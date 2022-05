'Apple brengt USB-C naar iPhone, maar niet de iPhone 14'

Onlangs voorspelde Ming-Chi-Kuo, een industrie-analist, op Twitter dat de iPhone 15 een USB-C-ingang krijgt in plaats van de huidige Lightning-ingang. De iPhone 14 is dan de laatste met Apple's unieke laadkabel. De voorspelling kan uitkomen na een onthulling vanuit Bloomberg dat Apple bezig is met het testen van USB-C op iPhones.

De informatie is afkomstig van anonieme bronnen die zeggen dat ze toegang tot interne informatie van Apple's toekomstige iPhone-plannen hebben. Neem deze informatie dus met een korreltje zout aangezien Apple (natuurlijk) niet heeft bevestigd dat deze berichtgeving onjuist is.

Dat gezegd hebbende: er wordt vervolgens benoemd dat USB-C wegblijft tot 2023. De iPhone 14-serie die in 2022 wordt uitgebracht bevatten naar verwachting Lightning-ports. Apple werkt naar het schijnt ook aan een speciale adapter die toekomstige USB-C-iPhones laat werken met accessoires die Lightning-ports bevatten.

Een overstap naar USB-C zorgt voor flinke veranderingen. Het zou bijvoorbeeld Apple's grip op de industrie en de bedrijven die Apple's accessoires maken verminderen. Die laatste hoeft zich dan niet langer aan strenge goedkeuringsrichtlijnen te houden.

Als er minder bedrijven zijn die Lightning-connectoren maken, belemmert dat het gebruik van apparaten zoals AirPods. Het is goed mogelijk dat Apple een andere USB-C-adapter maakt voor Apple-accessoires, maar daar is nog niks over naar buiten gebracht.

Nieuwe EU-wetgeving

De bronnen van Bloomberg zeggen niet waarom Apple dit doet. Toch is de kans groot dat het te maken heeft met de recente Europese wetgeving.

In April keurde de commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement een voorstel goed om te verplichten dat alle smartphones USB-C-opladers en ingangen krijgen. De EU zegt dat deze wet e-waste vermindert in de strijd tegen klimaatverandering. De wet is echter pas van kracht in 2026.

Zoals verwacht was Apple hier niet over te spreken. Het bedrijf vertelde TechRadar in 2021 dat deze wet ''vooruitgang in de weg staat'' en wereldwijd gebruikers zou treffen. Apple heeft geprobeerd samen te werken met de EU, maar de twee partijen zijn het nog niet met elkaar eens geworden.

Betere laadsnelheden

Ming-Chi Kuo meldt op Twitter dat als Apple doorgaat met USB-C, het de laad- en overschrijfsnelheden van de iPhones verbetert. De hoge snelheden zijn echter afhankelijk van toekomstige hardware. Wel zou je geen extra accessoires hoeven aan te schaffen als je overstapt van Android naar een iPhone.

Er is nog een kleine kans dat de EU-wetgeving niet doorgaat en de mogelijkheid dat Apple bij het oude vertrouwde blijft. Hopelijk kiest Apple voor USB-C, zodat we geen extra kabels hoeven aan te schaffen.