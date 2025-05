iOS 19 lijkt een grote update te worden voor Apple's smartphonebesturingssysteem. We hebben onder andere al gehoord dat de update misschien een vernieuwde interface introduceert, plus ondersteuningen voor nieuwe AI-integraties, zoals met Google Gemini. Nu hebben we echter nieuwe informatie gehoord over een vrij kleine feature, maar een feature die wel erg handig zou kunnen zijn.

Volgens de bekende Apple-analist Mark Gurman, in zijn Bloomberg-nieuwsbrief (via 9to5Mac), zal iOS 19 het eenvoudiger maken om verbinding te maken met publieke Wi-Fi-netwerken.

Als je ooit eerder verbinding hebt gemaakt met een publieke Wi-Fi-verbinding, weet je waarschijnlijk ook dat je meestal een webformulier moet invullen om ook echt toegang tot het internet te krijgen. Dat kan op zichzelf al irritant zijn, maar als je meerdere apparaten wil verbinden, moet je dit dus ook op meerdere apparaten invullen. Bij iOS 19 hoef je zo'n formulier misschien nog maar één keer in te vullen.

Volgens Gurman wordt het ingevulde formulier gesynchroniseerd met al je andere Apple-apparaten zodra je het op één Apple-apparaat hebt ingevuld. Dat moet het voor Apple-gebruikers dus sneller maken om met al hun apparaten verbinding te maken.

We raden je bij al dit soort leaks aan om de informatie met een korreltje zout te nemen, maar Gurman heeft in ieder geval wel een erg goede reputatie als het gaat om Apple-informatie. Waarschijnlijk komen we er in juni achter of deze feature ook echt inbegrepen is in iOS 19, want dat is wanneer het nieuwe besturingssysteem naar verwachting wordt aangekondigd. De uiteindelijke versie wordt vervolgens echter waarschijnlijk pas in september uitgerold.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Je hoeft echter niet tot juni of september te wachten op nieuwe software voor je iPhone, want naar verwachting staat iOS 18.5 nu al ongeveer op het punt om gelanceerd te worden.

Er is nog geen specifieke datum bevestigd, maar de iOS 18.5 RC (Release Candidate) is op 6 mei al uitgerold naar bètagebruikers. Aan de hand van voorgaande versies, suggereert dit dat we de uiteindelijke versie binnen de komende paar dagen kunnen verwachten.

Deze aankomende update lijkt geen hele grote veranderingen naar iOS te brengen, maar bevat wel een aantal nieuwe features, waaronder een nieuwe 'Schermtijd'-feature. Deze geeft ouders een melding als de Schermtijd-code succesvol is ingevoerd op het apparaat van een kind. Aangezien Schermtijd verschillende opties voor ouderlijk toezicht bevat, moet deze feature er dus voor zorgen dat ouders op de hoogte worden gebracht als kinderen op de een of andere manier de restricties hebben weten te omzeilen.

iOS 18.5 bevat ook wat verbeteringen voor de Mail-app en het Instellingen-scherm, plus nog meer kleine veranderingen. Natuurlijk wordt de update ook gebruikt voor bug fixes, dus het is het zeker waard om hem te downloaden wanneer hij beschikbaar is op jouw toestel.