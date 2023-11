Is het nog de moeite om een Nintendo Switch te kopen in 2023?

2023 was een druk jaar voor de gaming handhelds. Asus presenteerde eerst de ROG Ally, daarna kwam de Lenovo Legion Go en ook Valve besloot recent een nieuwe versie van de Steam Deck te lanceren met een OLED-display. Daarnaast hebben we nog de PlayStation Portal, wat niet echt een gaming handheld is, maar er wel ongeveer zo uitziet. Natuurlijk is de Nintendo Switch er nog steeds, die inmiddels dateert van 2017 en absoluut niet meer de krachtigste optie is.

Ondanks deze concurrentie blijft de Nintendo Switch een populaire console. Nintendo zelf blijft nieuwe games ontwikkelen voor de console en je hebt inmiddels bijna zeven jaar aan games om uit te kiezen. Door zijn lage prijs in vergelijking met de concurrentie is de Nintendo Switch ook een populair cadeau tijdens de feestdagen. De vraag die velen zich nu stellen is of het nog de moeite is om een apparaat te kopen dat bijna zeven jaar oud is. Wij proberen hier een helder antwoord te geven.

Drie versies met dezelfde binnenkant

Wanneer we spreken over "de Nintendo Switch" zijn er drie opties: de Nintendo Switch Lite, de gewone Nintendo Switch en de Nintendo Switch OLED. Hoewel deze drie versies op verschillende momenten zijn gelanceerd, zijn ze aan de binnenkant bijna exact hetzelfde. Ze zijn uitgerust met dezelfde processor en zijn bijgevolg even krachtig. We overlopen kort de verschillen tussen deze drie versies van de Nintendo Switch en vermelden ook de gemiddelde prijzen waarvoor je ze nu kan kopen.

Nintendo Switch (update uit 2019): 288 euro

Hoewel de originele Nintendo Switch verscheen in 2017, heeft hij in augustus 2019 een upgrade gehad. De upgrade had uitsluitend betrekking op de batterij die een grotere capaciteit heeft gekregen zonder dat de console fysiek groter moest worden. De adviesprijs werd bovendien niet aangepast en je mag ervan uitgaan dat elke nieuwe Nintendo Switch die je nu in de winkel vindt een model is met verbeterde batterij. Deze Switch heeft een LCD-display van 6,2 inch en 32 GB interne opslag die je kan uitbreiden met een geheugenkaartje. Aan de achterkant vind je een kleine, niet zo heel stevige kickstand waarmee je hem kan rechtzetten op een tafel.

Nintendo Switch Lite (2019): 215 euro

In 2019 mochten we kennismaken met de Nintendo Switch Lite. Dit was een iets kleinere versie van de console die je niet kon aansluiten op een tv om op een groter scherm te spelen. De Nintendo Switch Lite is daarom een pure gaming handheld, want zelfs met accessoires is het niet mogelijk om hem op een groter scherm aan te sluiten. Zoals aangegeven, is hij wel exact even krachtig als de gewone Nintendo Switch. Games gaan bijgevolg niet slechter werken. Je hebt hier verder een iets kleiner display van 5,5 inch, maar wel nog 32 GB interne opslag die je kan uitbreiden met een geheugenkaart. De Switch Lite is dus bedoeld voor gamers die niet op een tv willen spelen en enkele euro's willen besparen.

Nintendo Switch OLED (2021): 334 euro

De meest recente versie van de Nintendo Switch dateert uit 2021 en is de Nintendo Switch OLED. De naam vertelt al bijna alles dat je moet weten, aangezien er een groter OLED-scherm van 7 inch aanwezig is in plaats van een LCD-display. Verder zijn de materialen iets steviger, is de kickstand groter en stabieler, is er 64 GB interne opslag in plaats van 32 GB en heeft het dock een ethernetaansluiting voor gamers die liever bekabeld internet gebruiken. De processor binnenin is wederom hetzelfde. Dat wil dus zeggen dat de Nintendo Switch OLED van 334 euro even krachtig is als de Nintendo Switch Lite van 215 euro.

