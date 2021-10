Beste Black Friday audio deals 2021: koptelefoons, speakers en meer

Het einde van het jaar is alweer in zicht, en dat betekent dat we ons binnenkort mogen opmaken voor de feestdagen. Een van de belangrijkste feestdagen voor de koopjesjagers onder ons is Black Friday. Dit jaarlijkse kortingsfestijn vindt in 2021 plaats op vrijdag 26 november, al wordt Black Friday inmiddels vaak uitgestrekt over een volledige week.

Ook de audiofielen onder ons hebben heel wat om naar uit te kijken op Black Friday. Jaarlijks staan er tal van koptelefoons en speakers van verschillende merken in de aanbieding en dat is dit jaar niet anders.

Ben je op zoek naar een nieuw audioapparaat? Dan raden we je aan nu je slag te gaan slaan. Of je nu op zoek bent naar een koptelefoon, een set draadloze oortjes, een slimme speaker, of iets anders wat geluid produceert; op Black Friday zijn er alleen maar winnaars.

Black Friday audio deals: verwachtingen

Met Black Friday mag je audio deals verwachten waar je spontaan van gaat watertanden. Althans, wanneer we ons mogen baseren op de afgelopen jaren. Of je nu een fan bent van de stijl van Bose, of graag Beats-apparatuur in huis haalt voor de heftige bas; met Black Friday zie je het allemaal voorbijkomen.

Vorig jaar zagen we tal van scherpe deals op mooie koptelefoons. Denk bijvoorbeeld aan de Bose QuietComfort 35 II en Bose Headphones 700. Nu deze apparaten al een tijdje op de markt verkrijgbaar zijn, én de Bose QuietComfort 45 net uit is, verwachten we dit jaar misschien nog wel scherpere deals dan in 2020.

Verder is Sony een andere fabrikant die we veelvuldig terug hebben zien komen in de lijstjes van vorig jaar. Toen was de Sony WH-1000XM3 erg in trek, nu lijkt ons de tijd rijp voor mooie deals omtrent de Sony WH-1000XM4, naar onze mening de beste koptelefoon van dit moment.

Als je liever volledig draadloze oortjes gebruikt is er waarschijnlijk ook genoeg moois te vinden tijdens Black Friday. Vorig jaar waren de Samsung Galaxy Buds Plus erg scherp geprijsd, alsook enkele alternatieven van JBL en Huawei. Wellicht dat de duurdere Galaxy Buds Pro in november ook voor enkele tientjes minder over de toonbank gaan.

Ook als je liever iets groters in huis haalt, is er genoeg te vinden rondom Black Friday. Vorig jaar zagen we ontzettend veel Sonos-producten in de aanbieding (waar we ook een speciale Black Friday Sonos pagina voor hebben gemaakt).

Zeker nu Sonos recentelijk de prijzen van enkele producten heeft verhoogd, kan Black Friday een mooi moment zijn om juist weer producten voor minder aan te bieden. Naast Sonos strooiden ook andere fabrikanten vorig jaar met kortingen, en dat zal in 2021 niet anders zijn.

In 2020 zagen we veel complete sets die voor honderden euro's minder dan normaal aangeboden werden, onder meer van LG en Samsung. Het fijne aan deze alles-in-een oplossingen is dat je niet zelf meer hoeft na te gaan of alle apparaten die je in huis haalt ook werken met elkaar.

Black Friday koptelefoon deals 2020

Black Friday 2021 is nog niet van start gegaan. Om je alvast een voorproefje te geven van wat je kunt verwachten, vind je hieronder een overzicht van enkele van de beste deals van vorig jaar.

Belangrijk: Sommige retailers hebben gescheiden webshops en verschillende prijzen. Let goed of de juiste landafkorting in het deal-vakje staat. Voor Nederlanders is dit NL, en voor Belgen is dit BE.

Bose QuietComfort 35 II voor €195,99 i.p.v. €254,95 De QuietComfort-serie van Bose staat bekend om zijn uitstekende ruisonderdrukking en sublieme geluidskwaliteit. Je koopt de QuietComfort 35 II nu extra voordelig bij Amazon.

Bose Headphones 700 voor €259,- i.p.v. €339,- De Bose Noise Cancelling Headphones 700 is iets voor jou wanneer je waarde hecht aan een hoge geluidskwaliteit en krachtige noise cancelling. Dankzij de actieve noise cancelling dempt deze draadloze koptelefoon omgevingsgeluiden. Je kunt maar liefst 11 verschillende niveaus instellen.

