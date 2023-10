De Sennheiser Accentum combineert de kwalitatieve audio waar het merk om bekend staat met een uitstekende batterij, terwijl het prijskaartje onder 200 euro blijft. Het gebrek aan aanraakbediening op de oorschelpen zal voor sommigen zelfs eerder een plus- dan een minpunt zijn. Alleen aan de noise-cancelling merk je duidelijk dat dit geen premium koptelefoon is, want het niveau is niet instelbaar en het ene niveau dat je krijgt, laat nog wat omgevingsgeluid door.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Sennheiser staat bekend als een van de duurdere audiomerken. Zowel de koptelefoons en oordopjes als soundbars horen bij de duurdere opties op de markt. De Sennheiser Momentum 4 is met zijn adviesprijs van 369,90 euro een van de beste en duurste koptelefoons die je momenteel kan vinden. Als goedkoper alternatief lanceerde het bedrijf eind september de Sennheiser Accentum. Wij zochten uit waar de compromissen zich bevinden en of de Accentum je geld waard is.

Sennheiser Accentum Wireless review: prijs en releasedatum

Beschikbaar sinds eind september 2023

Adviesprijs van 179,90 euro

De Sennheiser Accentum is een nieuwe serie en er is bijgevolg geen voorganger binnen het aanbod van Sennheiser waarmee we hem kunnen vergelijken. De Sennheiser Accentum is aan het einde van september 2023 aangekondigd en was meteen beschikbaar in de winkel voor een adviesprijs van 179,90 euro. Er zijn twee kleuren: zwart en wit.

Met deze prijs bevindt de Accentum zich op een prijspunt tussen de premium en budget koptelefoons. De JBL Tune 770NC heeft bijvoorbeeld eveneens noise-cancelling, maar kost ongeveer de helft, terwijl de Sony WH-CH520 een van de goedkoopste koptelefoons aller tijden is met noise-cancelling. Met huidige verkoopprijzen rond 240 euro is de Sony WH-1000XM4 dan weer iets duurder, maar zijn noise-cancelling en features in het algemeen zijn duidelijk geavanceerder dan die van de Accentum.

Momenteel is de Sennheiser Accentum niet echt een budgetoptie binnen het aanbod noise-cancelling koptelefoons. Op termijn verwachten we wel dat zijn prijs zal dalen (onder de 150 euro zou fijn zijn bijvoorbeeld) en daardoor zal hij meteen interessanter worden.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

(Image credit: Sennheiser)

Sennheiser Accentum Wireless review: noise-cancelling en features

Uitstekende app met extra functies

Nuttige 'Sound Zones' en EQ-presets

Batterij gaat makkelijk 50 uur mee (soms meer)

Op het eerste gezicht heeft Sennheiser bijna niet bespaard op de features van de Accentum. Hij heeft namelijk noise-cancelling, de unieke Sound Zones (hierover later meer), een uitgebreide equalizer en geadverteerde batterijduur van 50 uur. Schijn kan bedriegen, dus we hebben elke functie grondig aan de tand (of aan het oor?) gevoeld.

Om te beginnen, is er de noise-cancelling, een feature die voor velen van groot belang is. Die is hier minder uitgebreid dan bij duurdere concurrenten. Zo kan je bij de Sony WH-1000XM5 en Teufel Real Blue Pro wisselen tussen meerdere niveaus, terwijl de Sennheiser Accentum slechts één niveau "hybride noise-cancelling" heeft. In de app kan je de transparantiemodus aanzetten zodat je wel omgevingsgeluid hoort, maar er is geen mogelijkheid om de noise-cancelling uit te zetten. Persoonlijk heb ik geen problemen met noise-cancelling die permanent aan staat, maar dit is wel iets om rekening mee te houden.

(Image credit: Sennheiser)

De noise-cancelling zit zeker niet op het niveau van duurdere koptelefoons zoals de Momentum- of Bose QuietComfort-serie. Geluiden van het verkeer of een rijdende trein weet hij weg te filteren tot een soort licht gerommel, terwijl stemmen niet altijd even goed worden tegengehouden.

Het ene moment kon ik nog wel horen waar mijn collega's het over hadden op kantoor en het andere moment werden hun stemmen een geroezemoes dat ik makkelijk kon negeren. In vergelijking met andere noise-cancelling koptelefoons zou ik deze in de categorie van matige noise-cancelling plaatsen.

