Microsoft geeft toe dat audiobug Windows wijdverspreid is en belooft oplossing

Microsoft heeft bevestigd dat Windows 11 een audiobug heeft die het geluid van de pc volledig kan uitschakelen. Het is nu duidelijk dat dit invloed heeft op meerdere Windows-versies. Dat betekent niet alleen mensen met Windows 11 24H2, maar ook mensen met 23H2 en 22H2, en zelfs Windows 10.

Dit probleem werd voor het eerst opgemerkt door Windows Latest en stak de kop op bij de cumulatieve updates van januari 2025. De site kwam het probleem tegen nadat ze de januari-update voor Windows 11 (24H2) hadden geïnstalleerd, waarna de audio op hun pc volledig stopte met werken. Blijkbaar treft deze bug vooral mensen met een audio DAC aangesloten via usb, maar het kan elke ongelukkige gebruiker van Windows 11 (of 10) overkomen die de laatste patch heeft.

Zoals Windows Latest heeft opgemerkt, heeft Microsoft het probleem bevestigd met de volgende verklaring: “Na het installeren van deze beveiligingsupdate kan je problemen ondervinden met usb-audioapparaten. De kans is groter dat je dit probleem ervaart als je een op USB 1.0 audio driver gebaseerde DAC gebruikt in je set-up.”

Helaas is er geen oplossing en de enige manier om te voorkomen dat je audio wordt gesloopt, is door de externe DAC te verwijderen, ervan uitgaande dat je er een gebruikt en dat dit het probleem veroorzaakt. Met andere woorden, sluit het audioapparaat rechtstreeks aan op je pc in plaats van via de DAC.

Microsoft zegt verder nog het volgende: “We werken aan een oplossing en zullen een update geven in een komende release.”

(Image credit: Marjan Apostolovic / Shutterstock)

Een bijzondere bug

Dit is om meerdere redenen een vreemde zaak. Ten eerste is het bizar dat een bug elke beschikbare versie van Windows 11 én Windows 10 treft. Dat is een alarmerend domino-effect. Ten tweede bevat de update van januari geen nieuwe functies. Het is een zeer eenvoudige patch die beveiligingsproblemen oplost. De kans dat dit type update problemen veroorzaakt, is enorm klein, maar duidelijk niet onbestaande.

Dit is ten slotte weer een nieuw probleem voor Windows 11-gebruikers, vooral degenen op 24H2, waarvan sommigen het de laatste tijd erg moeilijk hebben door een haast oneindige stroom bugs. Recentelijk is daar nog een audiobug bijgekomen en een heleboel narigheid die in de een of andere vorm op pc-gamers is losgelaten.