Bose SoundLink voor €120,99 i.p.v. €232,- De SoundLink-serie is de meest betaalbare high-end koptelefoon van Bose op dit moment. Hoewel er geen actieve noise-cancelling inbegrepen is, is hij wel lekker licht en makkelijk te bedienen.

JBL Live 650BTNC voor €70,16 i.p.v. €116,- Deze degelijke koptelefoon van JBL beschikt onder meer over actieve noise-cancelling, een batterijduur van minimaal 20 uur (met ANC) tot maximaal 30 uur (zonder ANC), en heeft ondersteuning voor Alexa en de Google Assistant.

Beats Studio 3 voor €199,- i.p.v. €349,95 (NL) Geniet van een krachtig audiogeluid inclusief actieve noise-cancelling met deze stijlvolle headset van Beats. In tegenstelling tot de Solo Pro zitten de Beats Studio niet op maar rondom je oren.

Beats Studio 3 voor €199,- i.p.v. €349,95 (BE) Geniet van een krachtig audiogeluid inclusief actieve noise-cancelling met deze stijlvolle headset van Beats. In tegenstelling tot de Solo Pro zitten de Beats Studio niet op maar rondom je oren.

Beats Solo Pro voor €199,- i.p.v. €259,- (NL) Met de Beats Solo Pro haal je een on ear koptelefoon die omgevingsgeluid dempt in huis. Hierdoor hoef je op een rumoerig kantoor of in een drukke treincoupé de muziek niet harder te zetten.

Beats Solo Pro voor €199,- i.p.v. €259,- (BE) Met de Beats Solo Pro haal je een on ear koptelefoon die omgevingsgeluid dempt in huis. Hierdoor hoef je op een rumoerig kantoor of in een drukke treincoupé de muziek niet harder te zetten.

Sony WH-1000XM3 voor €199,- i.p.v. €259,- (NL) Met de Sony WH-1000XM3 draadloze koptelefoon geniet je 38 uur van een helder en gedetailleerd geluid. Via bluetooth verbind je het ontwerp met je smartphone of tablet.

Sony WH-1000XM3 voor €199,- i.p.v. €259,- (BE) Met de Sony WH-1000XM3 draadloze koptelefoon geniet je 38 uur van een helder en gedetailleerd geluid. Via bluetooth verbind je het ontwerp met je smartphone of tablet.

Sony WH-H910N voor €155,- i.p.v. €299,- (NL) De opvolger van de Sony WH-H900N is uitgerust met actieve noise-cancelling en Hi-Res Audio-ondersteuning. Geniet van je favoriete muziek in hoge kwaliteit en met prima comfort.

Sony WH-XB900N voor €122,- i.p.v. €163,- Geniet van een flinke portie bas met deze noise-cancelling koptelefoon van Sony. Ook prettig: de headset gaat tot we 30 uur mee op één lading en met noise-cancelling ingeschakeld.

Sony WH-XB900N voor €139,- i.p.v. €163,- (NL) Geniet van een flinke portie bas met deze noise-cancelling koptelefoon van Sony. Ook prettig: de headset gaat tot we 30 uur mee op één lading en met noise-cancelling ingeschakeld.

Sony WH-XB900N voor €139,- i.p.v. €163,- (BE) Geniet van een flinke portie bas met deze noise-cancelling koptelefoon van Sony. Ook prettig: de headset gaat tot we 30 uur mee op één lading en met noise-cancelling ingeschakeld.

Marshall Major 3 Bluetooth voor €85,- i.p.v. €115,99 (NL) Geniet in stijl van je muziek dankzij de Marshall Major 3 Bluetooth headset. Met een accuduur van 30 uur overleeft de headset makkelijk een weekendje weg op één lading.

Sony WF-XB700 voor €69,- i.p.v. €149,- Deze grote, volledig draadloze oortjes van Sony zijn uitermate geschikt voor iedereen die houdt van extra bass in zijn of haar hardste platen.

JBL Reflect Mini 2 voor €41,88 i.p.v. €99,99 Dankzij de ergonomische grip van de Reflect Mini 2 zijn deze oortjes uitermate geschikt voor de sportievelingen onder ons. Verder is het ontwerp zweetbestendig en lekker licht, en houdt de batterij het 10 uur vol op één cyclus.