Krachtige, maar ook duurdere concurrenten

De Nintendo Switch is nooit de krachtigste console geweest en bijna zeven jaar na zijn release is hij veruit de zwakste die je kan vinden. Tegelijkertijd is hij ook de goedkoopste console/handheld, hoewel Nintendo de adviesprijs na al die jaren amper verlaagd heeft. Wat Nintendo ook niet echt kent, is het woord "korting". Soms kan je wel een degelijke bundel vinden, maar korting op de losse consoles zal je nooit zien.

Kijken we naar de concurrentie, dan zien we prijzen die makkelijk twee keer hoger zijn. Geheel onverantwoord is dat echter niet, want al die concurrenten zijn uitgerust met sterkere processoren, grotere interne opslag, geavanceerdere schermen en meer. Hieronder geven we een overzicht van de concurrenten met hun belangrijkste functies en specificaties.

Steam Deck (2022)

De eerste "concurrent" voor de Nintendo Switch was de Steam Deck die verscheen in februari 2022. Eenvoudig gezegd, is de Steam Deck een sterkere Nintendo Switch waarop je games kan spelen uit de Steam Store. De basisversie van de Steam Deck uit 2022 kreeg een adviesprijs van 419 euro en daarvoor kreeg je 64 GB ingebouwde eMMC-opslag. Dat was weliswaar de versie die niet werd aangeraden, aangezien eMMC-opslag trager werkt en dit de prestaties van games negatief kan beïnvloeden. De aangeraden versie van de Steam Deck had 256 GB NVMe-opslag (een sneller type opslag) en kreeg een adviesprijs van 549 euro. Welke versie je ook kocht, je had hetzelfde LCD-display van 7 inch. Recent kwam er een opvolger met een OLED-display van 7,4 inch met 90Hz refresh rate, verbeterde batterijduur en een iets krachtigere processor.

Asus ROG Ally (2023)

Na meer dan een jaar zonder concurrentie was de Asus ROG Ally daar. Zijn adviesprijs was nog een stukje hoger, want je bent minstens 799 euro kwijt voor deze gaming handheld. In tegenstelling tot de Steam Deck zou je elke game (en niet alleen games uit de Steam Store) moeten kunnen spelen op de Asus ROG Ally. Deze handheld draait namelijk Windows 11 en je kan de ROG Ally in theorie gebruiken als gewone computer wanneer je hem aansluit op een monitor en een muis met toetsenbord verbindt. Hoewel de prestaties grotendeels overeenkomen met de Steam Deck, heeft de ROG Ally een display van 7 inch met een refresh rate van 120Hz en een hogere basisopslag van 512 GB.

Lenovo Legion Go (2023)

In september van dit jaar besloot ook Lenovo zijn kans te wagen en mochten we kennismaken met de Legion Go. De makkelijkste manier om hem te omschrijven is als een kruising van de Nintendo Switch en Asus ROG Ally. Hij heeft namelijk ongeveer dezelfde hardware als de ROG Ally met als grootste verschil dat je de twee controllers van de zijkanten kan halen zoals de Joy-Cons van de Nintendo Switch. Dit is ook de grootste gaming handheld met een display van maar liefst 8,8 inch. De afneembare controllers zijn ook vier keer dikker dan die van de Nintendo Switch. De prijs was helaas geen middenweg tussen de Switch en ROG Ally, want ook hier ben je 799 euro kwijt voor 512 GB opslag.

Games moeten de doorslag geven

Op vlak van pure kracht en specificaties moet de Nintendo Switch zich gewonnen geven. Waar de andere drie opties 90Hz en 120Hz kunnen halen voor extreem vlotte gameplay, zit de Nintendo Switch opgescheept met 60Hz en een resolutie van 1080p. De PS5 kan bijvoorbeeld games in 4K met 120Hz draaien en van die gedachte alleen begint de Nintendo Switch al te zweten. Toch gaat het niet alleen om specificaties bij gaming handhelds, maar grotendeels om de games die je kan spelen.

