Samsung Galaxy S25 Edge gelanceerd: flinterdunne smartphone met dik prijskaartje

Het is zover! Na een eerste teaser in januari van dit jaar tijdens de onthulling van de Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus en Galaxy S25 Ultra wordt de Samsung Galaxy S25 Edge nu volledig uit de doeken gedaan. Voor wie de teasers heeft gemist: dit Edge-model onderscheidt zich van de drie andere met zijn ongelooflijk dunne ontwerp en lage gewicht.

Laag gewicht, hoge prijs

Het gewicht van de Samsung Galaxy S25 Edge mag dan laag zijn, zijn prijskaartje is dat niet. Met een adviesprijs van 1.249 euro bevindt hij zich tussen de Samsung Galaxy S25 Plus (1.199 euro) en Galaxy S25 Ultra (1.449 euro). Daarvoor krijg je ook 256GB opslag. Er is nog een versie met 512GB opslag en daarvoor moet je 1.369 euro neertellen.

Voor dit hoog bedrag krijg je een soort van mengelmoes van specificaties van de andere Galaxy S25-toestellen. De Samsung Galaxy S25 Edge weegt bijvoorbeeld 163 gram en is daarmee slechts 1 gram zwaarder dan de compacte Galaxy S25. Het verschil is dat de Galaxy S25 geen 6,2-inch display heeft, maar hetzelfde 6,7-inch display als de Galaxy S25 Plus. De Galaxy S25 Edge is daarnaast amper 5,8 mm dik tegenover de 7,3 mm van de Plus-versie.

(Image credit: Blue Pixl Media)

Wat dan weer meekomt van de Galaxy S25 Ultra is het titanium frame. Door titanium te gebruiken, zegt Samsung dat ze willen voorkomen dat de Galaxy S25 Edge makkelijk kan buigen. We hopen dus geen gevalletje bendgate te zien zoals met de iPhone 6 Plus. Die was namelijk zo dun dat het frame kon buigen als je ging zitten met de telefoon in je achterzak. Voor extra duurzaamheid is het display beschermd met Corning Gorilla Glass Ceramic 2, dat nog steviger is dan het glas op de Galaxy S25 Ultra.

Net zoals de rest van de Galaxy S25-serie, heeft het nieuwe Edge-model een Snapdragon 8 Elite for Galaxy met 12GB RAM. Dit moet zorgen voor erg sterke prestaties. Samsung gaf aan dat er een nieuw thermisch systeem was ontwikkeld om oververhitting te voorkomen. Hoe goed dat in de praktijk zal werken, moet nog duidelijk worden. Deze chip staat namelijk niet alleen bekend om krachtige prestaties, maar ook om oververhitting.

Wie dun wil zijn, moet compromissen sluiten

(Image credit: Blue Pixl Media)

Om de telefoon zo dun te maken, zijn er compromissen nodig. Het eerste compromis zie je meteen achteraan, want er zijn twee camera's aanwezig in plaats van drie. Onderschat ze echter niet want een van die camera's is dezelfde 200MP-camera die ook op de Galaxy S25 Ultra zit. Dit is daardoor ook meteen de enige andere telefoon in het aanbod van Samsung die deze 200MP-camera gebruikt.

De tweede camera is een 12MP-groothoekcamera. Je mist dus een telefotocamera met optische zoom, al zegt Samsung dat je met de Galaxy S25 Edge 2x kan inzoomen "met optische kwaliteit". Tijdens de hands-on zag ik wel dat het maximale zoombereik 10x is, terwijl dit bij de Galaxy S25 (Plus) 30x is en bij de Galaxy S25 Ultra zelfs 100x. Wie graag ingezoomde foto's neemt, laat deze telefoon daarom beter links liggen.

Het tweede compromis is de batterij met een capaciteit van amper 3.900mAh en oplaadsnelheid van 25W. Dit komt eerder overeen met de Galaxy S25, die zelfs een iets grotere batterij van 4.000mAh heeft. Samsung zelf spreekt wel over all-day battery. Deze kleinere batterij moet echter een groter display van stroom voorzien, dus in de praktijk zal dit het Galaxy S25-model met de slechtste batterijduur zijn.

Vanaf eind mei in de winkel

Ten slotte is de Samsung Galaxy S25 Edge vanaf vandaag, 13 mei, beschikbaar als pre-order bij Samsung zelf en enkele retailers. De leveringen gaan van start op 27 mei en op 30 mei liggen de telefoon overal in de winkel. Wie voor 1 juni bestelt, krijgt trouwens de versie met 512GB opslag voor de prijs van de versie met 256GB opslag en bespaart daarmee 110 euro.