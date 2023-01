Beste sport oordopjes 2023: topgeluid tijdens het sporten

(opens in new tab)

De beste sport oordopjes blijven goed in je oren zitten, zijn bestand tegen zweet en hebben gebruiksvriendelijke bediening en geweldige geluidskwaliteit. Natuurlijk ligt het er ook maar net aan wat je zelf fijn vind om te dragen tijdens het sporten, maar om te voorkomen dat je een irritante bediening of een slechte pasvorm krijgt, kan het beste kiezen voor oordopjes die speciaal voor het sporten zijn ontworpen.

Het is belangrijk dat de oordopjes niet alleen comfortabel in je oren zitten, maar dat ze ook comfortabel blijven zitten, of je nu aan het hardlopen of aan het gewichtheffen bent. Zweetbestendigheid is ook van belang, omdat je soms toch flink kan gaan zweten van een goede work-out. Ze moeten ook gemakkelijk te bedienen zijn, zodat je je op het sporten kan focussen en niet te veel hoeft te prutsen met onhandige knopjes of touch controls.

Het is dus misschien ook iets lastiger om jouw ideale sport oordopjes te vinden, dan om een paar van de beste draadloze oortjes te kiezen. Toch is het niet heel erg ingewikkeld en we hebben dan ook de beste opties voor je op een rijtje gezet, zodat je de beste voor jou kan vinden.

We hebben al heel veel sport oordopjes getest (waaronder een aantal vrij oncomfortabele), zodat jij ze niet allemaal zelf hoeft uit te proberen. Onze lijst bestaat uit verschillende soorten oordopjes, waaronder bijvoorbeeld 'bone conduction'-oordopjes en waterbestendige oordopjes, aangezien je voor verschillende sporten ook verschillende vereisten kan hebben.

We hebben ook links bij elk paar oordopjes staan voor de volledige reviews, zodat je nog wat meer kan lezen over de modellen die het beste bij je lijken te passen. Hieronder volgt onze lijst met de beste sport oordopjes die je momenteel kan krijgen.

De beste sport oordopjes 2023

1. Shokz OpenRun Pro De beste allround sport oordopjes Specificaties Gewicht: 29 gram Batterijduur: 10 uur Hartslagmeter: Nee On-ear-bediening: Ja specifications Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij MediaMarkt NL (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Comfortabel met een goede pasvorm + Houd je alert op je omgeving Redenen om te vermijden - Trillingen zijn soms duidelijk merkbaar - Duurder dan de standaard OpenRuns

Shokz (voorheen AfterShokz) is de bekendste fabrikant van bone conduction-oordopjes (of koptelefoons) en de OpenRun Pro-oordopjes zijn de beste die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht. Ze werden gelanceerd in begin 2021 en beschikken over nieuwe bas-tranducers, die zorgen voor een voller geluid. Je hoeft dus niet meer te kiezen tussen een open-ear design en hoge audiokwaliteit. Op de OpenRun Pro krijg je beide.

Het design is erg vergelijkbaar met de originele OpenRun (oorspronkelijk genaamd Aeroplex). De oordopjes zijn verbonden en worden op hun plek gehouden door een lichtgewicht buigzame titanium band. Ze blijven stevig op hun plek zitten onder allerlei omstandigheden en schuiven nooit irritant tegen je huid. Er zijn wel een aantal veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke OpenRuns. Zo zit de oplaadpoort nu op een handigere plek en zijn de volumeknoppen groter en dus gemakkelijker in te drukken tijdens het dragen.

De extra bas ga je vanwege de trillingen soms wel voelen als je naar iets heftigere muziek luistert maar we vonden het tijdens het testen nooit echt irritant worden. Dit zijn de beste bone conduction-oordopjes die je momenteel kunt kopen en wij vinden het ook de beste sport oordopjes in het algemeen.

