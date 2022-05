De iPhone 14 lanceerdatum is gelekt

Afgaande op traditie lanceert de iPhone 14 op een dinsdag in september. Een leaker heeft ons nu een goed idee gegeven welke dinsdag we in onze agenda's mogen noteren.

Volgens iDropNews, een website die zich op Apple focust, gebeurt het Apple September Event op 13 september 2022. De website baseert dit op informatie uit eigen bronnen.

Neem voor nu deze datum met een korreltje zout, aangezien het nog een tijd weg is en het mogelijk enkel een tijdelijke aanduiding is voor Apple. Het bedrijf het evenement nog verschuiven om verschillende redenen en ook leakers kunnen fouten maken.

De leaker zegt wel dat Apple een evenement organiseert op 13 september. Dit hoeft niet meteen de lancering van de iPhone 14 zijn maar Apple heeft de gewoonte om iPhone-lanceringen op dinsdagen in september te doen, dus dit valt op.

Verder oppert de leaker dat er extra gadgets naast de iPhone 14 worden aangekondigd, maar er wordt niks genoemd wat we nog niet eerder hebben gehoord. Er zijn blijkbaar vier iPhone 14s (het standaardmodel, een Max, een Pro en een Pro Max), een Apple Watch 8 naast een 'Extreme Edition' voor meer outdoor-avonturen, de betaalbare Apple Watch SE 2, de AirPods Pro 2 en de nieuwe iPad (2022).

Met al deze nieuwe producten is het mogelijk dat het bedrijf twee events organiseert, zoals in 2020 ook al gebeurde. Dat jaar kregen we de nieuwe iPads en Apple Watches eerder dan de iPhones. Als dat kan gebeuren, bestaat de kans dat andere apparaten eerder worden aangekondigd zoals in 2020 zo ging en dat de iPhone 14-familie later arriveert.

Aangezien Apple over het algemeen events een week van tevoren aankondigt, moeten we waarschijnlijk tot 6 september wachten tot we weten of 13 september een evenement plaatsvindt. Mogelijk onthullen leakers al eerder meer informatie.