarbonaat is klein en licht, maar kan toch prachtig worden bediend. Hij biedt fotografen onderweg een heleboel modi en functies die garant staan voor geweldige vakantiefoto's. De combinatie van een krachtige beeldprocessor, on-chip fasedetectie autofocus en mogelijk de beste beeldstabilisatie in deze klasse maken van deze camera een prachtexemplaar. De beeldkwaliteit is inderdaad niet te vergelijken met grotere formaten in lastige omstandigheden - bijvoorbeeld bij weinig licht - maar je zult moeite hebben om een reiscamera te vinden die zoveel andere vakjes kan aanvinken. Voeg 4K-video toe aan de mix en je hebt een spiegelloze camera die een plekje in je handbagage verdient.

Lees hier de volledige Olympus OM-D E-M5 Mark III review

(Image credit: Future)

3. Canon G5X Mark II Een geweldige alleskunner Sensor: 1-inch type, 20.1MP | Lens: 24-120mm, f/2.8-2.8 | Monitor: 3.0-inch touchscreen, 1,040K dots | Zoeker: EVF | Continu fotograferen: 20fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/gemiddeld € 699 Bekijken bij Bol.com Netherlands Grote 1-inch sensor 4K filmen Beperkte 10x zoom Geen kantelbaar display

Wat de G5X Mark II aan zoom verliest, maakt hij op andere gebieden weer goed. Met een groot maximaal diafragma over de gehele brandpuntsafstand is dit een camera die goed geschikt is voor een breed scala aan lichtomstandigheden. Daarnaast het maximum van 120mm nog steeds vrij flexibel. Daarnaast zijn er een krachtige 1-inch sensor, geweldige 4K-video's en een pop-up elektronische zoeker die goed werkt met het LCD-scherm. Er zijn ongetwijfeld meer geavanceerde camera's op de markt, maar er zijn er niet veel die een goede reeks van functies zoals deze combineren in een sterk geprijsd pakket.

(Image credit: Future)

4. Sony Cyber-shot RX100 VII Sony's kleine krachtpatser krijgt weer een upgrade Sensor: 1-inch type, 20.1MP | Lens: 24-200mm, f/2.8-4.5 | Monitor: 3.0-inch kantelbaar touchscreen, 921K dots | Zoeker: EVF | Continu fotograferen: 90fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Gemiddeld € 458,80 Bekijken bij Amazon Netherlands Ongeziene autofocus Kwaliteitsvolle zoeker Matige batterij Erg duur

Sony heeft met de originele RX100 een revolutie teweeggebracht op het gebied van premium compactcamera's, omdat het de eerste camera in zakformaat was met een grote 1,0-inch sensor.

Ze waren altijd geweldig voor op reis, maar dankzij een relatief beperkte zoomlens werden ze misschien wel eens over het hoofd gezien ten gunste van andere modellen. Dat veranderde toen we bij de RX100 VI kwamen, die een veel langere lens had dan ooit tevoren. Nu hebben we wat verfijning gezien van het model met de RX100 VII.

De compromis om de lens langer te maken is het verlies van het superbrede diafragma van de vorige generaties, maar als je vooral in een zonnig klimaat gaat fotograferen, is dat misschien niet zo'n groot probleem. Ook onder de motorkap van de RX100 VII zit veel kracht. Hij bevat functies die je misschien nooit zult gebruiken, zoals een belachelijke 90fps burstmodus, maar ook functies die meer alledaags zijn, zoals 4K-video. Het grote nadeel van dit model is de hoge prijs, maar als je het beste van het beste wilt, dan is het deze camera van Sony.

Lees de volledige Sony Cyber-shot RX100 VII review

(Image credit: Future)

5. Sony A6100 Een compacte spiegelloze camera met trendy functies Sensor: APS-C CMOS, 24.2MP | Lens: N/A | Monitor: 2.95-inch kantelbaar, 921,600 dots | Zoeker: EVF | Continu fotograferen: 10fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Beginner Low Stock € 749 Bekijken bij Coolblue NL Snelle en betrouwbare autofocus Compacte alleskunner Lage resolutie EVF en display Geen IBIS voor video's

Als je het niet erg vindt om iets groters dan een compactcamera mee te nemen op reis, dan biedt de Sony A6100 aantoonbaar de beste balans van grootte, fotovermogen en waarde op dit moment.

Ondanks het compacte formaat biedt dit instapmodel van een spiegelloze camera een reeks nuttige functies, van aanpasbare knoppen en een microfooningang tot het opklapbare touchscreen. In combinatie met een goede lens zorgt de 24,2MP-sensor voor degelijke en detailrijke beelden terwijl het AF-systeem zorgt voor een betrouwbare scherpstelling en een uitstekende continue tracking.

