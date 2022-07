iPhone 14 Pro en Pro Max mogelijk enige smartphones met nieuwe chipset

Volgens geruchten wordt de iPhone 14 zwakker dan de iPhone 14 Pro Max. Het lijkt er op dat in 2022 enkel de Pro iPhones de nieuwste chipset van Apple gaan krijgen. Een leaker denkt dat dat het begin van iets nieuws is.

Ming-Chi Kuo is een bekende naam als het gaat om Apple-leaks. In een post op Medium (opens in new tab) zegt Kuo dat ''de nieuwste processorchip in de toekomst exclusief voor iPhone high-ends wordt.'' Ondanks dat we hoorden dat de iPhone 14 Pro een A16 Bionic-chip krijgt, klinkt het alsof de 15 Pro een A17 krijgt en op die wijze verder wordt gegaan. De andere modellen lopen in dat geval dan steeds een jaar achter.

Dit zou een boel betekenen voor Apple's standaard-iPhones. Gebruikt het bedrijf oudere technologie, zouden ze hun rivaalstatus ten opzichte van de Samsung Galaxy S22 kunnen kwijtraken.

Volgens een eerder gerucht (opens in new tab) verandert Apple de chipset-strategie voor de smartphones enkel zodat het zich meer kan focussen op het maken van componenten voor computers en laptops. De M2 Macs krijgen dan prioriteit.

Alhoewel Kuo een erg grote naam is, zit die er ook weleens naast. Neem dus alle geruchten met een korreltje zout. We hebben zelfs nog geen bevestiging dat de iPhone 14 de A15-chip krijgt. Volgens deze berichtgeving heeft Apple echter een duidelijk plan.

Analyse: gefocust op de Pro-iPhones

Sinds Apple begon met het maken van iPhone Pro-modellen is het duidelijk dat deze bovenaan de standaardmodellen staan. Ze hebben vaak meer camera's en mooiere schermen.

Apple lijkt zich nog meer te gaan focussen op de Pro-telefoons met de chipwijzigingen. Volgens Kuo is dit met opzet: Apple weet dat dit meer fans naar de Pro-toestellen trekt. Kuo zegt verder dat Apple ''de leveringsproportie behoorlijk verhoogt van de high-end iPhones in de tweede helft van 2022 naar 55 tot 60 procent (voorheen was dit 40 tot 50 procent).''

Dit blijft waarschijnlijk doorgaan als Apple betere chips in de Pro-telefoons blijft stoppen. Wat Kuo ook opmerkt, is dat Sony en LG componenten maken voor de Pro-apparaten, zoals camera-onderdelen.

Natuurlijk maakt het aan de andere kant de iPhones die geen Pro-toestel zijn minder aantrekkelijk. We hopen dat deze dan ook een prijsverlaging krijgen als Apple deze de moeite waard willen houden. Ondertussen betekent dit ook dat onze lijst van beste iPhones minder toevoegingen gaat zien dit jaar.