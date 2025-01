Logitech Rally Camera Streamline Kit richt de aandacht op relevante inhoud

Logitech heeft vandaag de Rally Camera Streamline Kit geïntroduceerd, een complete USB Pan Tilt Zoom (PTZ) oplossing voor videovergaderen die is ontworpen voor hyflex leeromgevingen en moderne werkruimtes. Nu universiteiten en hogescholen inspelen op de veranderende behoeften van hun publiek, is de vraag naar opname van colleges groter dan ooit. Of het publiek nu fysiek aanwezig is, online deelneemt of asynchroon kijkt, ze verwachten naadloze ervaringen die passen bij hun voorkeuren. De Streamline Kit, gebaseerd op Logitech's toonaangevende Rally Camera, maakt eenvoudig schakelen tussen vooraf ingestelde camerastandpunten, installatie en probleemoplossing mogelijk.

De Rally Camera Streamline Kit stelt presentatoren in staat om in hun flow te blijven en hun verhaal te beheersen, wat zorgt voor een boeiende ervaring voor het publiek. Met intuïtieve, strategisch geplaatste knoppen kunnen presentatoren eenvoudig schakelen tussen vooraf ingestelde PTZ-standpunten. Dit maakt de setup eenvoudiger voor AV-teams en elimineert de noodzaak voor training van presentatoren.

De oplossing maakt gebruik van de Rally Camera en een Extension Kit, bestaande uit een basisstation aan de kant van de camera dat tot 100 meter verderop via een Cat-kabel kan worden verbonden en van stroom kan worden voorzien. Dit wordt gekoppeld aan een controlebox die direct communiceert met USB-gebaseerde AV-apparatuur. Dankzij vereenvoudigde montageopties, zoals wandmontage, omgekeerde National Pipe Thread (NPT)-montage en statieven, en een discrete kabelgeleiding, zijn efficiënte en professionele installaties mogelijk. De oplossing, die de Rally Camera en USB-gebaseerde technologie gebruikt, werkt naadloos met de meeste besturingssystemen en populaire platforms voor video collaboration en college-opnames, waardoor het een veelzijdige toevoeging is aan elke presentatieruimte.

Beschikbaarheid en adviesprijs

De Logitech Rally Camera Streamline Kit, inclusief de Rally Camera, de Extension Kit, de montagemogelijkheden en drie preset-knoppen, zal vanaf midden 2025 beschikbaar zijn om te pre-orderen via onze distributiepartners, met een adviesprijs van €2.399,-. De Extension Kit, losse montagematerialen en afzonderlijke knoppen zullen ook los verkrijgbaar zijn als aanvullende opties voor de Rally Camera. Meer informatie over de Rally Camera Streamline Kit is te vinden op deze pagina.