Spotify heeft stilletjes een manier toegevoegd om Smart Shuffle uit te zetten

We zijn al bijna tien jaar trouwe Spotify-gebruikers, en daar hebben we heel wat goede redenen voor. De Daylist is bijvoorbeeld een favoriet bij ons op de redactie en delen we ook al te graag met elkaar. Dit heeft niks te maken met het feit dat de namen voor deze lijsten compleet willekeurig zijn en niet logisch zijn. Maar hoe graag we het platform ook gebruiken, zelfs een van de beste muziekstreamingdiensten heeft z’n mindere kanten. En Smart Shuffle hoort daar absoluut bij. Gelukkig is er nu een manier om die vervelende functie volledig uit te schakelen.

Spotify introduceerde Smart Shuffle in 2023: een functie die aanbevolen nummers tussen je eigen, zorgvuldig samengestelde afspeellijsten mengt. Dat idee viel bij veel muziekliefhebbers niet bepaald in de smaak. Maar goed nieuws: we hoeven het niet langer te verdragen.

Alerte gebruikers op Reddit merkten onlangs op dat er stilletjes een nieuwe instelling is toegevoegd aan de Spotify-app: de optie ‘Alle afspeelmodi inschakelen’. Zet je die aan, dan kun je handmatig kiezen tussen Lineair afspelen, Shuffle en Smart Shuffle. Zet je de optie uit, dan wordt Smart Shuffle automatisch uitgeschakeld op al je afspeellijsten.

Bij sommige gebruikers ziet deze nieuwe instelling er iets anders uit (zie hieronder), maar de functie werkt precies hetzelfde. Voorlopig lijkt het erop dat Spotify deze update wereldwijd geleidelijk uitrolt. Wij hebben er alvast dankbaar gebruik van gemaakt, maar het is dus mogelijk dat je de optie nog niet meteen ziet verschijnen.

Doei Smart Shuffle

Smart Shuffle was bedoeld om de luisterervaring "nieuw leven in te blazen" en een persoonlijk alternatief te bieden om nieuwe muziek te ontdekken. Maar een groot deel van de Spotify-gebruikers heeft de functie nooit echt omarmd. De liedjesaanbevelingen missen volgens velen variatie en voldoen niet aan de belofte van dagelijkse vernieuwing. Bovendien onderbreekt Smart Shuffle op irritante wijze de gewone Shuffle-functie.

Toen Spotify Smart Shuffle net uitbracht, hebben we het een eerlijke kans gegeven en vooral als manier om vergelijkbare nummers te vinden voor specifieke playlists, een soort alternatief voor de ‘Aanbevolen nummers’ onderaan je afspeellijst. In het begin was dat best handig, maar het nieuwe ging er al snel vanaf.

Voor een functie die zogezegd je luistergedrag én de muziekkennis van Spotify-experts gebruikt om nieuwe songs aan te reiken, is het allesbehalve een dynamische manier om muziek te ontdekken. Er zijn veel betere tools op het platform. Tot Spotify met een écht betere oplossing komt, schakelen wij Smart Shuffle voorlopig met plezier uit.