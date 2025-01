Microsoft beëindigt ondersteuning voor Office-apps op Windows 10 in het najaar

Op 14 oktober 2025 beëindigt Microsoft definitief de ondersteuning voor Windows 10. Pc's en laptops met het oude besturingssysteem zullen nog wel werken, maar ontvangen geen software- of beveiligingsupdates meer. Microsoft geeft gebruikers die niet willen overstappen nu nog een extra push om te updaten naar Windows 11.

De boodschap van Microsoft in een recente blogpost is luid en duidelijk: "Om Microsoft 365-applicaties op je apparaat te gebruiken, moet je upgraden naar Windows 11." Dit weerspiegelt soortgelijke stappen die zijn genomen met de ondersteuning van Microsoft 365 op Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1. Het betekent weliswaar niet dat de apps helemaal niet meer zullen werken.

Windows 10 verliest ondersteuning voor Microsoft 365

Net als bij eerdere besturingssystemen zullen de apps blijven werken en gebruikers zullen nog steeds toegang hebben tot programma's zoals Word, Excel en PowerPoint. Ze zullen alleen geen updates meer ontvangen.

In een apart hulpartikel schreef het bedrijf: “Zodra je overstapt op een ondersteund Windows-besturingssysteem, worden alle Microsoft 365-functie- en beveiligingsupdates gewoon hervat.” Gebruikers die niet bereid zijn om te updaten, wat de aanschaf van een volledig nieuwe pc kan betekenen, hebben nog steeds toegang tot volledig functionele versies van de apps via hun browser.

In een poging om de klap te verzachten, verklaarde Microsoft dat pc's “substantieel zijn veranderd” sinds vorige lanceringen en dat ze “sneller, krachtiger en slanker” zijn. Microsoft vindt het natuurlijk fijn als gebruikers overstappen op zijn eigen laptops van het Surface-merk, waaronder Copilot+ pc's die geoptimaliseerd zijn voor de AI-tools van Windows 11.

In december 2024 werd Windows 11 gebruikt op 34% van alle Windows-apparaten, een daling ten opzichte van 36% in oktober. Windows 10 is weer gestegen van 61% naar 63% in dezelfde periode van twee maanden (via Statcounter). Hoofdanalist Ishan Dutt van marktonderzoeksbureau Canalys voorspelde ten slotte het volgende: “De pc-markt zal versneld groeien, voornamelijk door de commerciële vraag nu bedrijven zich voorbereiden op het einde van Windows 10.”