2. Jlab Go Air Sport De beste goedkope sport oordopjes met handige volumebediening Specificaties Gewicht: 6,2 gram per oordopje Batterijduur: 8+ uur Hartslagmeter: Nee On-ear-bediening: Ja specifications Colour Teal, Geel Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Belsimpel NL (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Redenen om te kopen + Stevige, comfortabele pasvorm + Geweldige geluidskwaliteit voor de prijs + Indrukwekkende batterijduur en volumebediening Redenen om te vermijden - Geen ANC - Microfoon is de zwakste schakel

Het komt niet vaak voor dat een paar oordopjes zo goedkoop zijn en toch vrijwel alle functies hebben die we graag zien in sport oordopjes. Toch is dit bij de Jlab Go Air Sport-oordopjes wel het geval. Je hoeft dus niet altijd de hoofdprijs te betalen voor goede kwaliteit. Dit is ook niet de eerste keer dat Jlab boven zijn prijsklasse uitstijgt, maar deze keer zijn we al helemaal onder de indruk.

De Jlab Go Air Sport-oordopjes hebben ons op meerdere vlakken positief verrast. We vinden ze comfortabeler dan de duurdere Beats Fit Pro, die voorheen op de eerste plaats stonden. De geluidskwaliteit is ook top met vooral een goede bas die duidelijk aanwezig, maar niet overweldigend is. We vinden de bediening op de oordopjes ook erg fijn om te gebruiken en zeker de volumebediening.

Natuurlijk missen er wel wat premium functies, aangezien het ook iets goedkopere oordopjes zijn. Er is bijvoorbeeld geen actieve noise-cancelling, maar gezien alle andere functies die je krijgt, zul je dat waarschijnlijk ook niet zo missen. Dit zijn echt de beste budgetvriendelijke sport oordopjes die je kan krijgen op het moment.

3. Beats PowerBeats Pro De beste sport oordopjes voor lange sessies Specificaties Gewicht: 20,3 gram Batterijduur: 9 uur Hartslagmeter: Nee On-ear-bediening: Ja specifications Colour Blauw Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Belsimpel NL (opens in new tab) Bekijken bij MediaMarkt NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Goed, helder geluid + Uitstekende pasvorm Redenen om te vermijden - Oplaadcase is een beetje groot voor in je broekzak - Beperkte geluidsisolatie

Deze volledig draadloze oordopjes van Beats zijn enorm comfortabel, klinken ook heel redelijk (in ieder geval tijdens onze tests) en vallen echt nooit uit je oren. De PowerBeats Pro houden je zelfs tijdens de langste work-outs voorzien van muziek met negen uur aan batterijduur.

Deze sport oordopjes blijven goed in je oor zitten vanwege de oorhaakjes. Verder hebben ze ook een IPX4-certificering voor zweetbestendigheid, kleine gaatjes voor ventilatie om de druk in je oren te verminderen, een lange batterijduur en een indrukwekkende geluidskwaliteit. Dit alles geeft de PowerBeats Pro een sterke positie op deze lijst.

We merkten tijdens het testen dat de Powerbeats Pro het beste werken in redelijk stille omgevingen, zoals op kantoor, thuis of in de sportschool. Je kunt ze ook handsfree gebruiken met hulp van Siri. Zo kan je gemakkelijk timers instellen tijdens je oefeningen of tussendoor met iemand bellen. Ook als je buiten aan het sporten bent, komen deze Beats goed tot hun recht vanwege het energieke geluid.

4. JBL Reflect Aero De beste waterdichte sport oordopjes Specificaties Gewicht: 13 gram per oordopje Batterijduur: 8 uur (oordopjes), 24 uur (oplaadcase) Hartslagmeter: Nee On-ear-bediening: Ja, touch controls De beste deals van vandaag Bekijken bij JBL NL (opens in new tab) Bekijken bij Conrad NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Erg goede geluidskwaliteit + Waterbestendigheid is effectief + Geweldige touch controls + Goede in-ear-detectie Redenen om te vermijden - ANC is oké, niet geweldig - Niet de beste optie om mee te bellen - Bas klinkt af en toe vreemd

De JBL Reflect Aero-oordopjes klinken het beste van alle waterdichte oordopjes die we hebben getest en ze zijn ook geweldig om mee te sporten. Ze blijven goed in je oor zitten vanwege drie verschillende maten vinnen voor in je oor en drie maten voor de siliconen eartips zelf. Met de IP68-certificering kunnen ze ook gemakkelijk tegen zweet. Ze zijn namelijk zelfs bestand tegen het onderdompelen in zout en zoet water tot 1,5 meter diep voor 30 minuten.

