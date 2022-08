Krijgen we dan toch een Apple iPhone 14 mini?

Uit de meerderheid van iPhone 14-geruchten tot nu toe lijkt het alsof Apple de iPhone 14 mini dit jaar overslaat en in de plaats daarvan focust op de nieuwe iPhone 14 Max. Twee bronnen suggereren daarentegen dat de iPhone 14 mini wellicht toch het daglicht zal zien.

Volgens 91mobiles (opens in new tab) en Evan Blass, twee betrouwbare bronnen, is een Aziatische partner van Apple van plan om zeven nieuwe Apple-apparaten in hun voorraad op te nemen. Deze toestellen zijn de iPhone 14 , iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max en blijkbaar dus ook de iPhone 14 mini.

Op zich is dit al apart genoeg, maar de lijst wordt aangevuld met een 10e generatie 10,2 inch iPad en twee nieuwe iPad Pro’s (11 en 12,9 inch). Volgens andere geruchten komen er pas in oktober nieuwe iPads uit, maar volgens deze bronnen kunnen we deze apparaten wellicht al in september zien.

Onduidelijkheid

Tel dat allemaal bij elkaar op en het lijkt erop dat deze informatie over een partner wel eens onjuist zou kunnen zijn, maar het is de moeite om dit nieuws te melden. Al is het alleen al vanwege de staat van dienst van de betrokken bronnen. Blass lekte bijvoorbeeld van tevoren nauwkeurig informatie over de Google Pixel Watch , naast vele andere apparaten.

Dat deze details überhaupt zijn verschenen, bewijst hoe moeilijk het is om apparaten in het geheim te produceren. Bedrijven als Apple, Samsung en Google kunnen hun eigen werknemers misschien wel in de gaten houden, maar een heleboel externe partijen, van internationale retailers tot makers van telefoonhoesjes, moeten op voorhand de nodige informatie krijgen.

Het zou een enorme verrassing zijn als er toch een opvolger bekend wordt gemaakt van de iPhone 13 mini . Wellicht wil Apple tijd besparen door de nieuwe iPhones en iPads allemaal in één keer te onthullen, hoewel dat nu nog steeds erg onwaarschijnlijk lijkt.

Analyse: zijn zulke geruchten betrouwbaar?

Zoals we al zeiden, is het moeilijk voor nieuwe smartphones of tablets om te verschijnen zonder enige vorm van leaks of geruchten. Niet alleen is het voor bedrijven moeilijk om hun plannen geheim te houden, maar ze weten ook dat er enorm veel belangstelling is voor deze toestellen.

Sommige bronnen zijn niet altijd betrouwbaar, maar dat is deze keer niet het geval. De details over de iPhone 14 mini en de iPads is afkomstig van een van de grootste Apple-distributeurs in Azië.

Toch blijft het altijd gissen en blijft het belangrijk dat we alle informatie met een korreltje zout nemen. We hebben namelijk al zoveel bronnen gezien die melding maken van twee standaard formaat iPhones en twee grotere iPhones die samen de iPhone 14-serie vormen dat deze nieuwe informatie helemaal uit het niets komt.