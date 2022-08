Pixel Watch: 'Fitbit-app hint per ongeluk naar teleurstellende batterijduur'

Google heeft bevestigd dat de Pixel Watch in aantocht is, maar veel informatie is nog niet bekend. We zijn daarom nog steeds afhankelijk van geruchten en leaks, waarvan de meest recente geen goed nieuws is voor de Pixel Watch.

Het team van 9to5Google (opens in new tab) heeft een beetje rondgekeken in de Fitbit app voor Android en kwam verwijzingen tegen naar sleep tracking op de Pixel Watch, en de volgende melding: "Je hebt ten minste 30% lading nodig om een volledige nachtrust bij te houden".

Je hebt ongeveer acht uur aan slaap nodig, en als 30 procent van de batterijduur van de smartwatch genoeg is om die tijd te dekken, dan kan de Google Pixel Watch wel eens 24 uur batterijduur hebben. Hiermee is deze smartwatch vergelijkbaar met de Apple Watch .

Daar is een app voor

Uiteraard is Google nu eigenaar van Fitbit, maar er is nog veel onduidelijkheid over een eventuele Fitbit-app. Er zijn aanwijzingen (opens in new tab) dat Google een speciale Pixel Watch-app wil uitbrengen om het apparaat te beheren.

Google Fit lijkt ook nergens naartoe te gaan, dus op basis van de beperkte informatie die wij hebben, bestaat er de mogelijkheid dat je drie verschillende apps moet gebruiken om alles te beheren wat er op de Pixel Watch gaande is.

We hopen dat deze situatie een stuk duidelijker wordt zodra de Pixel Watch eindelijk in de verkoop gaat. Niet dat we weten wanneer de Pixel Watch daadwerkelijk uitkomt, maar we verwachten de wearable naast de Google Pixel 7 en de Pixel 7 Pro rond oktober.

Analyse: 24 uur is ook echt het minimale

Als het op smartwatches aankomt, is een batterijduur van een dag zowat het absolute minimum waar fabrikanten mee weg kunnen komen. Het is moeilijk voor te stellen dat iemand een wearable wil kopen die zowel overdag als 's nachts moet worden opgeladen.

Hoewel 24 uur tussen twee oplaadbeurten enigszins teleurstellend is, lijkt dit op de batterijduur van de Apple Watch. Deze batterijduur is sinds de release van de eerste versie van de wearable niet echt veranderd, en dat heeft de verkoop niet al te veel geschaad.

Apple (en misschien nu ook Google) dreigen echter achterop te raken als het gaat om de batterijduur. Smartwatches van Garmin en Samsung (inclusief de nieuwe Galaxy Watch 5) kunnen doorgaans twee dagen of meer mee tussen twee oplaadbeurten.

Grotere batterijen, efficiëntere componenten en software tweaks kunnen allemaal helpen om meer levensduur uit wearables te persen, maar voor iets van Google dat ook maar in de buurt komt van een indrukwekkende batterijduur, zullen we moeten wachten op de Pixel Watch 2.