Het slechte nieuws over de camera van de Samsung Galaxy S24 Ultra is eigenlijk goed nieuws

De Samsung Galaxy S23 Ultra staat bovenaan onze lijst van de smartphones met de beste camera's , dus we zijn natuurlijk erg geïnteresseerd in alle geruchten en leaks over de opvolger van dit toestel, de Samsung Galaxy S24 Ultra . Als je de geruchten ook hebt gevolgd, dan ben je misschien al enthousiast over het mogelijk helderdere display en de nieuwe materialen (titanium), maar misschien ben je tegelijkertijd teleurgesteld door al het nieuws over camera-downgrades. Het klinkt misschien vreemd, maar wij zijn juist enthousiast over die downgrades. Het lijkt er namelijk op dat Samsung eindelijk naar feedback heeft geluisterd.

Laten we eerst even de huidige camera's op de Galaxy S23 Ultra vergelijken met wat we verwachten van het aankomende model. De hoofdcamera op de Galaxy S23 Ultra heeft een Samsung ISOCELL HP2-sensor van 200MP . Hij is ongeveer 0,76-inch groot, dus het is nog net geen 1-inch sensor. De Galaxy S24 Ultra zal waarschijnlijk een nieuwere versie van dezelfde sensor gebruiken , namelijk een ISOCELL HP2SX. Dat zal dus geen gigantische upgrade zijn.

Hierboven zie je helemaal rechts de periscoopcamera met 10x zoom op de Galaxy S23 Ultra. (Image credit: Future / Philip Berne)

De telefotocamera met 3x optische zoom van de Galaxy S23 Ultra lijkt ook weer hetzelfde te blijven op de S24 Ultra. Deze camera beschikt over een 10MP-sensor die eerlijk gezegd wel erg klein is. Deze sensor heeft een oppervlak dat minder dan een zevende zo groot is als de hoofdsensor. Het is dus jammer dat deze telefoto geen upgrade lijkt te krijgen.

De 10x zoomcamera op de S23 Ultra heeft ook een erg kleine sensor, hetzelfde formaat als die van de 3x zoomcamera. Voor deze camera wordt het echter interessant op de S24 Ultra. Volgens verschillende geruchten krijgen we op de Galaxy S24 Ultra een sensor die twee keer zo groot is bij de zoomlens met het grootste zoombereik. Het zoombereik lijkt echter wel te dalen naar 5x, maar dat vinden we eigenlijk wel een prima compromis en we zullen zo uitleggen waarom.

De andere sensoren op de Galaxy S24 Ultra, waaronder de 12MP-ultrawide en de 12MP-selfiecamera, lijken verder onveranderd te blijven ten opzichte van de Galaxy S23 Ultra. Dat vinden wij ook prima. Camerasensoren zijn erg gecompliceerd en wat we door de jaren heen hebben gemerkt op de smartphonemarkt, is dat de smartphones met de beste camera's niet altijd de nieuwste camera's hebben.

Apple heeft jarenlang dezelfde camera's gebruikt

Neem Apple als voorbeeld. De iPhone was jarenlang de smartphone met de beste camera's, ook al bleef Apple steeds maar weer gebruikmaken van dezelfde 12MP-sensor. Totdat de iPhone 14 Pro uitkwam, was de hoogste resolutie die je kon krijgen op een iPhone-camera 12MP. Naarmate het bedrijf en externe ontwikkelaars steeds bekender werden met deze sensor, werd de fotokwaliteit steeds beter, ondanks het feit dat er niets aan de resolutie veranderde.

De 48MP-camera op de iPhone 14 Pro was echt baanbrekend voor Apple. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

We zijn in dit geval eigenlijk dus ook blij dat Samsung weer dezelfde sensors gebruikt en zeker die 200MP-sensor. We denken namelijk dat we nog niet de beste resultaten hebben gezien die je met deze sensor kan behalen. We willen dan ook liever zien dat Samsung dit keer meer tijd stopt in de ontwikkeling van zijn beeldverwerking. Als de geruchten kloppen, is dat misschien ook precies wat Samsung aan het doen is.

