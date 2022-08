'iPhone 14 komt al vroeg in september uit'

De nieuwe Apple iPhone 14 zal dit jaar eerder verschijnen dan vorig jaar, volgens de reputabele Apple leaker Mark Gurman (via The Verge (opens in new tab)). In tegenstelling tot de iPhone 13 die eind september verscheen, zal de nieuwe Apple iPhone 14 net na de Amerikaanse Labor Day-vakantie verschijnen tijdens een evenement op 7 september. De telefoon gaat vervolgens een week daarna op vrijdag 16 september in de verkoop gaan.

Er gaan geruchten rond dat Apple een Apple iPhone 14 en een iPhone 14 Max met een groot scherm gaat lanceren. De verwachte iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max krijgen daarnaast nog extra upgrades zoals verbeterde camera’s. De reguliere iPhone 14-modellen gebruiken waarschijnlijk nog de Apple A15 Bionic-chip van vorig jaar. Als Apple een verbeterde A16-chip aankondigt, dan wordt deze mogelijk alleen maar gebruikt op de Pro-modellen.

Analyse: Toeleveringsketen lijkt stabiel

Vorig jaar werd de iPhone iets later gelanceerd in september, maar de lancering had nog verder kunnen uitlopen door problemen met de toeleveringsketen. Deze zomer hebben we nog maar weinig klachten gehoord over leveringsproblemen en een aantal nieuwe telefoons, waaronder de Zenfone 9 , zijn zonder problemen op de markt gekomen. Hoewel de Apple iPhone 14 slechts een week of zo vroeger lanceert dan vorig jaar, beschouwen we dit toch als een goed teken dat de industrie een balans heeft gevonden om de consument te bevoorraden zonder de prijzen op te drijven of enorme vertragingen te veroorzaken.