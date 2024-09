5 dingen die de iPhone 16 moet doen om de Samsung Galaxy S24 te verslaan

Samsungs Galaxy S24-serie bestaat uit het standaard model, de Galaxy S24 Plus en de Galaxy S24 Ultra. Dit zijn een aantal van de beste smartphones die je vandaag de dag kan kopen en waardige rivalen voor de toestellen uit de iPhone 15-serie.

We zouden zelfs zeggen dat de Galaxy S24-serie, en dan specifiek de S24 Ultra, qua hardware beter is dan Apple's nieuwste telefoons. Dat zeggen we terwijl we de iPhone 15 Pro Max ook uitgebreid gebruikt hebben.

Nu is de vraag natuurlijk: wat kan de aankomende iPhone 16-serie doen om Samsungs premium Galaxy-telefoons te verslaan? Nou, wij hebben wel een aantal ideeën.

Sneller opladen

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Galaxy S24-modellen laden nou ook niet echt bepaald snel op vergeleken met toestellen zoals de OnePlus 12, maar ze zitten wel weer sneller vol dan de iPhone 15.

Hoewel iets langzamer opladen wel kan zorgen voor een iets langere levensduur van de batterij, denken we dat de iPhone 16 toch wel iets sneller mag opladen. De iPhone 15 Pro Max kan snelladen met 27W en dat is dus ook het snelste dat beschikbaar is op alle iPhones. Dat terwijl de Galaxy S24 Ultra ondersteuning heeft voor 45W-snelladen. We denken dat het dus tijd is dat Apple zich laat inspireren door zijn Zuid-Koreaanse rivaal en eindelijk sneller opladen mogelijk maakt.

Geïntegreerde AI

(Image credit: Apple)

Dit ligt misschien redelijk voor de hand, maar aangezien er nu allerlei AI-features aanwezig zijn op de Galaxy S24-telefoons (en ook op de nieuwe Google Pixel 9-modellen), loopt Apple wel een beetje achter als het gaat om het creëren van echt slimme smartphones.

Het belangrijkste op dit vlak is het leveren van een echte geïntegreerde AI en niet alleen AI-features die leuk zijn om een paar keer te gebruiken (en vervolgens nooit meer). iOS en het hele Apple-ecosysteem bieden een enorm gebruiksvriendelijke ervaring en we verwachten dan ook dat AI-features net zo goed zouden aanvoelen op een iPhone. Hoewel het misschien onwaarschijnlijk is dat we ineens een overvloed aan Apple intelligence-features krijgen op de volgende generatie iPhones (zeker in de EU), hopen we toch al een aantal van deze slimme hulpmiddelen te zien op aankomende toestellen. Dingen zoals aanpasbare, automatische antwoorden op telefoongesprekken en berichten of de mogelijkheid om Siri een agenda van je week te laten maken aan de hand van informatie uit je e-mails en kalender en vervolgens deze agenda te integreren met Kaarten om ook meteen ideeën te krijgen van waar je kan lunchen tussen je meetings in.

Meer Pro-camerafeatures

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Samsung en Apple leveren allebei jaarlijks een aantal van de smartphones met de beste camera's en welke je beter vindt, is gedeeltelijk een kwestie van smaak en heeft te maken met waar je ze voor gebruikt. Over het algemeen vinden we dat de iPhone-camera's in ieder geval consistent erg goede prestaties leveren bij foto's en video's, en dat maakt deze telefoons dus fantastisch op dit gebied.

Toch zijn we ook van mening dat de nabewerking op iPhone nogal beperkt is en dat Apple op dit vlak meer zou kunnen bieden. Aangezien Apple zo trots is op de verwerkingskracht van zijn Neural Engine, zouden we graag zien dat deze beter wordt gebruikt bij fotografie, door bijvoorbeeld highlights en schaduwen beter te verwerken zonder het contrast aan te tasten. Meer hulp bij het vastleggen van een goede foto zou ook een nuttige toevoeging zijn.

Meer focus op gaming

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Bij de introductie van de A17 Pro-chip in de iPhone 15 Pro en Pro Max, ging Apple uitgebreid in op de mogelijkheid van deze chip om games van consolekwaliteit te draaien, zoals bijvoorbeeld Death Stranding. Dat bleek ook inderdaad waar te zijn, maar niet alle ondersteunde games draaien ook echt perfect op deze iPhones.

We denken dat er op dit vlak nog wel wat verbetering mogelijk is, zeker in combinatie met Apple Arcade. We zouden het geweldig vinden als alle vier de iPhone 16-modellen chips krijgen die krachtig genoeg zijn om games te draaien die oorspronkelijk ontwikkeld zijn voor de PS5 en/of de Xbox Series X. Dat is misschien iets te veel gevraagd voor de zwaarste games, maar een selectie van iets minder zware games zou al erg mooi zijn.

Dankzij Apple's uitstekende ecosysteem zouden we dan ook een nieuwe generatie van mobiele games kunnen zien die veel indrukwekkender zijn dan het aanbod op andere mobiele apparaten, waaronder de beste Android-smartphones.

Het Pro-potentieel waarmaken

(Image credit: Philip Berne / Future)

Nu we het toch over de krachtige chips in de huidige Pro-modellen van de iPhone hebben, moeten we toegeven dat we niet het idee hebben dat we over het algemeen optimaal gebruik kunnen maken van die kracht, behalve dus bij sommige games. Op Samsungs Galaxy S24-telefoons krijg je in ieder geval nog toegang tot Samsung DeX. Deze desktopomgeving kan je ook soepel op deze toestellen draaien dankzij de krachtige Snapdragon 8 Gen 3-chip. Het is niet perfect, maar kan van je telefoon wel een (tijdelijke) vervanger voor je laptop maken.

Misschien is de kans niet heel groot dat Apple iets vergelijkbaars zal aanbieden, maar dat zouden we wel graag zien. We hebben iPads door de jaren heen al steeds dichter bij MacBooks zien komen, dus waarom zou een iPhone inmiddels niet ook een soort desktopversie van iOS kunnen bieden via een bedrade of draadloze verbinding met een monitor? Apple zou hiervoor zelfs nog een soort losse hub kunnen verkopen (en we weten dat Apple houdt van het verkopen van accessoires).

Alleen voor het bewerken van foto's of video's op een Pro-model zou dit al erg handig zijn. Het biedt je iets meer precisie dan wanneer je gewoon met je vinger het touchscreen moet bedienen. We hopen dus echt dat Apple iets vergelijkbaars als DeX kan ontwikkelen om beter gebruik te maken van alle kracht die zijn beste chips bieden.

iPhones zullen natuurlijk iPhones blijven, dus of Apple nu rekening heeft gehouden met de bovenstaande dingen of niet, de iPhone 16-modellen zullen sowieso wel populair zijn. De concurrentie van Android-toestellen is echter nooit zo sterk geweest als nu, dus we denken dat Apple best wel eens wat handige extra's mag toevoegen aan de volgende generatie iPhones om mensen te overtuigen om toch voor een iPhone te blijven kiezen.