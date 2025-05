Dit zijn 5 dingen die we willen zien op de Samsung Galaxy S26

De Samsung Galaxy S25-serie is inmiddels alweer een aantal maanden beschikbaar en hoewel hij zeker wel weer een van de beste smartphones van 2025 is, was het niet bepaald een grote upgrade ten opzichte van zijn voorganger, de Samsung Galaxy S24. Het is ook niet voor niets dat het model momenteel niet te vinden is in onze koopgids van de beste Samsung-smartphones.

We vinden nu al een paar jaar op rij dat de upgrades vrij matig zijn voor het instapmodel van Samsungs flagship-line-up, maar in ieder geval introduceerde de Galaxy S24-serie nog Galaxy AI-features en een langere software-ondersteuning. Toch willen we inmiddels wel wat meer upgrades zien dan alleen wat nieuwe software en misschien een kleine designverandering. Hieronder vind je dan ook vijf dingen die we graag willen zien op de Samsung Galaxy S26.

1. Een upgrade naar 16GB RAM

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Het mag duidelijk zijn dat Samsung vol wil inzetten op (Galaxy) AI. Om de ontwikkelingen op dit vlak bij te kunnen benen en zoveel mogelijk op het apparaat zelf te kunnen uitvoeren, is het belangrijk om genoeg RAM te hebben. De 12GB die je bij de Galaxy S25 krijgt, is zeker niet slecht, maar als Samsung wil concurreren met toestellen zoals de Google Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL, kan wat extra RAM zeker geen kwaad.

Zelfs Apple lijkt zijn aankomende toestellen te willen verbeteren met meer RAM (al zou dat nu pas een upgrade naar 12GB aan RAM betreffen). Natuurlijk wordt er voor AI-features meer dan alleen RAM gebruikt, maar de Galaxy S26 krijgt ongetwijfeld ook weer een nieuwe, krachtigere chip en op dit punt zijn deze mobiele chips zo krachtig dat deze niet snel de bottleneck zullen zijn.

Momenteel hebben alle Galaxy S25-modellen 12GB aan RAM, dus de meest logische upgrade zou 16GB RAM zijn. Er bestaat natuurlijk altijd een kans dat alleen het Ultra-model meer RAM krijgt, maar tot nu toe lijkt Samsung dezelfde Galaxy AI-ervaring te willen bieden op al zijn flagship-modellen.

Ook het beschikbaar maken van een duurder model met meer RAM (en opslag) is natuurlijk altijd een optie, maar in dat geval weet Samsung natuurlijk niet van tevoren hoeveel mensen dat model zullen aanschaffen en heeft het misschien niet zoveel zin om alleen op die modellen extra RAM in te kunnen zetten voor verbeterde AI-processen.

2. Verbeterde camera's

(Image credit: Blue Pixl Media)

De Samsung Galaxy S25 heeft geen slechte camera's, maar ze voelen inmiddels wel echt verouderd aan. Nou valt er softwarematig altijd nog heel veel te optimaliseren, maar op een gegeven moment loop je toch wel tegen de beperkingen van deze oudere hardware aan. Je krijgt op het meest recente model precies dezelfde camera's als op de modellen van de afgelopen twee generaties: een 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 10MP-telefotocamera met 3x zoom en 12MP-selfiecamera.

Het Ultra-model uit de S-line-up van Samsung krijgt nog wel iets vaker upgrades, want dit is dan ook Samsungs "beste cameratelefoon", maar het instapmodel van de flagship-serie krijgt meestal niet zo veel aandacht meer. Dit model heeft dan al lang niet meer de beste camera's binnen deze prijsklasse.

AI-verbeteringen en -features zijn erg leuk en handig, maar we zien toch inmiddels ook graag wat verbeterde sensoren op de Galaxy S26. Er moet inmiddels toch wel in ieder geval een afdankertje van een ouder Ultra-toestel zijn dat naar het standaard S26-model kan komen?

3. Een grotere batterij

(Image credit: Philip Berne / Future)

Laten we hier maar beginnen door te zeggen dat de Samsung Galaxy S25 wel een uitstekende batterijduur biedt voor zijn formaat en vergeleken met de vergelijkbare flagship-modellen van Apple en Google (de iPhone 16 en de Pixel 9). Dit komt grotendeels echter door de efficiëntie van zijn Snapdragon 8 Elite-chip en andere softwarematige batterij-optimalisaties.

