In de audiowereld is Microsoft een onbekende, aangezien het slechts twee producten heeft: een setje draadloze oortjes en een noise-cancelling koptelefoon. Voor deze review zijn we aan de slag gegaan met de 2e generatie van de koptelefoon van Microsoft, namelijk de Surface Headphones 2. We zijn alvast benieuwd hoe hij zich verhoudt tot de bikkelharde concurrentie van Sony en Bose.

Microsoft Surface Headphones 2 prijs en verschijningsdatum

Nu verkrijgbaar

Richtprijs van 279,99 euro

Iets goedkoper dan het origineel

De Microsoft Surface Headphones 2 zijn in mei dit jaar gelanceerd en inmiddels zijn ze makkelijk te vinden bij verschillende verkopers in Nederland en België. De richtprijs van 279,99 euro komt aardig dicht in de buurt van de iets oudere Sony WH-1000XM3, die gelijkaardige functies aanbiedt.

Tot slot zijn er twee kleurenvariaties, grijs en zwart.

Design

Draaibare ring rond oorschelpen

Touch-bediening

De look en het ontwerp van de Microsoft Surface Headphones 2 lijken erg op die van zijn voorganger. Deze over-ear koptelefoon voelt prettig aan en is licht genoeg om comfortabel te blijven tijdens lange luistersessies. In tegenstelling tot de originele Surface Headphones, draaien de oorschelpen nu 180 graden, waardoor het geheel comfortabeler aanvoelt, zowel om je oren als om je nek.

We gaan verder met de bediening. We waren meteen weg van de ingebouwde draairingen op de oorschelpen van de originele Surface Headphones en we zijn blij dat die behouden zijn.

Je kunt de linker draaiknop naar achteren en naar voren draaien om het niveau van de ruisonderdrukking te regelen, terwijl de rechter draaiknop het volume regelt.

Als je één keer op een van de oorschelpen tikt, stopt of start je je muziek, terwijl twee keer tikken naar het volgende nummer springt en drie keer tikken je terugbrengt naar het vorige nummer. Een lange tik op een van beide vlakken activeert de stemassistent op je toestel en je kunt de aanraakbediening gebruiken om een telefoongesprek te beantwoorden, af te wijzen, te beëindigen of te dempen.

Aan de onderkant van de rechter oorschelp vind je ook een aan/uit-knop, een knop om de microfoon te dempen, een USB-C-poort om op te laden en een 3,5mm-poort als je toch liever met een audiokabel zou willen verbinden.

Audio

40mm Free Edge drivers

Warm geluidsveld

Iets minder details bij hoge tonen

Microsoft zegt dat de Surface Headphones 2 een zogenaamd "Omnisonic sound" leveren, aangedreven door 40mm drivers.

Bij het beluisteren van Teeth (5 Seconds of Summer), merkten we op dat de bas robuust klinkt, maar strak gecontroleerd. Deze koptelefoon heeft echter niet helemaal de behendigheid van de Sony WH-1000XM3 bij complexe ritmische veranderingen.

Dat wil niet zeggen dat de Surface Headphones 2 niet nauwkeurig of gedetailleerd klinkt. Je zult veel nieuwe details uit je favoriete nummers kunnen halen en zijn warme geluid betekent alleen dat een deel van de details van hoge en middenfrequenties wordt verminderd.

In plaats daarvan krijg je een volle basrespons, wat zorgt voor een fijne luisterervaring. De soundstage voelt vrij breed aan en we krijgen nooit dat afgesloten gevoel waar over-ear-koptelefoons soms mee kunnen worstelen. Ten slotte is er een goede scheiding tussen de verschillende frequenties.

Noise-cancelling

13 niveaus noise-cancelling

ANC reduceert goed stemmen rondom je

Bediening via draairing op linker oorschelp

De noise-cancelling die de Microsoft Surface Headphones 2 biedt, is fantastisch. Er zijn 13 verschillende niveaus zodat je tot in de puntjes kan kiezen hoe veel of weinig geluid je wil laten doorkomen.

Volgens Microsoft is zijn ANC specifiek afgestemd op het blokkeren stemmen en de Surface Headphones 2 maken die belofte waar. Hierdoor is hij ideaal voor een druk kantoor of voor pendelaars die rustig van hun muziek willen genieten.

Je kunt de ruisonderdrukking regelen door de linker draaiknop te bewegen. De koptelefoon laat een piep horen wanneer je het hoogste niveau hebt bereikt en een ander type piep als je het laagste niveau hebt bereikt. Dit laagste niveau zorgt er trouwens voor dat er meer omgevingsgeluid doorkomt, wat handig kan zijn als je graag het verkeer wil horen tijdens een wandeling.

Batterijduur en connectiviteit

20 uur batterij

Bluetooth 5 en Qualcomm aptX

SwiftPair 3 voor Windows 10

De Microsoft Surface Headphones 2 hebben een batterijduur van 20 uur, een verbetering van vijf uur ten opzichte van zijn voorganger. Het is niet de langste batterijduur die we kennen, maar nog steeds meer dan genoeg om je door een week heen te helpen bij het pendelen.

De connectiviteit is ook zeer goed: Bluetooth 5 en ondersteuning voor Qualcomm's aptX codec betekenen dat het koppelen erg vlot gaat. Er is ook weinig vertraging van de audio bij het bekijken van video's. Het is niet verwonderlijk dat de Surface Headphones 2 is geoptimaliseerd voor gebruik met Microsoft-producten en het is dan ook een van de weinig koptelefoons met een volwaardige app voor zowel Android, iOS als Windows 10.

Wij hebben de apps voor Android en Windows 10 onder de loep genomen en ze werken beide perfect. De Android-app geeft je zelfs een korte tutorial voor de bediening op de oorschelpen! Beide apps hebben ook een equalizer met enkele vooraf ingestelde profielen en de mogelijkheid om zelf nieuwe profielen aan te maken.

Hieronder volgen twee galerijen met enkele screenshots van de apps.

Zou ik de Microsoft Surface Headphones 2 kopen?

Koop hem als...

Je wil wegdromen in stilte door de ANC

De noise-cancelling van de Surface Headphones 2 is ronduit fantastisch. Met 13 verschillende niveaus beslis jij hoeveel geluid je precies wil horen.

Je no-nonsense bediening wilt

De draaiknoppen op de oorschelpen zijn niet alleen een innovatieve, maar ook gebruiksvriendelijke manier om het volume en de noise-cancelling te bedienen.

Je een doorwinterde Windows-gebruiker bent

Dit is een koptelefoon met perfecte Windows 10-integratie dankzij de gebruiksvriendelijke app. Je krijgt hier zowel op mobiel als pc een volwaardige ervaring.

Koop hem niet als...

Je onfeilbare audiobetrouwbaarheid wil

De Microsoft Surface Headphones 2 klinkt geweldig, maar mist wat details waar audiofielen naar op zoek kunnen zijn.