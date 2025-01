Trump bekritiseert EU-toezichthouders voor het aanpakken van Meta, Apple en andere Amerikaanse techgiganten

Meta-CEO Mark Zuckerberg heeft de pas aangetreden president Trump opgeroepen om een einde te maken aan het verplicht betalen van boetes door Amerikaanse bedrijven aan de Europese Unie. Als reactie heeft Trump uitgehaald naar de EU en de boetes bestempeld als “een vorm van belastingheffing.”

Meta heeft sinds 2022 alleen al 2,67 miljard dollar aan boetes opgelegd gekregen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze boetes zijn onder meer opgelegd vanwege het niet waarborgen van informatiebeveiliging, het ontbreken van een wettelijke basis voor gegevensverwerking en algemene niet-naleving van de AVG.

De AVG werd in 2018 in de EU ingevoerd en is bedoeld om EU-burgers meer controle te geven over welke gegevens mogen worden verzameld, wie deze gegevens mag verwerken en om ervoor te zorgen dat gegevens veilig blijven wanneer ze buiten de EU worden verwerkt. Iedereen weet inmiddels wel dat Trump het niet zo op regeltjes heeft.

“Big complaints with the EU”

Tijdens het World Economic Forum in Davos zei Trump (via Bloomberg):

"Dit zijn Amerikaanse bedrijven, of je het nu leuk vindt of niet. Ze zouden dat niet moeten doen. Wat mij betreft is dat een vorm van belastingheffing. We hebben zeer grote klachten over de EU."

Veel van de rijkste mannen ter wereld en eigenaren van techgiganten, waaronder Zuckerberg, Jeff Bezos en Tim Cook, waren aanwezig bij de inauguratie van Trump. Allen doneerden miljoenen euro's aan het inauguratiefonds van Trump. Elon Musk, eigenaar van X (voorheen Twitter), zou naar verluidt meer dan 277 miljoen dollar hebben uitgegeven om Trump verkozen te krijgen. Laten we vooral niet vergeten dat deze bedrijven veel monetaire voordelen halen uit het paaien van Trump en dit gaat vaak ten koste van de consument.

Apple, Meta en Google hebben in het verleden allemaal hoge boetes gekregen wegens schendingen van EU-regelgeving. Vandaag heeft de Europese Commissie een eerste onderzoek naar X afgerond, waarbij een boete in de orde van miljoenen dollars waarschijnlijk is.

In 2023 kreeg Meta een boete van 1,3 miljard dollar opgelegd voor het overdragen van gegevens van EU-gebruikers naar de VS. Google moest in 2019 1,6 miljard dollar betalen wegens anticompetitieve praktijken. Apple kreeg een boete van 2 miljard dollar voor het misbruiken van de App Store om concurrenten van Apple Music te beperken.

Alle drie de bedrijven worden momenteel onderzocht onder de Europese Digital Markets Act. Overtredingen van deze wet kunnen resulteren in een boete tot 10% van de wereldwijde jaarlijkse omzet. Het is vermeldenswaardig dat de VS geen uitgebreide federale regelgeving heeft voor gegevensprivacy, waarbij slechts 20 Amerikaanse staten een eigen regelgeving voor gegevensbescherming handhaven. De kans is daarnaast erg groot dat, zoals met veel wetten en regels die op dit moment teniet worden gedaan door de Trump-regering, de bestaande databescherming ook een flinke klap gaat krijgen onder Trump.