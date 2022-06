iPhone 14 Max duikt op in gelekte foto's

Volg je het iPhone 14-nieuws op de voet, dan ben je waarschijnlijk al op de hoogte dat er een nieuw model aankomt: de iPhone 14 Max. Dankzij een nieuwe leak hebben we nog meer bewijs dat het toestel bestaat. Ook krijgen we een beter idee van hoe het toestel in de line-up van de iPhone 14 past.

De huidige iPhone 13-serie bestaat uit de iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. De iPhone 14 past deze formule aan, en zien we waarschijnlijk ergens in september verschijnen.

Het doek lijkt te vallen voor de Mini-versie (opens in new tab). Zeker met de komt van de nieuwe iPhone SE ziet de Mini er wellicht wat minder aantrekkelijk uit. Uiteraard is de iPhone SE minder geavanceerd, maar hij is wel honderden euro's goedkoper, én lekker compact.

Voor iedereen die behoefte heeft aan een reusachtige iPhone, kan hij of zij alleen terecht bij de iPhone 13 Pro Max. Daar betaal je ook nog eens de hoofdprijs voor.

De iPhone 14 Max is de oplossing voor iedereen die wel een grote iPhone wilt, maar niet de absolute hoofdprijs wilt betalen. Het schermformaat van de Max moet gelijk zijn aan die van de Pro Max, maar er moet een lens minder aanwezig zijn (en waarschijnlijk geen LiDAR). Zo wil Apple de prijs drukken.

Sonny Dickson (opens in new tab) is een leaker met een sterke reputatie voor wat betreft Apple-leaks, en in een van zijn recentere berichten zien we een kwartet aan iPhone 14-dummy's langs elkaar.

Hands on with iPhone 14 Dummieshttps://t.co/WlAgrqLGLRMay 30, 2022 See more

Een dummy is geen werkend toestel, maar bestaat enkel uit het chassis van het eindmodel. Het is mogelijk dat deze dummy's op illegale wijze uit de fabriek in Shanghai zijn meegegaan. Door deze dummy's kunnen hoesjesmakers bijvoorbeeld al aan de slag met het ontwikkelen van cases voor de nieuwe iPhones.

Dickson heeft twee setjes van vier in handen gekregen. Het gaat naar verluidt om de iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, en een nieuw model. Dit model lijkt qua formaat op de Pro Max, maar ziet er voor de rest net zo uit als de reguliere iPhone 14. Het kan bijna niet anders dan dat het hier gaat om de iPhone 14 Max.

In foto's en video's toont Dickson deze dummy's, maar verdere context ontbreekt. Mochten deze dummy's op het echte werk lijken, dan krijgt de iPhone 14 een design dat (wederom) erg veel wegheeft van zijn voorganger. De camera-opzet lijkt ietsjes groter, en er zit een interessante inham op de aan/uit-knop.

Niet te vroeg juichen

Er is geen garantie dat iets van het gelekte materiaal 100 procent klopt. Het kan hier ook gaan om samples van afgewezen designs, of dat het een chassis is wat gemaakt is door een andere fabrikant dan Apple.

We willen graag geloven dat het hier gaat om iPhone 14-modellen, aangezien we huiverig zijn naar informatie over de nieuwe producten van Apple. De iPhone 14 Max klinkt verder als een slim concept: een grote iPhone waarvoor je niet de absolute hoofdprijs hoeft te betalen. De vraag straks wordt echter of de consument dat ook zo ziet.