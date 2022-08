'iPhone 14 Pro en Pro Max krijgen efficiënter scherm'

We hebben inmiddels genoeg geruchten gehoord over hoe de iPhone 14 ondergesneeuwd wordt door de Pro en Pro Max. We zien nu nog een nieuw verschil zien tussen de modellen.

De Zuid-Koreaanse website The Elec (opens in new tab) heeft informatie over de schermen die we kunnen verwachten in de vier iPhone 14-modellen. De iPhone 14 en de iPhone 14 Pro krijgen naar verluidt een 6,1 inch scherm, terwijl de 14 Max en 14 Pro Max een 6,7 inch scherm krijgen. Het grote verschil, behalve de grootte, zit hem vooral in de schermtechnologie die gebruikt wordt.

De twee ‘mindere’ iPhones, de 14 en 14 Max, gebruiken naar verluidt LTPS-technologie, en de Pro-toestellen LTPO.

Wat is het verschil? LTPO is veel beter voor variabele verversingsfrequenties. Deze technologie zorgt ervoor dat schakelen tussen verschillende frequenties efficiënter verloopt. Zo kan het schakelen tussen 1Hz, als je een ebook leest, naar 24Hz als je een film bekijkt, naar 60Hz of zelfs 120Hz voor games.

Smartphoneschermen met een hoge verversingssnelheid staan erom bekend dat ze snel de batterij leeg zuigen. LTPO zorgt ervoor dat de batterij een stuk langer meegaat. De iPhone 14 Pro en Pro Max kunnen dus langer door op een oplaadbeurt dan de iPhone 14 en iPhone 14 Max.

Analyse: kosten besparen

Eerdere geruchten wezen er al op dat de reguliere iPhone 14 overschaduwd zal worden door zijn duurdere broertjes. Een slechter scherm verbaast ons dan ook niets.

Het gebruik van LTPS-schermen is een manier om kosten te besparen bij het produceren van de nieuwe telefoons. Apple kan minder geld uitgeven, en dus meer winst maken. We kunnen het ook als een manier zien voor Apple om kosten te besparen in plaats van extra winst te boeken. De productiekosten in de meeste industrieën over de hele wereld stijgen namelijk.