De grootste veranderingen op het gebied van de camera's van de Galaxy S24 Ultra lijken te maken te hebben met de beeldverwerking en de manier waarop de foto's naderhand kunnen worden bewerkt. AI zal daarin ongetwijfeld ook een rol spelen, al weten we nog niet precies hoe. Wat misschien nog belangrijker is, is dat leakers hebben aangegeven dat Samsung meer realistische beeldverwerking zal toepassen. Daar mogen Samsung-fans zeker blij mee zijn.

Samsung-foto's zijn erg levendig. Dat kan soms heel erg mooie resultaten opleveren, maar soms is het iets te levendig. Sommige foto's die je maakt met Samsung-toestellen zien er echt enorm oververzadigd uit en in die gevallen lijken de kleuren meer op die van een gamewereld dan van de echte wereld.

Deze bloemen zien er zo oververzadigd uit dat het lijkt alsof ze van een andere planeet komen. (Image credit: Future / Philip Berne)

Nu willen we trouwens niet dat Samsung compleet de andere kant opgaat met zijn foto's. We willen ook geen levenloze Apple-foto's zien. Foto's met een iPhone vinden we namelijk vaak juist een beetje te koel en onpersoonlijk aanvoelen. Toch geeft het ons wel een positief gevoel om de woorden "realistisch" en "Samsung" in dezelfde zin te zien staan.

Met AI kan je meer dan alleen foto's van de maan maken

Er zijn een paar manieren waarop AI een rol kan spelen bij fotografie op de Galaxy S24 Ultra en al deze manieren zijn momenteel al deel van Samsungs software. Samsung heeft bijvoorbeeld een 'scene optimizer'-software die probeert te detecteren wat je wil fotograferen en vervolgens daarvoor de juiste modus en instellingen kiest. Het toepassen van AI, en dan bedoelen we echt machine learning, om sneller dit soort dingen uit te voeren, kan de optimalisaties van scènes flink verbeteren.

Samsung kreeg eerdere al eens kritiek voor de manier waarop het AI gebruikte bij het fotograferen van de maan . De beste foto's van de maan, gemaakt met de Galaxy S23 Ultra, zien er vele malen beter uit dan vergelijkbare foto's gemaakt met andere smartphones. Toch vroegen veel mensen zich af hoeveel details er aan deze foto's werden toegevoegd door Samsungs AI. In de toekomst kunnen die veranderingen misschien nog wel dramatischer worden, maar ook accurater en natuurlijker, naarmate de AI-technologie verbeterd wordt.

Een foto van de maan, gemaakt met de Galaxy S23 Ultra. (Image credit: Future / Philip Berne)

We denken dan ook dat dit fenomeen van de AI-maanfoto's bij nog veel meer onderwerpen zal verschijnen. Als de huidige software al slim genoeg is om de maan te herkennen, dan zal toekomstige software met betere machine learning-hulpmodellen en een 'neural processing unit' (NPU) waarschijnlijk veel ingewikkeldere onderwerpen herkennen.

De maan was nog redelijk eenvoudig en toekomstige AI kan nog veel meer foto-objecten verbeteren, zeker de objecten die over het algemeen het meest worden vastgelegd. Hoe meer voorbeelden er zijn om de AI te trainen, hoe beter de resultaten.

Hopelijk geeft Samsung ons wel de mogelijkheid om dit soort AI-verbeteringen uit te zetten. Dat zou toch wel fijn zijn als je liever wat realistischere foto's wil maken. Hoe dan ook, de Galaxy S23 Ultra was de beste smartphone die we dit jaar zijn tegengekomen dankzij alle tools die hij te bieden heeft. Het lijkt erop dat de Galaxy S24 Ultra ons nog meer opties gaat geven en tegelijkertijd dus het grootste kritiekpunt op Samsungs smartphonefotografie zal aanpakken. Wees dus niet teleurgesteld over het verminderde zoombereik of het gebruik van oudere onderdelen, maar focus je vooral op wat Samsung eindelijk goed zal doen.