De batterijcapaciteit van het standaard S-model is bij de Galaxy S24 iets verhoogd, maar wel echt minimaal. We willen niet dat Samsung de Galaxy S26 veel groter maakt om er een grotere batterij in te kunnen proppen, maar als we zien hoeveel vooruitgang vooral de Chinese smartphonemerken hebben geboekt op het gebied van batterijcapaciteit, zonder hun telefoons veel groter of dikker te maken, vinden we dat Samsung hier inmiddels ook wel wat meer aandacht aan mag besteden.

Zoals we al aangaven, is de batterijduur al prima op de Galaxy S25, maar een nog langere batterijduur is natuurlijk altijd mooi meegenomen, zeker naarmate je toestel wat ouder en minder efficiënt wordt. Als Samsung dit weer puur voor elkaar krijgt met een efficiëntere chip en software-optimalisaties, is dat natuurlijk ook prima, maar waarom niet software- én hardwarematig?

4. Een snellere oplaadsnelheid

(Image credit: Philip Berne / Future)

Naast een grotere batterij, zien we ook graag een verbeterde oplaadsnelheid voor de batterij. Het voelt niet echt meer te verantwoorden in 2025 dat een flagship smartphone maar 25W-"snelladen" biedt. We snappen dat oplaadsnelheid een van de dingen is waarmee Samsung zijn duurste Ultra-model (en later ook zijn Plus-model) wil(de) onderscheiden van het instapmodel, maar dat kan nog steeds als de Galaxy S26 op dit vlak een upgrade krijgt. De oplaadsnelheid van de Galaxy S26 Ultra kan namelijk ook wel een upgrade gebruiken.

Samsung loopt op het vlak van oplaadsnelheden, net als Google en Apple, flink achter op veel andere concurrenten. Natuurlijk is het ook belangrijk om rekening te houden met de levensduur van de batterij, waar snelladen wel een enigszins negatieve impact op kan hebben, maar het zou toch fijn zijn om de optie te krijgen om je toestel van bijna 1.000 euro sneller op te kunnen laden dan sommige middenklassers van andere merken.

Dit lijkt gelukkig een verbeterpunt te zijn dat Samsung zelf ook herkend heeft, want we zagen dit jaar zelfs dat de budgetvriendelijkere Galaxy A36 en Galaxy A56 voorzien werden van ondersteuning voor 45W-snelladen. Het is enigszins vreemd dat dit bij de standaard Galaxy S25 uit januari niet aanwezig was, maar er is nu in ieder geval vooruitgang. Misschien moeten we niet meteen 100W-snelladen van Samsung verwachten, maar 45W-snelladen zou al een goed begin zijn voor de Galaxy S26. Natuurlijk zeggen we geen nee tegen een hogere snelheid.

5. Ingebouwde magneten voor volledige Qi2-ondersteuning

(Image credit: Apple)

Laten we dan ook maar afsluiten met nog een upgrade gerelateerd aan de batterij. We zien op de Galaxy S26 ook heel graag volledige Qi2-ondersteuning. Dat betekent niet alleen ondersteuning voor de draadloze oplaadsnelheden die Qi2-laders bieden, maar ook ingebouwde magneten voor een MagSafe-ervaring op Android.

Samsung hoeft echt niet alles van Apple over te nemen, maar MagSafe is toch wel echt heel handig. Samsungs meest recente flagship-modellen zijn wel "Qi2-ready", dus ze werken met Qi2-laders, maar er zitten geen magneten ingebouwd. Hierdoor kunnen Qi2- en MagSafe-accessoires niet direct magnetisch met deze telefoons worden verbonden. Hiervoor moet je bij de Galaxy S25-serie een hoesje met ingebouwde magneten kopen.

Andere Android-fabrikanten zoals OnePlus hebben vergelijkbare stappen gezet en het is dan ook al fijn dat dit tegenwoordig een optie is (en dat je ook echt van Qi2-snelheden kan genieten). Toch is volledige ondersteuning, inclusief ingebouwde magneten, een upgrade die we volgend jaar graag zien.