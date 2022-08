iPhone 14 wordt op 7 september gelanceerd: Dit weten we al

Apple heeft 7 september gecommuniceerd als de datum voor de lancering van de enige echte iPhone 14. Er zijn nog geen details bekend behalve het tijdstip en de plaats. Dit "Far Out"-evenement vindt plaats om 22u (onze tijd) in het Steve Jobs Theater op de Apple Park Campus en zal online worden gestreamd op Apple Events (opens in new tab).

De aankondiging maakt in ieder geval een einde aan één deel van de geruchten rond Apple. Wat we zullen zien op 7 september blijft momenteel een mysterie. Het valt ook op dat de nieuwste iPhone op de eerste woensdag van september wordt gelanceerd. Normaal gesproken onthult Apple producten op een dinsdag en voor de iPhone is dat vaak in de tweede week van de maand.

Als Apple CEO Tim Cook op die woensdag het podium oploopt, zal dat wellicht met lege handen zijn. Cook zal het eerst hebben over de toestand van het bedrijf en hoe Apple de uitdagingen van de pandemie heeft overwonnen. Hij zal de opening van nieuwe winkels over de hele wereld toejuichen en het "geweldige team" van Apple ophemelen. Daarmee hoopt hij natuurlijk dat zijn medewerkers met een grote glimlach weer minstens drie dagen per week naar kantoor komen (opens in new tab).

Op een gegeven moment zal Cook beginnen met de introductie van de iPhone 14, die in feite uit maar liefst vier iPhone 14-modellen zal bestaan:

De meeste geruchten wijzen erop dat de iPhone 13 mini de laatste van zijn soort zal zijn en dat we dit jaar geen iPhone 14 mini krijgen.

De mini zal naar verluidt vervangen worden door de iPhone 14 Max. Die heeft het formaat van een Pro Max-model, maar de features van het basismodel. Ook zullen de Pro-modellen dit jaar een andere look krijgen. Apple zou daar namelijk kiezen voor een pilvormige notch, terwijl de iPhone 14 en iPhone 14 Max de volledige notch van de iPhone 13 zullen behouden.

Hoewel er waarschijnlijk niet veel zal veranderen tussen de iPhone 13 en de verwachte iPhone 14-modellen, zijn de camera's mogelijk toe aan een grote upgrade. De meeste geruchten wijzen erop dat de Pro-lijn 48MP-camera's krijgt. Dat is een grote sprong voorwaarts ten opzichte van de 12MP op de oudere iPhones en zal eveneens de Pro-reeks en basisreeks van elkaar onderscheiden. Zoals we wel vaker zien, zal Apple wellicht pixel binning gebruiken, waardoor we alsnog 12MP-foto's krijgen van deze 48MP-sensor. Tot slot hopen we op een betere telefotocamera met 5x zoom in plaats van 3x zoom.

Bovendien zou de nieuwe A16 Bionic-chip in alle iPhone 14-modellen moeten zitten. Hoewel die chip iets zuiniger zou zijn, blijven de prestaties ongeveer gelijk tegenover de huidige A15 Bionic. Dat is echter geen ramp, want zelfs de Snapdragon 8 Gen 1 presteert soms slechter dan de A15 Bionic.

Het aftellen naar iOS 16 kan nu ook beginnen. Het bijgewerkte platform en de nieuwe vergrendelschermen, meldingen en widgets zullen pas officieel gelanceerd worden wanneer de iPhone 14 in de winkel ligt. Dat zou normaal eind september moeten gebeuren.

Niet alleen iPhones

De kans is groot dat Apple dit evenement op 7 september niet alleen gebruikt voor een hele reeks iPhone 14's, maar ook voor tal van andere gadgets.

Misschien zien we de HomePod 2, die meer zou lijken op de originele HomePod. Dit betekent dat hij groter is dan de HomePod mini, maar waarschijnlijk nog steeds kleiner dan het origineel. We zijn vooral benieuwd naar de audioprestaties van deze nieuwe, grote smart speaker.

Veel fans verwachten dat de nieuwe Apple Watch 8 (of Series 8) samen met de iPhone 14 zal verschijnen. Slechts weinigen verwachten een volledig nieuw ontwerp, hoewel Apple de zijkanten en voorkant misschien zal afvlakken om het horloge een meer op de iPhone te laten lijken. Opvallend is de mogelijke komst van een Apple Watch 8 Pro. Dit is een grotere en robuustere versie van de Apple Watch die is ontworpen voor extreme sporten en/of intensief gebruik buitenshuis.

We zouden ook nieuwe AirPods 4 of AirPods Pro 2 kunnen zien, aangezien ze beide aansluiten op de iPhone 14. Zelfs als we een van deze toestellen zien, zal dat nog met de oude Lightning-poort zijn in plaats van een USB-C-poort. Die aansluitingen zullen ten vroegste volgend jaar verschijnen.