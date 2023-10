JBL Tune 770NC: review in een notendop

De JBL Tune 770NC lijkt sprekend op de JBL Tune 670NC en zelfs de naam komt verdacht veel overeen. JBL is geen kei als het aankomt op leuke kleurtjes of interessante namen, maar onder de ietwat saaie buitenkant van de JBL Tune 770NC schuilt precies wat je zoekt in dit prijssegment.



De JBL Tune 770NC is zeer draagbaar en past gemakkelijk in je tas. De batterij gaat tot 70 uur mee. Er is app-ondersteuning, maar in tegenstelling tot de Tune 670NC hoef je hier niet echt op te vertrouwen omdat deze koptelefoon direct goed klinkt. Met een prijs van 129,99 euro is hij behoorlijk betaalbaar voor zijn mogelijkheden en we denken dat deze koptelefoon alleen maar in prijs zal dalen.

Kan deze koptelefoon de Sony WH-CH520 verslaan in de strijd om de beste goedkope koptelefoon? Ja en nee: de JBL Tune 770NC biedt goede actieve ruisonderdrukking (ANC) maar niet zo'n geweldig geluid (hoewel het er dicht bij in de buurt komt). Dankzij de 40mm-drivers die een fatsoenlijk geluid produceren dat leidt tot een voldoende breed geluidsbeeld en een licht basgeluid, komt hij wel in de buurt.



De JBL Tune 770NC is comfortabel om te dragen, als je het niet erg vindt om af en toe last te hebben van zweterige oren. Het enige waar we echt om zouden kunnen vragen is een stijlvollere look en misschien iets meer precisie in de midden- en hoge tonen, maar verder zul je blij zijn met wat de JBL Tune 770NC te bieden heeft.

JBL Tune 770NC review: Prijs en releasedatum

Uitgebracht in augustus 2023

Officieel geprijsd voor € 129,99

De JBL Tune 770NC werd in augustus 2023 uitgebracht voor 129,99 euro. De koptelefoon is momenteel verkrijgbaar in de Benelux.

De koptelefoon is verkrijgbaar in vier kleuren: zwart, pastelkleurig paars, blauw en wit. Wit en zwart zullen waarschijnlijk als eerste worden afgeprijsd, terwijl paars en blauw de stijlvollere opties zijn.

De grootste rivaal van de JBL Tune 770NC is waarschijnlijk de Sony WH-CH720 van 150 euro (bij Sony zelf, bij andere retailers vind je ze tussen de 90 en 100 euro) die ANC en een sterk geluid biedt, maar wel een plastic ontwerp heeft. Er is altijd nog de goedkopere JBL Tune 670NC als je hetzelfde merk wilt voor minder geld en minder geluidskwaliteit niet erg vindt.

Swipe to scroll horizontally JBL Tune 770NC review: specs Drivers: 40mm Active Noise Cancellation: Ja Batterijduur: Tot 70 uur (ANC uit), 44 uur (ANC aan) Gewicht: 232 gram Connectiviteit: Bluetooth 5.3, 3,5mm Waterproof? N/A

JBL Tune 770NC review: Functies

Multi-point ondersteuning

Geen draagdetectie

Gebruiksvriendelijke app

De JBL Headphones-app blijft een groot hoogtepunt bij elke aankoop van JBL. Hij is eenvoudig te gebruiken en legt duidelijk uit wat je er allemaal mee moet doen. Dat betekent dat je ANC kunt inschakelen met één druk op de knop, maar ook gemakkelijk je stemassistent kunt instellen en zelfs een volumebegrenzer kunt inschakelen om je oren te beschermen.



Belangrijker nog, er zijn presets voor de EQ en je kunt de alles naar wens aanpassen. Uit de verpakking klinkt de JBL Tune 770NC behoorlijk goed, maar daarover later meer. Het blijft leuk om dingen zelf te kunnen aanpassen.



Er is ook multi-point ondersteuning als je twee apparaten tegelijk wilt aansluiten. Een functie die steeds belangrijker wordt in een wereld waarin we allemaal met meerdere apparaten tegelijk worstelen. De enige echte afwezige hier is dat de JBL Tune 770NC geen draagdetectie heeft, iets waar je snel aan gewend raakt bij andere koptelefoons.



Voor de rest is alles goed wat de JBL Tune 770NC betreft, tot en met de oerdegelijke Bluetooth 5.3-ondersteuning en een 3,5mm-aansluiting voor het geval je bedrade muziek wilt.

Functies score: 4/5

JBL Tune 770NC review: batterijduur

Tot 70 uur

Vijf minuten opladen zorgt voor drie uur luisterplezier

De JBL Tune 770NC biedt een batterijduur waarbij je snel vergeet waar je de kabel hebt gelaten. Alleen is het een standaard USB-C-kabel, dus je hebt er vast nog wel een paar liggen. JBL belooft tot 70 uur met uitgeschakelde ANC en dat klopt.



JBL belooft 44 uur batterij met ANC ingeschakeld en dat voelt voor ons ongeveer goed aan. Zoals steeds gebruikelijker wordt, is er ook een snellaadfunctie van vijf minuten die drie uur garandeert.

