Gelekte iPhone 14-hoesjes laten grootte van nieuwe Apple-vlaggenschepen zien

De iPhone 13 Mini is mogelijk de laatste Mini in de iPhone-lijn

We hebben nu een redelijk duidelijk beeld wat Apple van plan is met de iPhone 14-serie. De nieuwe lijn lanceert naar verwachting in september. Een uitgelekte foto van hoesjes voor de smartphones geeft ons een duidelijker idee hoe de komende telefoons eruit zien.

De afbeelding is afkomstig van Duan Rui (opens in new tab) op Twitter (via 9to5Google (opens in new tab)). We krijgen zo een indruk hoe de iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus en iPhone 14 Pro Max naast elkaar komen te liggen. Het Plus-model is nieuw in 2022, terwijl de mini-variant blijkbaar stopgezet is.

Ook wordt er veel gediscussieerd of de grotere non-Pro iPhone 14 de Plus of de Max gaan worden genoemd. Wij hebben deze hier neergezet als de iPhone 14 Plus, omdat een leak recent wees op deze benaming (opens in new tab).

pic.twitter.com/nRiKRIZcATJuly 8, 2022 See more

Schermen en camera's

Apple heeft natuurlijk de Plus-naam eerder voor iPhones gebruikt. De meest recente editie is de iPhone 8 Plus (opens in new tab) in 2017. Die manier van benoemen is toen verwaarloosd en Apple besloot om in plaats daarvan ''Max'' toe te voegen aan de titels van de grotere telefoons. Het lijkt voor dit jaar alle kanten op te gaan.

Volgens eerdere geruchten krijgen de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro allebei een 6,1 inch scherm. De iPhone 14 Plus (of iPhone 14 Max) en de iPhone 14 Pro Max gaan voor een 6,7 inch scherm, wat in de buurt komt van de iPhone 13-reeks.

De camera-bump lijkt erg veel op de huidige iPhone 13-line-up. Er lijkt wel een lichte variatie in de ruimte tussen de camera's. Het kan dus zijn dat je je iPhone 13-hoesje niet voor je iPhone 14 kunt gebruiken.

Analyse: de altijd-veranderende iPhone-lijn

Het was in de oude tijd een heel stuk gemakkelijker: Apple lanceerde een enkele iPhone elk jaar en daar deden we het mee. Toen brak 2013 aan en kregen we zowel de iPhone 5S (opens in new tab) als de iPhone 5C (opens in new tab) tijdens een onthulling op hetzelfde evenement. Voor het eerst mocht de consument kiezen.

Nu krijgen we elk jaar in september vier iPhone-vlaggenschepen, samen met de iPhone SE. In de afgelopen twee jaar zien we hetzelfde patroon: een standaard iPhone, een mini-iPhone, een Pro iPhone en een Pro Max iPhone. Er zijn meer modellen om uit te kiezen dan eerst.

Met de iPhone 14 lijkt de selectie weer te veranderen. Er werd lang gespeculeerd dat er geen iPhone 14 mini komt (het was zelfs verrassend dat de iPhone 13 mini is uitgebracht). Blijkbaar zijn veel mensen gewoonweg niet geïnteresseerd in een kleinere smartphone.

Alhoewel het logischer is om een iPhone 14 en iPhone 14 Max te hebben dan een iPhone 14 Pro en een iPhone 14 Pro Max (wellicht met een snellere processor (opens in new tab)), blijven de geruchten over een Plus rondgaan. We gaan zien welke geruchten uiteindelijk kloppen.