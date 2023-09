Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt "geoptimaliseerde" 200MP-camera

We zijn nog een aantal maanden verwijderd van de verwachte lancering van de Samsung Galaxy S24, maar we blijven nieuwe details over de telefoons horen. Deze keer hebben we informatie over de primaire camera van de Galaxy S24 Ultra gespot.

Volgens bekende leaker @UniverseIce (via SamMobile) zal de Samsung Galaxy S24 Ultra gebruikmaken van de 200MP Samsung ISOCELL HP2SX sensor. Dit is de verbeterde versie van de ISOCELL HP2 in de Samsung Galaxy S23 Ultra. Het gaat bijgevolg niet om een geheel nieuwe camera, maar eerder om een geoptimaliseerde versie.

Het is niet de meest opwindende upgrade en dat lijkt van toepassing te zijn op de volledige Galaxy S24 Ultra. Voorlopig klinkt het alsof we vooral incrementele upgrades zullen zien. Hopelijk zorgt dat ervoor dat de prijs niet verder de hoogte in gaat.

Dit weten we al (min of meer)

Een paar dagen geleden hoorden we dat de Samsung Galaxy S24 Ultra een scherm zou hebben met een helderheid van 2.500 nits, een flinke sprong ten opzichte van de Galaxy S23 Ultra. Daarmee verslaat hij de iPhone 14 Pro met een helderheid van 2.000 nits, maar we weten natuurlijk niet of Apple dat cijfer verder zal opdrijven in de iPhone 15 Pro.

Voeg daar de geruchten over een optie met 2TB opslag aan toe en het lijkt er opnieuw op dat de Ultra een van de krachtigste (en duurste) telefoons van 2024 wordt. Verder zijn er verschillende geruchten over de chipsets. De kans bestaat dat alleen de Samsung Galaxy S24 Plus en Ultra een Snapdragon 8 Gen 3 krijgen, terwijl de standaard Galaxy S24 een Exynos-processor krijgt. Anderzijds is het mogelijk dat Samsung opnieuw een onderscheid gaat maken per regio. In dat geval zal de VS de versies met een Snapdragon krijgen, terwijl Europa de versies met een Exynos krijgt.