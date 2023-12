Samsung Galaxy S24 zal mogelijk betere foto's nemen dankzij AI

Er gaat momenteel geen dag voorbij of we horen wel een gerucht over de Samsung Galaxy S24. Echt verrassend is dat niet, aangezien de verwachte lancering snel nadert. Deze nieuwe geruchten geven nog een paar hints over de fotografiemogelijkheden.

Volgens leaker Ice Universe (via SamMobile) krijgt de Samsung Galaxy S24 Ultra een paar belangrijke upgrades. Ten eerste zeggen ze dat de nachtmodus "beter" is dan op de Galaxy S23 Ultra. Ten tweede komt er blijkbaar een nieuwe en verbeterde 200MP-cameramodus die gebruik maakt van "AI-optimalisatie" en in staat is om 12 verschillende soorten objecten te herkennen en automatisch de camera-instellingen te optimaliseren.

Samsung introduceerde zijn 200MP-camera op de Galaxy S23 Ultra en voorlopig is dat nog steeds de enige telefoon van het merk met die camera. Op de Galaxy S24 Ultra wordt eveneens een 200MP-camera verwacht en hoewel het aantal megapixels hetzelfde blijft, worden er wel andere upgrades verwacht.

Galaxy S24 Ultra:Night mode is better.The new 200MP mode has the ability of AI optimization, which can identify 12 kinds of objects and optimize them for better image quality.December 19, 2023 See more

Nog meer AI

Op vlak van AI heeft leaker Bennett Bruhner (via SamMobile) gezegd dat de Galaxy S24 slimme trucjes voor video's zal bevatten. Dit zou de korreligheid van video-opnamen verminderen, de stabilisatie verbeteren en je zelfs elementen laten selecteren die je daarna kan verwijderen.

Dezelfde bron zegt dat er mogelijk een AI-chatbot komt die standaard aanwezig is in de smartphone, maar het is niet zeker of die beschikbaar zal zijn bij de lancering. We verwachten hier iets als ChatGPT of Google Bard, dat tekst kan genereren en allerlei vragen kan beantwoorden.

Dit sluit aan op wat we eerder hebben gehoord over de enorme hoeveelheid AI-functies die Samsung in de telefoons wil verwerken. We weten dat Google de Pixel 8 en Pixel 8 Pro heeft volgepropt met AI en het lijkt er sterk op dat Samsung dit voorbeeld gaat volgen. We hoeven ten slotte niet lang meer te wachten om te zien waar Samsung aan heeft gewerkt, want de meeste geruchten vermelden 17 januari 2024 als mogelijke lanceringsdatum.

