iPhone 14 leak hint op prijsstijging, maar wel vanwege een goede reden

Met de komst van de iPhone 14 lijkt Apple de frontcamera eindelijk serieus te gaan nemen, maar wellicht dat het hogere prijskaartje potentiële kopers gaat afschrikken.

Volgens de Koreaanse nieuwssite ET News (opens in new tab) is de te verschijnen iPhone uitgerust met een nieuwe cameramodule aan de voorzijde. De site baseert zich op bronnen binnen de leveringsketen van Apple.

Naar verluidt heeft Apple de oorspronkelijk aangestelde fabrikant voor deze componenten vriendelijk bedankt, en in plaats daarvan gebruikt het LG Innotek. Zij zouden eigenlijk pas vanaf de iPhone 15-serie aan de slag gaan met de iPhone-frontcamera.

Tegelijkertijd heeft Apple besloten om deze camera als een 'high-end' component aan te merken, waar ze voorheen door het bedrijf als 'low-end' werden beschouwd.

Het is nog niet duidelijk wat LG's deelname precies brengt. Wellicht een fysiek grotere sensor, of eentje met een hogere resolutie? Wie weet krijgt de lens juist een boost.

Dit nieuws klinkt als goed nieuws voor fans van selfies. Apple neemt de frontcamera serieus, en gaat aan de slag met componenten die eigenlijk bedoeld leken te zijn voor de toekomst. In het bericht lezen we verder dat de frontcamera over autofocus beschikt, iets wat tot op de dag van vandaag ontbreekt bij iPhones.

Wij zijn in ieder geval al fan van deze wijziging, aangezien iPhones zeker niet de beste selfiesmartphones zijn. Er zit echter een addertje onder het gras.

Volgens ET News is de nieuwe cameramodule van de iPhone 14 drie keer zo duur als de technologie voor de frontcamera in de iPhone 13. Het is niet meer dan logisch dat dit een prijsstijging teweeg gaat brengen.

De lancering van de nieuwe iPhone laat nog enkele maanden op zich wachten, waardoor we voor nu nog niets met zekerheid kunnen zeggen over een eventuele prijsstijging.

Analyse: niet de enige upgrade

Naast de frontcamera van de iPhone 14 verwachten we ook de nodige wijzigingen op designvlak.

Tal van geruchten en renders suggereren dat de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Plus niet uitgerust worden met een notch. In plaats daarvan worden deze voorzien van een punch-hole aan de voorzijde. Dit is iets wat je terugziet bij veel Android-smartphones.

Deze stap van Apple wordt waarschijnlijk gezet om iPhones iets aantrekkelijker eruit te laten zien, aangezien de notch er toch wel gedateerd uitziet. Aan de andere kant kan deze designwijziging de deuren openen voor nieuwe sensoren of lenzen. Wij zijn in ieder geval erg benieuwd naar de eindproducten.