Batterijduur score: 5/5

JBL Tune 770NC review: geluidskwaliteit

Respectabele ANC

Sterke bas

Aanpasbare EQ

Een over-ear ontwerp betekent dat de JBL Tune 770NC behoorlijk goed is in het blokkeren van omgevingsgeluiden. Hoewel er geen uitgebreide opties zijn voor ANC, werken de standaardkeuzes prima, waarbij je met de JBL Tune 770NC ook kunt horen wat anderen zeggen als dat nodig is en dat met één druk op de knop.



Ook de JBL Tune 770NC klinkt direct goed. In tegenstelling tot de goedkopere 670NC is de JBL Tune 770NC luid dankzij de 40mm-drivers en veel nummers klinken bijzonder goed met een breed geluidsbeeld. Luister bijvoorbeeld naar The Chain van Fleetwood Mac en die iconische shift klinkt geweldig en allesomvattend. Het is interessant en precies wat we allemaal willen van een goede koptelefoon.

Het is de moeite waard om wat rond te neuzen in de EQ en te kiezen uit presets of zelf het een en ander aan te passen. Nummers met wat meer finesse zoals All of Me van John Legend profiteren bijvoorbeeld van de Jazz-instelling.



De JBL Tune 770NC doet het uiteindelijk vrij goed, waar je ook naar luistert. De bas is wat zwaar, maar dat is helemaal niet erg. In combinatie met ANC hoef je je geen zorgen te maken over afleiding tijdens de veel te lange ritjes in het OV.

Geluidskwaliteit score: 4/5

JBL Tune 770NC review: design

Oogt saai

Oorschelpen voelen soms zweterig aan

Gebruikt fysieke knoppen

De JBL Tune 770NC is geen mooie koptelefoon. Hij doet zijn werk erg goed, maar dat verbergt hij dankzij de overwegend plastic afwerking en een verstelbare hoofdband die veel lawaai maakt. Ook worden de schuimrubberen oorschelpen erg warm.



Toch is de JBL Tune 770NC comfortabel om te dragen. Er is geen harde grip op je hoofd zoals bij sommige koptelefoons en je oren voelen niet platgedrukt. De JBL Tune 770NC is ook vrij licht, dus je kunt de koptelefoon gemakkelijk in een tas stoppen. Daarnaast kan je de koptelefoon gemakkelijk opvouwen, wel zo handig als je meer spullen moet meenemen.



Alle knoppen bevinden zich op de rechteroorschelp met een aantal vrij onopvallende fysieke knoppen. Deze bestaan uit de volumeregeling, aan/uit knop en het schakelen tussen ANC en JBL's versie van een transparantiemodus. Dezelfde oorschelp bevat ook de USB-C-poort en een 3,5mm-aansluiting.

Design score: 3,5/5

JBL Tune 770NC review: prijs-kwaliteit

Goedkoop uiterlijk

Premium functies

De JBL Tune 770NC ziet er goedkoop uit maar biedt geweldige functies. De concurrentie bestaat voornamelijk uit de Sony WH-CH720 maar ook uit de JBL Tune 670NC die naast deze koptelefoon is uitgebracht, gezien de overeenkomsten.

De JBL Tune 770NC kan goed bijbenen en ondanks dat de Sony-koptelefoon aantoonbaar iets beter is, zullen veel mensen nog steeds blij zijn met de JBL Tune 770NC.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Moet je de JBL Tune 770NC kopen?

Swipe to scroll horizontally Functies: Draagdetectie zou leuk zijn, maar verder is alles aanwezig. 4/5 Batterijduur: We kunnen geen nadelen met betrekking tot de batterijduur verzinnen. 5/5 Geluidskwaliteit: Een stuk beter dan dat je verwacht voor zijn prijsklasse. 4/5 Prijs-kwaliteit: Uitstekende binnenkomer op een competitief prijspunt. 4/5

Koop hem als...

Je goede ANC wilt voor een klein budget

Met verrassend goede ANC voor de prijs is de JBL Tune 770NC een winnaar voor wie van stilte houdt.

Je genoeg functionaliteit wilt

Een beetje van alles blijkt goed te zijn voor de JBL Tune 770NC, dus je zult over het algemeen tevreden zijn.

Je geen zware koptelefoon wilt

De JBL Tune 770NC is gemakkelijk in je tas te stoppen of op verschillende manieren op te vouwen en is zeer draagbaar.

Koop hem niet als...

Je graag draagdetectie

De JBL Tune 770NC kan bijna alles, maar er is geen draagdetectie, wat een beetje een teleurstelling is.

Je een stijlvolle koptelefoon wilt

De JBL Tune 770NC zien er niet bepaald stijlvol uit.

Je veel zweet

De oorschelpen van de JBL Tune 770NC kunnen heet worden en lenen zich daarom niet echt voor workouts.

JBL Tune 770NC review: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 JBL Tune 770NC JBL Tune 670NC Sony WH-CH720 Drivers: 40mm 32mm 30mm Noise-cancelling: Ja Ja Ja Batterijduur: Tot 70 uur (ANC uit), 44 uur (ANC aan) Tot 70 uur (ANC uit), tot 44 uur (ANC uit) Tot 35 uur (ANC aan) Gewicht: 232 gram 174 gram 192 gram Connectiviteit: Bluetooth 5.3, 3,5mm Bluetooth 5.3, 3,5mm Bluetooth 5.2, 3,5mm, USB-C

Sony WH-CH720N

De Sony WH-CH720N klinkt geweldig met veel details en is ideaal voor audioliefhebbers met een klein budget, maar de ANC is niet zo sterk.