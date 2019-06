De 50 beste tips en tricks voor je Mac

Naast alle letters en symbolen die je op je toetsenbord ziet, zou je verbaasd zijn over de verbijsterende reeks speciale tekens die je op je Mac kunt typen. Misschien ben je al bekend met het typen van accenten zoals in "café" (in dat geval typ je ofwel Optie+E dan E opnieuw of, op OS X 10.7 of later, houd je de E ingedrukt tot je extra opties hebt), maar je zult zien dat er nog veel meer zijn.

Ga naar het menu Bewerken van de meeste apps en je ziet onderin speciale tekens. Dit paneel geeft je toegang tot een groot aantal symbolen die je in je documenten kunt slepen. Niet alle apps of besturingssystemen ondersteunen ze, maar deze maken meestal deel uit van de cross-platform Unicode-standaard. Er zijn waarschijnlijk ook meer dan je in eerste instantie ziet; klik op het tandwiel om meer te laten zien.

Emoji (die leuke, kleurrijke karakters die beschikbaar zijn in OS X 10.7 of later) zijn een opvallende uitzondering op deze cross-platform wereld. Ze zijn niet alleen van Apple, maar uw ontvanger kan ze misschien niet zien.