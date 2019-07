Apple zegt butterfly keyboard gedag

Het butterfly keyboard werd in 2015 geïntroduceerd voor de Macbooks en eigenlijk al vanaf het begin vertoont het toetsenbord gebreken.

De knoppen zijn blijkbaar heel gevoelig, want zodra het vies wordt reageren de knoppen niet of werken ze helemaal niet meer. Met name de spatieknop is hier gevoelig voor, veel mensen die in het bezit zijn van een butterfly keyboard hebben hier problemen mee.

Nieuw ontwerp in 2020

Apple analist Ming-Chi Kuo zou in een rapport hebben laten weten dat het bedrijf nu bezig is met een nieuw ontwerp. Apple wil overgaan op een scissor switch design, zo meldt MacRumors.

"Er zijn nieuwe ontwikkelingen geweest in het nieuwe scissor ontwerp. Het nieuwe toetsenbord kan de typ-ervaring verbeteren door het bieden van duurzaamheid en door het toepassen van glasvezel om de structuur te versterken."

Het nieuwe toetsenbord zullen we waarschijnlijk voor het eerst zien in de Macbook Pro vanaf 2020. Als je dus voor die tijd een Macbook Pro komt zit je nog opgescheept met het butterfly keyboard.