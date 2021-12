Oppo Find N foldable onthuld in teaser

Audio player loading…

Dit is niet de eerste keer dat Oppo een foldable maakt. In 2019 toonde de Chinese smartphonemaker een concept van een vouwbare telefoon. Daarnaast heeft het bedrijf prototypes gemaakt van een oprolbaar scherm en een vouwscherm die uit drie delen bestaat.

Deze smartphones zijn nooit op de markt gekomen, maar de nieuwe foldable van Oppo wordt wel beschikbaar. De Oppo Find N wordt op 15 december officiëel onthuld tijdens Inno Day 2021, een tech-event van het bedrijf.

In aanloop naar het evenement heeft Oppo alvast een teaser op Twitter geplaatst. Hier is de Find N voor het eerst in te zien.

This is the exquisitely engineered #OPPOFindN. Hold. Fold. Enjoy. Repeat.Coming December 15. #OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/LVZKNgYiAvDecember 9, 2021 See more

Oppo Find N foldable

De teaser toont een vouwbaar toestel, met een scherm op de voorkant waarvan de randen nauwelijks zichtbaar zijn. De smartphone vouwt open om het grote scherm aan de binnenkant te tonen.

Opengevouwen lijkt de smartphone bijna vierkant te zijn, in plaats van rechthoekig, zoals de Samsung Galaxy Z Fold 3. De Oppo Find N lijkt ook korter en breder dan de concurrent van Samsung.

Wat ons ook opvalt, is dat er geen selfiecamera te zien is op de displays. Mogelijk krijgen we een under display-camera op het toestel. Het zou ook een punch hole-camera kunnen zijn, die door de zwarte achtergrond niet zichtbaar is.

Daarnaast zijn er ronde zijkanten te zien met een chromen afwerking en een camerablok met drie lenzen op de achterkant.

Pete Lau, CEO van OnePlus, houdt toezicht op de samenwerking tussen Oppo, OnePlus en Realme. Hij claimt dat issues die waar de meeste foldables last van hebben, zoals vouwlijnen en duurzaamheid, niet aanwezig zijn bij de Find N.

Volgens tipgevers op het platform GizChina is er meer informatie over het toestel gevonden op Geekbench, nadat het modelnummer was uitgelekt (PEUM00).

Volgens de Geekbench-pagina betreft het een Oppo-smartphone met dit modelnummer, waardoor het aannemelijk is dat het om de Find N gaat.

Oppo Find N – mogelijke specificaties

Volgens de Geekbench-pagina krijgt de Oppo Find N een Snapdragon 888-chipset. Daarnaast verwachten we dat het toestel 12GB aan RAM en Android 11 krijgt. In de benchmark scoorde de smartphone 925 punten in de single-core test en 3.364 in de multi-core test.

Naar verluidt krijgt de Find N een IXM766 50MP camera van Sony. Maar hier hebben we nog niets concreets over gehoord.

Een vermelding op de Camera FV-5-website suggereert een 12,6MP hoofdcamera met een diafragma van f/1,8 en een resolutie van 4096x3072 pixels. Dat betekent dat de Find N waarschijnlijk 50MP foto’s maakt met gebruik van pixel binning. Aan de voorkant zit mogelijk een selfiecamera van 8,1MP.

Volgens de vermelding krijgt de smartphone een 8 inch OLED-scherm met een beeldverversing van 120Hz. Dat formaat komt overeen met wat we zien in de teaser. Qua stroomvoorziening verwachten we een 4.500mAh-batterij en 65W snelladen.

We weten wanneer de smartphone officieel onthuld gaat worden, maar wanneer hij te koop is, is nog onbekend.