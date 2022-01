iPhone Fold: meerdere prototypes naar verluidt in ontwikkeling

Sporadisch duikt er wel eens wat nieuws op over een vouwbare iPhone, maar het is nu al een tijdje wat stiller op dat front. Momenteel hebben we ook al de Samsung Galaxy Z Fold 3 die een deel van onze aandacht blijft opslorpen. Hoe dan ook, het lijkt erop dat Apple momenteel meerdere vouwbare iPhone-prototypes in ontwikkeling heeft.

Dat vernemen we van de betrouwbare leaker @dylandkt op Twitter. Daar stelt hij dat Apple "zeker werkt aan en tests uitvoert met meerdere prototypes die vouwbare displays bevatten". Mogelijk krijgen we dus ooit een openklapbare iPhone te zien.

We raden je ook wel aan om niet te hard van stapel te lopen. Dezelfde bronnen stellen ook dat de lancering ervan nog even op zich zal laten wachten. Apple zou zich zorgen maken over de levensvatbaarheid van foldables, en weet niet of deze lang genoeg interessant zullen blijven voor consumenten.

1/3 For those who are curious about a foldable iPhone, Apple is definitely working and testing multiple prototypes that contain foldable displays. Too many compromises still exist with foldable display technology though.January 6, 2022 See more

2023... of later

"Apple is van plan om de markt zorgvuldig in de gaten te houden en de fouten van hun concurrenten te verbeteren", aldus de leaker. "Veel andere fabrikanten maken nieuwe iteraties van producties die nog steeds in bèta lijken, en Apple wil ervoor zorgen dat het ontwerp geen stap terug is ten opzichte van de huidige vormfactor van de iPhone."

Apple diende eerder al patentaanvragen in in verband met vouwbare smartphones, en volgens welgeplaatste analisten zou het ergens in 2023 zo'n toestel kunnen vrijgeven. De kans is dan ook groot dat dit toestel met ondersteuning komt voor de Apple Pencil-stylus.

Op basis van dit beetje informatie lijkt 2023 de vroegste datum dat we een Apple-foldable mogen verwachten. Dezelfde bron deelde recent ook enkele details over wat we in de iPhone 14 Pro kunnen zien verschijnen, die in september van dit jaar zou lanceren.

Analyse: Apple kijkt de kat uit de boom

Het gerucht dat Apple hier een afwachtende houding in wil nemen is geen grote verrassing. Het bedrijf neemt doorgaans de tijd om nieuwe technologie toe te voegen, of het nu een dual-lens camera, vingerafdrukscanner of 5G is.

Dit kan best frustrerend zijn voor Apple-fans omdat ze altijd wat langer moeten wachten, maar het voordeel is wel dat ze enkel een betrouwbare versie van de tech krijgen. Als Apple uiteindelijk een functie toevoegt, dan is deze meestal even goed of zelfs beter dat bij concurrenten.

Het idee dat de vouwbare smartphones van 2021 nog steeds bèta-producten zouden zijn, is wel niet helemaal eerlijk. De Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zijn het bewijs dat dit een vormfactor is die klaar is voor mainstream consumenten, zelfs als de prijzen wat aan de hoge kant blijven.

De vraag hier blijft wel wat voor soort prototypes Apple klaar heeft zitten. Het zou voor de conventionele boekvormige vouwbare vormfactor als de Honor Magic V kunnen gaan, of voor een clamshell-ontwerp als de Motorola Razr kunnen kiezen. De kans bestaat natuurlijk dat we bij de release de keuze hebben uit meerdere toestellen.