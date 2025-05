Samsung Galaxy Z Fold 7 kan dunner dan verwacht zijn en betere batterij krijgen

We hebben vanuit meerdere bronnen gehoord dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 enorm dun zal zijn, maar een nieuwe claim suggereert dat hij misschien nog dunner zal worden dan we eerder hebben gehoord... wanneer opengevouwen in ieder geval.

Volgens @UniverseIce, een leaker met een redelijk goede reputatie, zal de Galaxy Z Fold 7 maar 3,9 mm dik zijn wanneer opengevouwen. Dat is dus nog dunner dan de claim van 4,5 mm die we eerder hoorden.

In zijn dichtgevouwen staat zou het een ander verhaal zijn. Deze bron claimt dat de Galaxy Z Fold 7 in dat geval 8,9 mm dik is. Dat is dan juist weer dikker dan de 8,2 mm waar we we elders over gehoord hebben. Hoe dan ook, het lijkt een erg dunne vouwbare smartphone te worden.

According to some exclusive information, the next direction of Samsung flagship machine is still to be thin and light, and the battery will be thin and thin, and the body will continue to be thin. The Galaxy Z Fold7 will be the thinnest folding machine in the world at that time,… pic.twitter.com/uAs3NzAf8jMay 7, 2025

@UniverseIce deelde ook wat meer informatie over de batterij van het toestel en ondersteunde eerdere leaks die aangaven dat de Galaxy Z Fold 7 een 4.400mAh-batterij zal hebben, net als de Samsung Galaxy Z Fold 6. Er wordt echter ook geclaimd dat er nieuwe batterij- en oplaadtechnologieën worden gebruikt.

Het is nog niet duidelijk wat dit precies betekent, maar hopelijk betekent het dat de batterij langer mee zal gaan dan de batterij in de Z Fold 6, ook al krijgt hij waarschijnlijk dezelfde capaciteit. Misschien betekent het verder ook dat van een hogere oplaadsnelheid kunnen genieten dan de 25W van de Z Fold 6.

Van de Fold naar de Flip... en de S26

Dezelfde bron heeft verder nog geclaimd dat de Samsung Galaxy Z Flip 7 een 4.300mAh-batterij zal hebben. Dat zou betekenen dat de batterij dus groter is dan de 4.000mAh-batterij in de Samsung Galaxy Z Flip 6. Dit is ook iets dat we vanuit meerdere bronnen hebben gehoord, dus er is een redelijk grote kans dat dit accuraat is.

Als laatste claimt @UniverseIce ook nog dat de Samsung Galaxy S26 “dun zal blijven”. De Samsung Galaxy S25 is 7,2 mm dik, dus dit suggereert dat zijn opvolger in ieder geval niet veel dikker zal worden (en misschien zelfs dunner zou kunnen zijn).

Natuurlijk moeten we dit voor nu nog maar met een korreltje zout nemen, maar het duurt in ieder geval niet lang meer voordat we erachter komen of de informatie over de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Samsung Galaxy Z Flip 7 accuraat is. Die modellen worden naar verwachting namelijk in juli onthuld. De Samsung Galaxy S26 zal waarschijnlijk echter pas ergens begin 2026 verschijnen.