Samsung Galaxy S25 Edge zal Corning Gorilla Glass Ceramic 2 gebruiken

Samsung en Corning hebben vandaag aangekondigd dat de Galaxy S25 Edge zal worden uitgerust met Corning Gorilla Glass Ceramic 2, een nieuw keramisch glas dat geavanceerde bescherming biedt met een nieuwe, dunne vormfactor. Samsung en Corning hebben hun krachten gebundeld om ervoor te zorgen dat de premium ervaring van de S-serie elegantie combineert met veerkracht.

Gorilla Glass Ceramic 2 biedt nog meer sterkte, een kenmerk waar Corning Gorilla Glass bekend om staat. Door de combinatie van Cornings geavanceerde glastechnologie met Samsungs eigen verwerkings- en versterkingstechnologieën heeft de Gorilla Glass Ceramic 2-cover op de Galaxy S25 Edge een slank, maar sterk ontwerp.

Gorilla Glass Ceramic 2 bevat kristallen die zeer fijn in de glasmatrix zijn ingebed, waardoor de duurzaamheid is verbeterd en barsten in de displaycover minder vaak voorkomen. De synergie tussen de glas- en kristalcomponenten is sterker, terwijl tegelijkertijd een hoge optische transparantie behouden blijft. Het ionenuitwisselingsproces van Corning heeft een sleutelrol bij de verbeterde weerstand tegen schade gespeeld; het versterkt het glaskeramische materiaal en verbetert de behouden sterkte van de displaycover.