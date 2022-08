Apple Watch 8 Pro / Rugged Edition: wat we willen zien

De nieuwe, robuuste versie van de Apple Watch 8 is niet officieel bekendgemaakt. De enorme hoeveelheid goed geïnformeerde lekken en geruchten is voor ons meer dan genoeg om te stellen dat Apple werkt aan de eerste smartwatch met een geheel nieuw ontwerp. Hoewel de standaard Apple Watch 8 erg gaat lijken op de Apple Watch Series 7, komt er binnekort wellicht ook een nieuwe Apple Watch Pro, Apple Watch Rugged Edition of Apple Watch Extreme Edition (we horen veel verschillende namen momenteel).

We vermoeden dat het nieuwe model van de Apple Watch tegelijk met de Apple Watch Series 8 zal worden aangekondigd. Dat gebeurt hoogstwaarschijnlijk op 7 september tijdens het bevestigde Apple-event. We weten nog niet wanneer de Apple Watch Series 8 in de winkelrekken zal liggen. Vorig jaar duurde het bijvoorbeeld iets langer voor de Series 7 beschikbaar was vanwege halfgeleidertekorten.

We verwachten dat de robuuste Apple Watch 8 vergelijkbaar zal zijn met de horloges van Garmin, Amazfit of Casio. We hopen op een stevig ontwerp, een batterij die lang meegaat voor en een focus op functies die nuttig zijn voor extreme sporten. Zelfs iets eenvoudigs als de digitale kroon moet misschien opnieuw worden ontworpen, zodat je het kan bedienen met handschoenen of onder water. We hopen ook dat deze Apple Watch extra handige functies zal hebben zoals GPS-tracking, hoogte- en weersmonitoring.

Qua ontwerp blijft het gokken. We hebben nog geen geruchten of leaks hierover gehoord. Het kan een kleine update van de Apple Watch 7 worden of een geheel nieuw design. Op basis van de info die we hebben, proberen we hieronder een beeld te schetsen van de Apple Watch Pro/Extreme/Rugged.

In het kort

Wat is het? Een meer robuuste Apple Watch 8 met meer features

Een meer robuuste Apple Watch 8 met meer features Wanneer verschijnt het? 7 september 2022, samen met de iPhone 14

7 september 2022, samen met de iPhone 14 Hoeveel kost het? Waarschijnlijk meer dan de standaard Apple Watch 8

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch 8 Rugged Edition datum en prijs

De huidige geruchten wijzen erop dat deze aankomende Apple Watch-variant binnen een paar weken naast de Apple Watch 8 en Apple Watch SE wordt gelanceerd. Dat zal gebeuren tijdens het launch event van de iPhone 14 op 7 september.

Apple heeft nog steeds te kampen met problemen met de toeleveringsketen en zal waarschijnlijk prioriteit geven aan zijn standaard Apple Watch. Het zou kunnen dat de Rugged Edition daarom pas later in de winkel ligt.

Er zijn nog geen geloofwaardige berichten over de prijs van de Apple Watch Pro, maar we verwachten dat hij duurder zal zijn dan de standaard Apple Watch 8. Als die dezelfde prijzen aanhoudt als de Apple Watch 7, komen we uit op een vanafprijs van 429 euro. Tel daar enkele tientjes bij voor een mogelijke richtprijs van de Pro-versie.

Apple Watch 8 Rugged Edition naamgeving

Omdat dit nog geen officieel product is, weten we niet hoe het echt gaat heten.

Apple kan deze smartwatch binnen de Series 8 positioneren, maar het cijfer kan ook volledig verdwijnen. De meeste leakers vermelden daarnaast geen concrete namen, maar eerder kenmerken. Vandaar dat we spreken over de Rugged Edition. Het zou ons niet verbazen als hij het levenslicht ziet als de Apple Watch Pro. De Pro-naam gebruikt Apple wel vaker om producten van elkaar te onderscheiden.

