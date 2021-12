Oppo Find N gelekt: opvouwbare concurrent van Samsung Galaxy Z Fold?

Hoewel Samsung dankzij de Galaxy Z Fold 3 nog altijd de grootste naam in opvouwbare telefoons is, kan de troon wellicht worden opgeëist door Oppo's nieuwste model.

We horen al een tijdje geruchten over de Oppo Find N, hoewel die naam niet officieel is. Afgaande op de geruchten en specificaties, klinkt het alsof dit model in de top van onze lijst met beste opvouwbare telefoons kan komen. Sommige geruchten beweren dat het heel, heel snel zou kunnen worden gelanceerd.

Dit weten we over de Oppo Find N

(Image credit: Future)

Geruchten wijzen op een scherm van 7,8 tot 8 inch in diameter wanneer deze is uitgevouwen. Het hoofdscherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz, het buitenste scherm blijft steken op 60Hz.

Er wordt aangenomen dat er drie camera's aan de achterkant zijn, waaronder een 50MP hoofdcamera en een 32MP frontcamera.

Bovendien verwachten we dat de telefoon de Snapdragon 888 chipset zal gebruiken, een batterij heeft van 4.500mAh en met 65W kan snelladen.

Wanneer we het toestel in handen kunnen krijgen? Wel, volgens een bron zal de nieuwe smartphone het eind december gelanceerd worden. Oppo organiseert op 14 december zijn jaarlijkse Inno Day en wellicht krijgen we op die dag de nieuwe smartphone te zien.

There are many surprises in December: Xiaomi will release the Mi 12 series, new designs, and new cameras. OPPO will release the first folding phone, vivo will release the new OriginOS 2.0December 2, 2021 See more

Dit weten we nog niet over de nieuwe Oppo smartphone

De specificaties van de Oppo Find N lijken in orde, maar we weten nog lang niet alles. Nog niet genoeg in ieder geval om enthousiast te worden. Bovendien zijn een specificatielijstje niet genoeg om de nieuwe telefoon een echte rivaal voor de Galaxy Z Fold te noemen.

Het feit dat Oppo achter de ontwikkeling zit, belooft al veel goed. Het bedrijf heeft een goede staat van dienst als het aankomt op het maken van smartphone met indrukwekkende schermen en camera's. Die twee voordelen heeft de Find N alvast op zak ten opzichte van zijn opvouwbare concurrenten.

De Find X3 Pro had bijvoorbeeld een "Full-Path Color Management System", dat voorkomt dat compressie de kwaliteit van je streaming video's verpest. Dergelijke functies kunnen de Find N een voorsprong geven.

Bovendien staat Oppo vaak voorop als het gaat om de kwaliteit van zijn camera's. Oppo werkte met de Reno 5 samen met Sony om een op maat gemaakte camerasensor te maken, die ook gebruikt werd in de Find X3 Pro. Dankzij die camera maak je levendige en kleurrijke foto's.

Over het display of de camerafuncties van de telefoon kunnen we nog niets melden, maar afgaand op de reputatie van Oppo en eerdere telefoons, kijken we uit naar de Find N.

We zullen zeker afstemmen op de lancering van Oppo Find N, zodat we kunnen zien of dit echt het toestel is dat de strijd kan aangaan met de modellen van Samsung.