AfterShokz Trekz Air voor €84,- i.p.v. €119,- De Aftershokz Trekz Air is geschikt voor iedereen die op een unieke en veilige manier zijn of haar muziek wil luisteren. Door de “Bone Conduction Technology” hoor je zowel muziek als omgevingsgeluid.

Sony WF-1000XM3 voor €155,- i.p.v. €239,- (NL) De volledig draadloze oortjes van Sony zijn door ons bekroond tot de beste in hun soort van dit jaar. De Sony WF-1000XM3 geven je topklasse geluid in combinatie met noise-cancelling, ambient sound en een goede batterijduur.



Samsung Galaxy Buds Plus voor €99,- i.p.v. €129,- (NL) De Samsung Galaxy Buds Plus zijn een degelijke verbetering ten opzichte van hun voorgangers, met onder meer een subtiel geluid, prima batterijduur en een strak uiterlijk.

Huawei FreeBuds 3 voor €88,66 i.p.v. €123,99 De Huawei FreeBuds 3 zijn volledig draadloos en bieden zelfs noise-cancelling aan, wat vrij uniek is voor de prijs.

Black Friday (smart) speakers 2020

Ook (smart) speakers en wifi speakers waren vorig jaar hot, en we verwachten dat dit niet anders zal zijn in 2021. Om je alvast een voorproefje te geven van wat je kunt verwachten, vind je hieronder een overzicht van enkele van de beste deals van vorig jaar.

Sonos One voor €166,- i.p.v. €229,- De Sonos One is de opvolger van de Play:1 en biedt hoogwaardige audiokwaliteit aan, verpakt in een modieus jasje. Je kunt de Sonos One ook starten en bedienen met je stem.

Sonos One SL voor €149,- i.p.v. €199,- (NL) De Sonos One SL biedt exact hetzelfde design en dezelfde audiokwaliteit als de reguliere One. Het grote verschil is dat deze versie geen microfoons heeft en dus ook niet met je stem te starten en/of te bedienen is.

Sonos One SL voor €149,- i.p.v. €199,- (BE) De Sonos One SL biedt exact hetzelfde design en dezelfde audiokwaliteit als de reguliere One. Het grote verschil is dat deze versie geen microfoons heeft en dus ook niet met je stem te starten en/of te bedienen is. Nu bij Bol.com te koop.

Sonos Beam voor €349,- i.p.v. €425,- (NL) De Sonos Beam is dé perfecte soundbar voor ieder huishouden: relatief klein en mooi vormgegeven, maar in staat om volledige kamers te vullen met een ruimtelijk geluid.

Sonos Move voor €299,- i.p.v. €399,- De Sonos Move is dé ideale speaker voor zowel binnen- als buitenshuis. Hij beschikt over stembediening, kent een weerbestendige behuizing, en houdt het tot wel tien uur vol op één batterij.

Sonos Sub 3.0 voor €699,- i.p.v. €799,- Deze draadloze subwoofer is erop gemaakt om lage klanken volledig tot hun recht te laten komen. Ten opzichte van de Sub 2.0 zijn de interne specificaties wat verbeterd, wat het geheel meer toekomstbestendig maakt.

Sonos Playbase Wit voor €499,- i.p.v. €548,- (NL) MediaMarkt heeft de witte versie van de Sonos Playbase in de aanbieding. Deze platte, strakke soundbar past perfect onder elke televisie en creëert een hoogwaardig home-cinemageluid. Het geheel kent zes speakers, drie tweeters en één subwoofer. Voor enkele tientjes meer ook bij Bol.com verkrijgbaar.

LG DSN11RG voor €799,- i.p.v. €1.199,- (NL) Met de LG DSN11RG geniet je van een realistisch geluid bij je televisie. De set bestaat uit een soundbar, subwoofer en 2 achter speakers, wat uiteindelijk een 5.1 surround sound creëert.

Samsung HW-Q950T/XN voor €999,- i.p.v. €1.499,- (NL) Met de Samsung HW-Q950T/XN maak je van jouw televisie een thuisbioscoop. De set bestaat uit een soundbar, subwoofer en achterspeakers. Zo creëer je een 9.1.4 surround opstelling waardoor het geluid van alle kanten komt.

Samsung HW-Q950T/XN voor €999,- i.p.v. €1.499,- (BE) Met de Samsung HW-Q950T/XN maak je van jouw televisie een thuisbioscoop. De set bestaat uit een soundbar, subwoofer en achterspeakers. Zo creëer je een 9.1.4 surround opstelling waardoor het geluid van alle kanten komt.