De ANC is niets speciaals, maar de 'Ambient Aware'-transparantiemodus werkt wel geweldig. Je kan genoeg van je omgeving horen om een gesprek met iemand te hebben terwijl je muziek aan het luisteren bent met je volume op 50 procent. Dat is een hele handige functie om te hebben, zeker als je buiten aan het sporten bent.

JBL heeft ook een erg goede audiokwaliteit geleverd, waarmee je motivatie hoog blijft. Tijdens het testen waren we er in ieder geval van onder de indruk. De middentonen zijn niet heel sterk aanwezig, maar de hoge tonen zijn wel. Deze oordopjes zijn zeker een goede keuze en al helemaal als je op zoek bent naar waterdichte oordopjes. Je kan met deze oordopjes zelfs meedoen aan een triatlon.

5. Jabra Elite Sport De beste sport oordopjes met fitnesstracking Specificaties Gewicht: 17,9 gram Batterijduur: 4,5 uur Hartslagmeter: Ja On-ear-bediening: Ja specifications Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Volledig draadloos + Handige "Hear Through" functie voor omgevingsgeluid Redenen om te vermijden - Maar 4,5 uur aan batterijduur - Zitten heel stevig en dat kan zelfs een beetje pijnlijk zijn

Je hebt draadloze oordopjes en volledig draadloze oordopjes en de Jabra Elite Sport-oordopjes horen bij die tweede categorie. Er zit dus geen draad tussen de twee oordopjes in om ze aan elkaar te verbinden. De voornaamste functie op de Jabra Elite Sport is de 'Hear Through'-technologie. Dit is de transparantiemodus waarmee je kan bepalen in hoeverre omgevingsgeluiden binnen worden gelaten of weg worden gefilterd met één druk op de knop. Dit is erg handig als je buiten aan het sporten bent en je toch alert wil blijven.

In de oplaadcase biedt 13,5 uur aan totale batterijduur, maar de oortjes bevatten maar 4,5 uur aan batterijduur. Dus als je bezig bent met een marathon, kan je maar beter doorlopen. Voor de meeste work-outs zal dit gelukkig geen probleem zijn. Ze zijn niet expliciet gemaakt om mee te zwemmen, maar de oordopjes hebben wel een IP67-certificering voor waterbestendigheid.

De bijbehorende app maakt gebruik van de ingebouwde hartslagmeter om je work-outs te verbeteren en van de ingebouwde versnellingsmeter om bijvoorbeeld het aantal squats bij te houden die je doet. We vinden ze eigenlijk wel iets te duur en de hartslagmeter had ook wel iets accurater kunnen zijn, maar de enorme hoeveelheid opties voor verschillende oefeningen heft die minpunten wel weer een beetje op.

6. Adidas FWD-02 Sport Sportieve oordopjes met een aanpasbare geluidsprofiel en heel veel bas Specificaties Gewicht: 5,25 gram (per oordopje), 44 gram (oplaadcase) Batterijduur: 6 uur (oordopjes), 25 uur (oplaadcase) Hartslagmeter: Nee On-ear-bediening: Ja De beste deals van vandaag Bekijken bij Expert.nl (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij BCC.nl (opens in new tab) Redenen om te kopen + Blijven stevig zitten + Vol geluid met veel bas + Opties voor het aanpassen van het geluidsprofiel Redenen om te vermijden - Touch controls zijn niet altijd even gebruiksvriendelijk - Niet waterbestendig

De Adidas FWD-02 Sport-oordopjes beschikken in ieder geval over een aantal dingen die we graag zien op sport oordopjes. Ze hebben een betrouwbare pasvorm dankzij het feit dat ze licht in je oren voelen en een textuur met veel grip hebben.

Ze leveren ook zeker geen slechte geluidskwaliteit. Er zit een krachtige bas in en dat is geweldig voor mensen die een beetje extra motivatie kunnen halen uit de beat. Verder komt er uit de oordopjes een luid en stevig geluid, maar het voelt nooit overweldigend. Het geluid is krachtig, maar de middentonen vallen een beetje weg op de achtergrond en de hoge tonen kunnen een beetje scherp klinken bij hogere volumes.

De Adidas FWD-02 Sport-oordopjes zijn meer dan prima als je oordopjes zoekt onder de 200 euro. Als je ook houdt van een stevige bas, dan zijn dit een paar van de beste sport oordopjes die je kan kiezen.