De Sennheiser Smart Control-app geeft je daarnaast een overzichtelijke manier om aanpassingen te doen aan je EQ-instellingen of te kiezen uit de beschikbare presets. Je kan jezelf ook door Sennheiser laten leiden door de 'Sound Check'-functie om een aangepaste preset te creëren terwijl je naar je eigen muziek luistert. Ook Sidetone is aanwezig. Dit zorgt ervoor dat bellen iets gemakkelijker is, omdat je ervoor kan kiezen om je eigen stem harder (of zachter) te horen. Dit werkte wederom goed en voorkomt dat je te luid begint te praten tijdens een telefoongesprek.

(Image credit: Sennheiser)

Een feature die volledig is overgenomen van de duurdere Momentum 4 zijn de Sound Zones. Je kan daarbij tot 20 verschillende profielen creëren (bijvoorbeeld voor thuis, op het werk, in de sportschool, etc.) en per profiel bepaalde EQ-instellingen aangeven. Die profielen worden dan automatisch geactiveerd of gedeactiveerd wanneer je zo'n specifieke "zone" betreedt of verlaat. Zo kan je bijvoorbeeld op het station de noise-cancelling volledig aanzetten en een EQ-preset met een flinke bas laten activeren, terwijl je op je werk de transparantiemodus gebruikt om je collega's beter te kunnen verstaan. Net zoals op de Momentum 4, werkte dit nauwkeurig op de Accentum.

Net zoals de Momentum 4 beschikt de Accentum over Bluetooth 5.2 en dat betekent dus dat je hem met meerdere apparaten tegelijk kan verbinden en gemakkelijker kan wisselen tussen die apparaten. De verbinding was altijd enorm stabiel en zelfs toen ik een verdieping hoger stond, hoorde ik met de Accentum de muziek van mijn laptop zonder haperingen. In de app zit vervolgens een handig overzicht van de verbonden apparaten en zo kon ik makkelijk de automatische verbinding met mijn tablet verbreken, wanneer ik de Accentum wilde koppelen aan mijn Nintendo Switch of laptop. Verder is er ondersteuning voor SBC, AAC, aptX, aptX HD, mSBC en CVSD. Tegenover de Momentum mis je hier alleen aptX Adaptive, maar dat is dan ook een van de beste codecs die je bijna alleen op premium koptelefoons vindt.

Ten slotte is de batterijduur een echt hoogtepunt. Sennheiser staat bij ons bekend als een van de merken die high-end features combineert met een goede batterij en die reputatie wilt het behouden. De Accentum heeft een geadverteerde batterijduur van 50 uur en op basis van onze testen klopt dat cijfer. Ik begon de werkdag met ongeveer 80 procent batterij en eindigde de dag (iets meer dan acht uur later) met ongeveer 60 procent. Wat wel ontbreekt, is draagdetectie en automatisch uitschakelen. Muziek blijft daarom gewoon verder spelen als je de koptelefoon af zet en als je hem ergens neerlegt zonder muziek te spelen, valt hij niet uit.

Noise-cancelling en features: 4/5

Sennheiser Accentum Wireless review: design

(Image credit: Sennheiser)

Geen meegeleverde case

Fysieke knoppen in plaats van touch controls

USB-C voor de oplader, geen 3,5mm-aansluiting

Van een afstandje lijkt de Sennheiser Accentum nog wat op de Momentum, maar er zijn toch grote designverschillen. Er is bijvoorbeeld geen aanraakbediening op de oorschelpen, geen meegeleverde case en geen 3,5mm-aansluiting. Een USB-C-oplaadkabel zit (gelukkig) wel in de doos. De Accentum is ook kleiner en lichter (222 gram) tegenover de Momentum (293 gram). Het is dus duidelijk waarop Sennheiser heeft bespaard.

Niet iedereen is voorstander van aanraakgevoelige oorschelpen en voor velen zorgt dit voor meer frustraties dan voordelen. De selectie knoppen op de rechtse oorschelp spreekt voor zich: een aan/uitknop, twee volumeknoppen met ertussen een knop om de muziek te bedienen. Door één keer te drukken, pauzeer je het nummer, twee keer drukken, skipt naar het volgende nummer en drie keer drukken, gaat terug naar het vorige nummer. Zoals aangegeven, is er geen knop om tussen noise-cancelling en transparantie te wisselen, dit moet handmatig in de app. Hiervoor had ik wel graag een aparte knop gezien. Onderaan die oorschelp vind je wel nog de USB-C-aansluiting voor de oplader. Op de linkse oorschelp zitten helemaal geen knopjes.

Draagcomfort is tot slot prima. De Sennheiser Accentum is vrij licht en de verstelbare hoofdband met een siliconen antisliplaag blijft goed zitten zodat je hem niet te strak moet aanspannen. Ik kon hem makkelijk een hele dag dragen zonder ergens last van te krijgen.