De A6100 kan ook 4K beelden vastleggen bij 30 fps, hoewel er geen IBIS is bij het schieten van reisvlogs. De batterijduur is ook vrij solide, net als de wifi, die goed werkt met de partnerapplicatie om snel foto's te delen. Minder indrukwekkend zijn de relatief lage resolutie van de EVF en het LCD-scherm. Daarnaast is er de Auto ISO, die kan worstelen met snelbewegende onderwerpen.

Hij is dus niet perfect, maar de A6100 komt aardig dicht in de buurt van de reisperfectie.

Lees de volledige Sony A6100 review

(Image credit: Future)

6. Fujifilm X-T30 Een stijlvolle compactcamera Sensor: APS-C, 26.1MP | Lens: X Mount | Monitor: 3.0-inch kantelbaar touchscreen, 1,040K dots | Zoeker: EVF | Continu fotograferen: 30fps | Video: 4K | Gebruikersniveau: Gemiddeld € 849 Bekijken bij MediaMarkt Stevige bouwkwaliteit en bediening Prachtig ontwerp Geen ingebouwde stabilisatie

Voor de liefhebbers van een compacte systeemcamera is de Fujifilm X-T30 een van onze favorieten. Door veel van de beste elementen van zijn oudere, grotere en duurdere broer, de X-T3, te verwerken in een aangenaam kleine vorm, zal de X-T30 je helpen om prachtige foto's te maken, terwijl hij er zelf ook prachtig uitziet.

Er zijn veel geweldige lenzen beschikbaar voor het Fuji X-systeem. Je wordt daar verwend met veel keuze, terwijl 4K-video-opnamen, een kantelbaar touchscreen en een hoge-resolutie EVF het plaatje compleet maken.

Lees hier de volledige Fujifilm X-T30 review

(Image credit: Future)

7. Nikon Z50 De geweldige "mini DSLR" voor op reis Sensor: 21MP APS-C CMOS | Lens: 16-50mm, f/3.5-5.6 | Monitor: 3.0-inch kantelbaar scherm, 1,040,000 dots | Zoeker: EVF | Continu fotograferen: 11fps | Video: 4K 30fps | Gebruikersniveau: Gemiddeld € 768,69 Bekijken bij Kamera-express.nl Uitstekende bediening voor een reiscamera Geweldige zoeker en scherm Geen joystick voor AF-punten Beperkt bereik van native lens

De Nikon Z50 is een geweldige optie als je Nikon leuk vindt en achter je eerste 'echte' camera aanzit. Hij werkt goed als reiscamera en heeft een zeer comfortabele knopindeling. Het 3-inch scherm kan ook onder de body worden geklapt om selfies van een ander niveau te nemen. Op dit moment zijn er nog niet veel objectieven speciaal voor het DX-formaat van de Z50 gemaakt, maar de opties zullen na verloop van tijd uitgebreider worden. Je kunt de objectieven voor de full-frame Nikons natuurlijk ook gebruiken. Wij geven de voorkeur aan de Sony A6500 voor snelle actieshots, maar deze camera heeft een goede prijs-kwaliteit en is een genot om te gebruiken.

Lees onze volledige Nikon Z50 review

(Image credit: Future)

8. Fujifilm X100V Een unieke en gepolijste compactcamera Sensor: 26.1MP X-Trans CMOS | Lens: 23mm, f/2 | Monitor: 3.0-inch kantelbaar touchscreen, 1.62m dots | Zoeker: EVF | Continu fotograferen: 11fps (mechanisch), 30fps (elektronisch) | Video: 4K | Gebruikersniveau: Gemiddeld Low Stock € 1.399 Bekijken bij Calumet Photo NL Kantelbaar touchscreen Verbeterde sensor en autofocus 4K video Niet weersbestendig Redelijk duur

Een eersteklas compactcamera met een ontwerp geïnspireerd op analoge camera's uit de jaren '50 en een vaste 23mm f/2-lens? Klinkt als de definitie van een niche. En toch is Fujifilm's X100V een van de beste reiscamera's die je kunt kopen.

Om te beginnen heeft hij de kleine vormfactor die de X100F zo handig maakte om mee te nemen en voegt het een uiterst handig kantelbaar touchscreen toe.

Binnenin vertalen een nieuwe 26,1MP-sensor en X-Processor 4 zich in een verbeterde autofocus, beeldkwaliteit en hoge ISO-prestaties. De camera bouwt hiermee verder op wat al een fantastische ervaring was met het vaste diafragma. Voeg daar de optie aan toe om 4K video's op te nemen, evenals een hybride EVF met een hogere resolutie, en je hebt een goede compactcamera.

Lees de volledige Fujifilm X100V review