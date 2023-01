Apple verrast ons met nieuwe HomePod 2 draadloze speaker met Dolby Atmos

Apple heeft eindelijk de HomePod 2 onthuld. Dit is de tweede generatie van Apple's draadloze speaker. Hij ziet er niet heel erg anders uit vergeleken met de eerste Apple HomePod uit 2018, maar vanbinnen is er wel gebruikgemaakt van een nieuw design voor het speakersysteem met een specifieke focus op Dolby Atmos (en ruimtelijke audio in het algemeen). De speaker lanceert met een prijs van 349 euro. Hij is direct te bestellen, maar komt pas op vrijdag 3 februari 2023 officieel uit.

Net als de originele HomePod heeft ook deze nieuwe speaker een 'high-excursion woofer' voor een diepere bas en vijf tweeters rondom de voet (in tegenstelling tot de zeven tweeters op het originele model). Dit keer zijn de tweeters echter meer naar boven gericht en dat is waarschijnlijk om voor een betere ervaring te zorgen bij Dolby Atmos-geluid.

De nieuwe HomePod kan door middel van ruimtedetectie en systeemdetectie ook de audio optimaliseren aan de hand van de ruimte waarin de speaker zich bevindt. Dat is ook een verbetering ten opzichte van het vorige model, want daar was alleen ruimtedetectie aanwezig. Toch is het nog onduidelijk hoeveel verschil die systeemdetectie gaat maken. Apple zegt in ieder geval dat die functie "complexe modellen gebruikt om de audio aan te passen en daardoor het beste dynamische bereik te creëren en te zorgen voor maximale akoestische prestaties".

Net als de originele speaker (er lijkt dus veel hetzelfde te blijven) is deze HomePod ontworpen om perfect in Apple's ecosysteem te passen. Hij gebruikt Siri als stemassistent en je kan je audio ook via AirPlay 2 naar de speaker sturen. Er is alleen geen aux-poort of Bluetooth-audio aanwezig om met oudere apparaten geluid naar de speaker te sturen.

Bluetooth is overigens wel beschikbaar, maar niet voor het streamen van audio. Het wordt namelijk gebruikt voor de smarthome-mogelijkheden. Qua smarthome-systemen worden Thread en Matter ondersteund, dus de speakers werkt ook als een smarthome-hub voor HomeKit- en Matter-accessoires.

(Image credit: Apple)

Ja kan een HomePod op zichzelf gebruiken of je kan met twee speakers een stereosysteem creëren. De HomePods werken ook als een speakersysteem voor je Apple TV 4K, dus je kan ze ook als alternatief gebruiken voor een Dolby Atmos-soundbar. Alles wat je kijkt via je Apple TV (plus andere audio van je tv als je een Apple TV 4K 2022 hebt) kan worden afgespeeld op de nieuwe HomePods. We willen hem wel nog testen om te zien of het ook echt in de buurt komt van een van de beste soundbars als het gaat om de gedetailleerde weergave van het directionele geluid.

De nieuwe speaker is net zo breed als de originele HomePod met een 5,6-inch diameter, maar hij is wel net iets kleiner. Hij is in nu 6,6 inch hoog in plaats van 6,8. Er is een zwarte en een witte variant, die Apple 'Midnight' en 'White' noemt.

Op de hele bovenkant zie je nu een cirkel die allerlei kleuren kan weergeven aan de hand van waar de HomePod mee bezig is. Dit ziet er nu ongeveer hetzelfde uit als op de HomePod mini, terwijl het op de originele HomePod een veel kleinere cirkel was met de statuslampjes.

Aan de buitenkant wordt weer dezelfde stof gebruikt, waar de audio helder doorheen klinkt. Het zorgt ook weer voor een stijlvol uiterlijk.

(Image credit: Apple)

Conclusie: Lost het de problemen van de eerste HomePod op?

De originele HomePod zag er van buitenaf uit als een van Apple's minst succesvolle lanceringen uit de afgelopen jaren. Er waren blijkbaar ook nog apparaten over van de lanceringsperiode nadat Apple de productie al had stopgezet (opens in new tab).

Toch was de originele HomePod (en de HomePod mini) best een fijne speaker voor mensen die toch al in het Apple-ecosysteem zaten. Als je al een Apple TV hebt, muziek streamt via Apple Music en een iPhone gebruikt, dan werkt het allemaal wel gewoon heel goed samen met de HomePod.

Het probleem met de eerste versie van de HomePod was vooral dat deze speaker niet bepaald flexibel was. In het begin kon Siri bijvoorbeeld alleen maar muziek via Apple Music afspelen en daarnaast kon je ook alleen via AirPlay andere audio naar de speaker streamen. Apple heeft uiteindelijk Siri wel ondersteuning gegeven voor andere muziekdiensten en dat was wel een fijne toevoeging, maar er was bijvoorbeeld nog steeds geen officiële manier om audio naar de speaker te streamen vanaf een Android-smartphone of een laptop die niet van Apple zelf is.

Dat betekent dat mensen die meerdere besturingssystemen gebruikten in huis, bijvoorbeeld beter konden kiezen voor een Sonos One-speaker. Deze was ongeveer even groot, bood ook ondersteuning voor Alexa en de Google Assistant en had wel meerdere beschikbare streamingopties (waaronder AirPlay 2). Deze speaker was ook simpelweg goedkoper dan de originele HomePod.

Van wat we tot nu toe hebben gezien van de nieuwe HomePod, kunnen we nog niet echt afleiden of Apple inderdaad de grootste problemen van de originele versie heeft opgelost. Misschien hoopt Apple gewoon dat de focus op Dolby Atmos-muziek, de ruimtelijke audio en de nummers met lossless-audiokwaliteit op Apple Music, ervoor zullen zorgen dat er genoeg interesse is voor deze speaker met een hogere audiokwaliteit dan de originele HomePod.

Ondanks alle problemen, was de eerste HomePod misschien toch wel de best klinkende speaker met de combinatie van zijn formaat en prijs. Hij klonk namelijk bijna even goed als draadloze speakers van de meest elite hi-fi-merken en die kostten al gauw twee keer zoveel. Qua audiokwaliteit verwachten we wel dat deze speaker zal verschijnen op onze lijst van de beste smart-speakers. Het is alleen nog maar de vraag of de HomePod dit keer ook echt een succes wordt.