Design: 4/5

Sennheiser Accentum Wireless review: geluidskwaliteit

(Image credit: Sennheiser)

Gebalanceerd geluid met voldoende detail

Hoge en middentonen zijn helder en energiek

Kan soms stiller klinken afhankelijk van de EQ

Dan komen we bij het geluid aan en we kunnen gerust zeggen dat de verwachtingen hoog zijn gezien de specificaties. De belangrijkste audiocodecs zijn aanwezig en de 37mm-driver is zeker niet verkeerd voor deze prijs. Belangrijk is dat je de Smart Control-app installeert, aangezien je daar de equalizer kan aanpassen of een van de presets kan gebruiken. Je kan ook een eigen audioprofiel laten maken, een feature die we eigenlijk niet verwachten voor dit geld.

Ik luister voornamelijk pop- en dancemuziek, dus de eerste nummers die ik afspeelde waren Stupid Love van Lady Gaga, Boys Don't Cry van Anitta en Run van OneRepublic. Zelfs met de pop-equalizer en Bass Boost had ik hier soms de indruk dat de bas niet altijd voldoende pit had. In mijn hoofd bestaat er niet zoiets al te veel bas, terwijl anderen deze verfijndere benadering misschien juist fijner vinden. Anderzijds hoorde ik bij Boys Don't Cry details in de instrumentale intro die me nog nooit eerder waren opgevallen. De Sennheiser Accentum creëert een balans, waar sommige andere koptelefoons van dit geld vaak gebrekkige audio willen compenseren met overdreven veel bas.

In zachtere en luidere momenten vind je evenveel helderheid en je kan alle details zoals de individuele instrumenten en elk afzonderlijk woord tijdens de zang goed horen. Als je dan iets luistert zoals Something Comforting van Porter Robinson, waar bepaalde delen erg veel bas hebben, komen er plots meer details naar voren in het hoge en middenbereik. De Sennheiser Accentum blinkt vooral uit met hoge tonen en voor deze prijs kunnen we eigenlijk niet heel veel bekritiseren op vlak van audio.

Iets wat wel opviel, was dat het volume niet altijd consistent blijft bij verschillende EQ-instellingen. Toen ik van pop naar dance wisselde tijdens hetzelfde nummer, werd het volume plots zachter. Combineer dit met het feit dat de noise-cancelling niet elk geluid goed blokkeert en je zal het volume vaak iets hoger moeten zetten dan bij andere koptelefoons. Dit is gelukkig geen ramp, aangezien het hoogste volume waarschijnlijk nog steeds gehoorschade zal opleveren na enkele minuten.

Geluidskwaliteit: 4,5/5

Moet je de Sennheiser Accentum Wireless kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Noise-cancelling en features De meeste premium features van Sennheiser zijn aanwezig. Noise-cancelling is niet feilloos. 4/5 Design Pasvorm is comfortabel en de bediening met knoppen werkt goed. 4,5/5 Geluidskwaliteit De equalizer is uitgebreid en de audio is goed gebalanceerd. 4,5/5 Prijs-kwaliteit Door de sterke concurrentie en kortingen op oudere premium koptelefoons, is de lagere prijs van de Accentum misschien niet laag genoeg. 3,5/5

Koop hem als…

Je touch controls verafschuwt

De knoppen zijn voor Sennheiser misschien een manier om geld te besparen, maar ze zullen voor velen betrouwbaarder werken dan touch controls op de oorschelpen.

Je een batterijduur van een aantal dagen wil

Hij heeft een indrukwekkende 50 uur aan batterij en dat met ANC aan.

Je allerlei muziekstijlen luistert

De Accentum heeft niet echt één genre waarin hij uitblinkt. Hij levert een consistente audio-ervaring bij alle soorten muziek.

Koop hem niet als…

Je de allerbeste noise-cancelling wil

De hybride noise-cancelling laat bepaalde geluiden door en het gebrek aan een knop om tussen ANC en transparantiemodus te wisselen, is vervelend.

Je budget 50 euro hoger kan zijn

Afhankelijk van de kortingen heb je oudere premium koptelefoons met betere noise-cancelling voor een paar tientjes meer.

Je ook muziek met kabel wil luisteren

Er is geen 3,5mm-aansluiting om met kabel naar muziek te luisteren. De Accentum vertrouwt volledig op Bluetooth.



Sennheiser Accentum Wireless: alternatieven

Sony WH-1000XM4

De Sony WH-1000XM4 krijgt erg vaak korting en met een beetje geluk kan je hem voor iets meer dan 200 euro in huis halen. Vooral zijn noise-cancelling is beter dan die van de Accentum. Lees de volledige Sony WH-1000XM4 review