Zowel de Steam Deck, ROG Ally als Legion Go hebben ongeveer hetzelfde aanbod games waaruit je kan kiezen. Bij de Steam Deck is dit beperkt tot alles wat je in de Steam Store kan vinden, terwijl je bij de andere twee in theorie elke game kan installeren zoals op een normale gaming pc of laptop. Toch is niet elke game even goed geoptimaliseerd voor deze apparaten. Hoewel de Steam Deck specifiek voor de games uit de Steam Store is ontwikkeld, zijn er nog steeds games die te veeleisend zijn en niet vlot draaien. Hetzelfde geldt voor de handhelds van Asus en Lenovo. Games die uitsluitend met een muis en toetsenbord werken, zijn sowieso geen optie. Het hele punt van een compacte gaming handheld is dat je hem vast kan houden en niet moet neerzetten op een bureau om te gamen met een muis en toetsenbord.

Hoewel Nintendo nooit bekend heeft gestaan om krachtige consoles, heeft het altijd uitstekende games ontwikkeld. Een game van Nintendo zelf kan je ook alleen maar spelen op een console van Nintendo. Ben je helemaal gek op Mario, Pokémon of The Legend of Zelda? Dan leiden alle wegen naar de Nintendo Switch, aangezien dat de enige console is waarop je games in deze series kan spelen. Daar komt bij dat alle games van Nintendo ook worden ontwikkeld voor de Nintendo Switch. Het gevolg is dat alles soepel draait ondanks dat de console al bijna zeven jaar oud is.

Het liedje van de Nintendo Switch is nog lang niet uit, want in september kondigde Nintendo nog aan dat het in augustus 2024 een remake van Luigi's Mansion 2 zal uitbrengen. Je hebt dus niet alleen zeven jaar aan topgames om te spelen, maar ook nog nieuwe games die verschijnen. Oudere games krijgen bovendien vaker korting in de Nintendo eStore, in de winkel én kan je ook tweedehands vinden voor een lagere prijs. Zoals je ziet, is een oudere console niet altijd slecht nieuws.

Moet je een Nintendo Switch kopen in 2023?

We ronden af met de hamvraag: is het nog de moeite om een Nintendo Switch te kopen in 2023? Ons antwoord is zonder twijfel ja. De prijs van de console zelf mag dan niet gedaald zijn door de jaren heen, toch blijft het de goedkoopste gaming handheld met games waarvan je weet dat ze gewoon gaan werken. Dat laatste is een belangrijk punt, want je gaat geen 4K-resolutie of 120Hz halen, maar slechts 1080p en 60Hz. Wat ons betreft, is dat prima aangezien alle games van Nintendo zelf specifiek ontwikkeld zijn voor de Nintendo Switch. Er is daarnaast een gigantisch aanbod games en een groeiend aantal tweedehandsgames aan lagere prijzen.

Er is wel een kleine kanttekening nodig. Ook games van andere ontwikkelaars kan je spelen op de Nintendo Switch, maar dat gaat niet altijd even vlot. Zo verscheen het populaire Hogwarts Legacy na enkele maanden ook voor de Nintendo Switch, maar reviews zijn niet mild vanwege de teleurstellende prestaties en talloze laadschermen. Ook sommige gratis games zoals Fortnite werken op de Nintendo Switch. Met "werken" is wel alles gezegd, want zelfs een goedkope gaming laptop zal de game beter kunnen draaien. We raden aan om voor je aankoop naar het aanbod games van Nintendo zelf te kijken. Zie je daar genoeg titels die je aanspreken, dan is de Nintendo Switch een uitstekende investering waar je nog jaren plezier aan zal beleven.