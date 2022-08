iPhone Flip patent moet barsten in scherm tegenhouden

Als je een nieuwe foldable koopt, is je grootste zorg waarschijnlijk de duurzaamheid van het toestel. Want hoe vaak kunnen deze opvouwbare telefoons gevouwd worden voordat ze breken?

De techniek van foldables zijn sinds de originele Samsung Galaxy Fold met grote sprongen vooruit gegaan. Apple heeft desondanks waarschijnlijk dezelfde zorgen als de consument als we een nieuwe patent van het bedrijf lezen. Patently Apple (opens in new tab) laat een foldable zien met een paar innovaties om de telefoon duurzamer te maken.

Het patent toont een foldable, het is onduidelijk of het de iPhone Flip is of een ander toestel, met een extra laag over het scherm die microscheurtjes moet vullen die ontstaan door het vele buigen.

Deze kleine barstjes kunnen uitgroeien tot grotere barsten in het scherm. Het idee is dan ook om het probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken. Deze technologie zou in principe ook gebruikt kunnen worden voor schermen van reguliere smartphones, maar die schermen gaan minder snel kapot.

Analyse: typisch Apple

Apple heeft de reputatie zich pas aan nieuwe technologie te wagen als het er helemaal klaar voor is. Daarom is Apple ook vaak zo laat met het volgen van trends, zoals 5G en schermen met hoge verversingssnelheden.

De kans is groot dat deze aanpak ook gebruikt wordt met foldables. De eerste foldable kwam uit in 2019 en we verwachten niet dat Apple’s versie snel op de markt komt. Dit is op zich geen slechte zaak, want de originele Galaxy Fold was een ramp. Vroege test-toestellen braken op verschillende manieren.

We zijn nu een paar generaties van Samsung-foldables verder, en de vouwtechnologie wordt steeds beter en Samsung heeft sindsdien een aantal mooie toestellen uitgebracht. Apple is ondertussen misschien iets te terughoudend, maar dit patent suggereert dat het bedrijf wel bezig is met een duurzame foldable.

We verwachten niet dat de iPhone Flip snel aan onze lijst van de beste iPhones wordt toegevoegd, maar hopelijk is de Flip het wachten waard.