'iPhone 14 Pro modellen krijgen geen upgrade qua opslagruimte'

Naar verwachting worden medio september vier iPhone 14-modellen onthuld, maar er zijn nog steeds veel vragen over het soort upgrades die we gaan zien.

Een onderdeel van de iPhone 14 krijgt naar verluidt geen upgrade, en dat is de opslagruimte. Volgens Analist Jeff Pu van Haitong International (via MacRumors (opens in new tab)) gaan de Pro-versies van de iPhone 14 de huidige iPhones gebruiken als basis: 128GB, 256GB, 512GB en 1TB.

Er waren geruchten dat Apple de startopslag van de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max zou verhogen, en dat de totale opslagcapaciteit wellicht verhoogd zou worden naar 2TB. Maar dat lijkt dus nu niet het geval te zijn.

Minimale upgrades

Als je op dit moment een iPhone 13 of iPhone 13 mini wilt kopen, heb je de keuze uit 128 GB, 256 GB en 512 GB.

De verwachting is dat dit ook het geval zal zijn voor de iPhone 14-modellen (hoewel de mini wordt vervangen door een iPhone 14 Max-model, als we de geruchten mogen geloven).

Als we de geruchten mogen geloven dan gebruiken de iPhone 14 en de iPhone 14 Max hetzelfde A15 Bionic-processor als de iPhone 13-reeks. Als je hoopt op een grote iPhone-upgrade dit jaar van Apple, ben je waarschijnlijk teleurgesteld.

Er worden wel verbeteringen verwacht op het gebied van de cameraprestaties, zowel met de selfiecamera als de primaire camera, dus er zijn redenen om je geld uit te geven voor een nieuw model. Als Apple zich aan zijn gebruikelijke iPhone releasedatums houdt, weten we het in september.

Analyse: alles zit toch in de cloud

Het zou mooi zijn als Apple de opslagcapaciteit van de iPhones dit jaar zou verhogen, al was het maar om ze te onderscheiden van de vorige iPhones. De prijzen voor opslagruimte blijven dalen naarmate de tijd vordert, denk maar aan de iPhone X van vijf jaar geleden die alleen beschikbaar was met 64 GB of 256 GB interne opslagruimte.

Het is echter ook eerlijk om te zeggen dat interne opslag niet meer zo belangrijk is als vroeger: Spotify bewaart je muziekcollectie in de cloud, Netflix bewaart je filmcollectie in de cloud, enzovoort. Bestanden hoeven niet meer lokaal te worden opgeslagen.

Bovendien zijn diensten zoals iCloud en Google Drive de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het synchroniseren van foto's en video's naar de cloud is nu eenvoudig in te stellen en wordt automatisch op de achtergrond voor je geregeld.

Er valt volgens ons nog steeds iets te zeggen voor telefoons met een grote capaciteit: voor al die films en programma's die je naar je toestel wilt synchroniseren, om foto's en video's binnen handbereik te houden, om grote games te installeren en om bijvoorbeeld veel podcasts in de wachtrij te zetten. Misschien zien we volgend jaar die 2TB-optie verschijnen.