iPhone 14 Pro is geen echte Pro als nieuwste gerucht klopt

De volgende iPhone 14-lijn is vrijwel zeker een flinke stap voorwaarts met de iPhone 14 Pro als het ware vlaggenschip.

Te verwachten is dat de Pro met krachtige camera's, een snelle, moderne processor en beste schermtechnologie komt. De 'basis'-iPhone krijgt daarentegen een oudere CPU en ietwat minder goede camera's om kosten te besparen, aangezien niet alle gebruikers een high-end toestel nodig hebben.

Het laatste gerucht geeft ons gemengde gevoelens. Volgens 'niet-benoemde bronnen' van iDropNews hebben de iPhone 14 Pro en de Pro Max allebei de geüpgradede Lightning Port. Deze is geïntroduceerd bij de eerste iPad Pro, welke USB 3.0-techniek gebruikte om sneller te kunnen opladen dan de verouderde USB 2.0-ingang die iPhones nog steeds bevatten.

Alhoewel het een grote upgrade is, is het nog mijlenver van de snelheden die USB-C bereikt op de huidige iPad Pro en iPad Air.

Apple blijft vasthouden aan de Lightning-poort sinds het in 2012 werd gelanceerd. Het bedrijf moet volgens EU-wetgeving op een gegeven moment overgaan op USB-C, maar het is niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. Daarbij lijkt Apple die stap nog zo lang mogelijk te ontwijken.

Waarom? Omdat de techgigant grof geld verdient aan licenties van de tech zodat fabrikanten accessoires voor Lightning maken. Er is een compleet ecosysteem gebouwd van compatibiliteit wat elk ander bedrijf niet zomaar stop zou zetten. Met dat in gedachten lijkt een iPhone met dezelfde USB-C-ingang als in de iPad Pro zeer onwaarschijnlijk.

'Pro'blemen

Het ontwijken van die overstap (als het waar is, met de nadruk op ''als'' aangezien we het hier hebben over 'niet-benoemde bronnen') gaat ons dwarszitten.

Dit jaar lijkt te zorgen voor een eerste lijn van iPhones met verschillende chipsets (als je de iPhone 5C niet meetelt, welke tegelijkertijd kwam met de 5S maar toch compleet anders is). Het zou de meest duidelijke aanwijzing zijn dat Apple de iPhone 14 Pro apart wilt zetten van het goedkopere model.

Dat is prima en ook een logische keuze. De iPhone Pro-lijn zit al jarenlang te dichtbij de basis-lijn als het om prestaties en specs gaat. Het enige onderscheid is de camera's en RAM.

Dit maakt de topklasse smartphone nog krachtiger. Dat is goed voor creatievelingen die meer rekenkracht nodig hebben van hun toestel, vooral als er prestaties worden geleverd die de iPhone 14 niet bij kan benen. Het maakt upgraden naar de Pro-versie een logische stap voor filmmakers die behoefte hebben aan wat extra camerakracht om beter te kunnen werken.

Als de geruchten kloppen dat Apple bij de Lightning-ingang blijft, mist het een belangrijk onderdeel. Een USB-C-connectie is vele malen sneller voor wie het voor werk nodig heeft. Ook trekt het naar verwachting geen mensen van de smartphone weg die enkel een goede telefoon zoeken. De massa blijft uiteindelijk Lightning-accessoires kopen.

Wie de iPhone 14 Pro met USB-C nodig heeft, zoals de creatievelingen, heeft ook meteen de juiste uitrusting in bezit om de geüpgradede snelheden te gebruiken. Voor de gemiddelde smartphone-gebruiker is dat niet interessant.

We testten de iPhone 13 Pro Max (met een oudere Lightning-oplader) met de nieuwe iPad Air 2022, welke USB-C heeft.

De iPhone wist een 320MB document met een snelheid van 8.25MB/s over te zetten, waar de iPad dit met 10.5MB/s lukte. Beiden waren aangesloten met een USB-C-ingang op een laptop.

Dat is geen gigantisch verschil (alhoewel het vele minuten zal schelen als een 20 minuten lang 4K-bestand wordt gekopieerd). Toch zal betere uitrusting, zoals een high-end Mac en betere connecties, waar creatievelingen in investeren een groter onderscheid geven in de leessnelheden.

Nog een reden waarom Apple de iPad Pro moet klonen en de USB-C-connector naar de iPhone 14 Pro moet brengen.

Natuurlijk gaat dat niet gebeuren, voornamelijk vanwege de redenen die we hierboven noemen. En dat is behoorlijk jammer, aangezien een iPhone 14 Pro met USB-C een grote stap voorwaarts is en een aantrekkelijke telefoon kan zijn voor professionals.

Verder zou het ook voor velen eenvoudiger zijn. USB-C is zo langzamerhand wereldwijd de standaard (inclusief iPads, welke veel iPhone-gebruikers hebben). De Lightning-kabel loslaten zou voor velen dan ook een struikelblok verminderen.