(Image credit: Future)

Apple Watch 8 Rugged Edition leaks en geruchten

De meeste Apple Watch Rugged Edition leaksdie we hebben gehoord, vermelden alleen het bestaan van het horloge, en niet wat het daadwerkelijk kan. We hebben wel een aantal geruchten gehoord over de Apple Watch 8 die eerder over de Rugged Edition kunnen gaan.

Een daarvan is nieuwe technologie die kan detecteren of je smartwatch waterschade heeft opgelopen. Het is ook mogelijk dat het horloge een tracking-tool voor lichaamsmaten krijgt die oorspronkelijk bedoeld was voor de Watch 7.

We hebben daarnaast een interessant patent voor displaytechnologie gezien dat zinvol zou zijn voor een robuuste smartwatch. Het gaat hier om sensoren die detecteren hoeveel water er rondom het apparaat is en instellingen daaraan aanpast. Dus als het regent, moet je misschien iets harder op het scherm drukken.

We verwachten ook watchOS 9, het nieuwste besturingssysteem voor smartwatches van Apple. Enkele van de nieuwe functies van het OS zijn het tracken van je loophouding en een verbeterde slaapregistratie.

Een van de meest geloofwaardige voorspellingen is dat de robuuste Apple Watch meer informatie op het scherm zal proppen. We zouden daarom een aantal nieuwe Apple Watch wijzerplaten kunnen zien die speciaal voor de robuuste versie zijn bedoeld.

Een nieuw gerucht van de Japanse website Mac Otakara (opens in new tab) beweert dat de "Apple Watch Pro" iets groter zal zijn dan het grootste standaardmodel, met een kast van 47 mm in vergelijking met de 41 mm en 45 mm van de standaardversies. Het display zou dan in totaal net geen 2 inch zijn (1,99 om precies te zijn).

Hetzelfde bericht beweert dat het display van de Apple Watch Pro volledig plat zal zijn. Ter vergelijking: de huidige modellen hebben displays met aflopende randen. Dat sluit aan bij eerdere geruchten die dit jaar ook een platter display voorspelden.

Apple Watch 8 Rugged Edition: wat we willen zien

1. Ingebouwde GPS

Sommige horloges hebben GPS-kaartfuncties zodat je ook zonder smartphone en internetverbinding de weg kan vinden. Je kan niet alleen kaarten bekijken, maar ook je exacte positie zien en soms ook het traject dat je tijdens die sessie hebt afgelegd.

Apple heeft helaas de vervelende gewoonte om zijn beste functies exclusief te maken voor de VS of bepaalde landen. Als deze feature er zou komen, is de kans klein dat deze meteen in de Benelux zal werken.

(Image credit: Future)

2. Een stevig ontwerp

Smartwatches behoren tot de meest kwetsbare toestellen op de aardbol. Ze zitten om je pols en je kunt er gemakkelijk tegenaan stoten. Daarom hebben robuuste horloges iets meer bescherming nodig.

We denken aan een robuust ontwerp, ontworpen om het scherm en de interne onderdelen te beschermen. Elementen als dikke randen, krasbestendige materialen en veel waterdichtheid kunnen daarbij helpen. Sterker materiaal, zoals het saffierglas van de Galaxy Watch 5 Pro, kan hier goed van pas komen.

De Apple Watch zal dezelfde bescherming nodig hebben, zodat hij tegen meerdere stootjes kan. Je wil namelijk geen krassen bij je eerste sessie rotsklimmen.

3. Extra features tegenover de Apple Watch 8

De Apple Watch Rugged Edition zal extra features nodig hebben om zijn bestaan naast de standaard Apple Watch 8 te verantwoorden.

Je kunt immers stevige hoesjes kopen voor de standaard Apple Watch. De prijs van een Apple Watch 8 en hoesje zal waarschijnlijk lager uitkomen dan de prijs van de Apple Watch Pro. Er is daarom meer nodig dan een iets steviger design.